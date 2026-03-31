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    • Crisis de vacuna antigripal en Ramallo: se agotaron y crece la preocupación de los vecinos

    En Ramallo se terminaron las dosis antigripales y advierten faltantes en varias vacunas del calendario. El panorama podría agravarse durante abril.

    31 de marzo de 2026 - 13:30
    La situación sanitaria en Ramallo suma preocupación. Este martes se agotaron las vacunas antigripales en los vacunatorios locales, en un contexto que ya había sido advertido la semana pasada por el área de Salud debido a la escasez de dosis.

    La situación sanitaria en Ramallo suma preocupación. Este martes se agotaron las vacunas antigripales en los vacunatorios locales, en un contexto que ya había sido advertido la semana pasada por el área de Salud debido a la escasez de dosis.

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    La situación sanitaria en Ramallo encendió las alarmas este martes tras confirmarse el agotamiento total de la vacuna antigripal en los vacunatorios locales, en medio de un contexto de escasez que ya había sido advertido por las autoridades de Salud y que ahora se extiende a todo el calendario.

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    Faltan vacunas antigripales y crece la demanda

    El faltante de dosis contra la gripe era una preocupación latente desde la semana pasada, cuando el área de Salud local alertó sobre una provisión limitada. Según se había informado, el stock disponible alcanzaba únicamente para adultos mayores de 65 años, dejando al resto de la población con acceso restringido.

    Sin embargo, la demanda sostenida provocó que las vacunas disponibles se agotaran completamente en los últimos días, dejando sin cobertura a quienes aún no habían podido inmunizarse.

    Alerta por faltantes en el calendario nacional de vacunación

    Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se emitió una comunicación oficial dirigida a regiones sanitarias, municipios y efectores públicos, en la que se detalla un escenario crítico en la provisión de vacunas.

    El informe indica que la disponibilidad actual es insuficiente debido a la falta de entregas por parte del Ministerio de Salud de la Nación, situación que impacta directamente en la distribución y pone en riesgo la continuidad de los esquemas de vacunación.

    Entre las vacunas más afectadas se encuentran la del Virus Sincicial Respiratorio, sin stock tras la falta de envíos en marzo; la de varicela, sin dosis disponibles; y la de hepatitis B pediátrica, con cobertura de apenas el 60% de la demanda mensual.

    Preocupación por abril y medidas sanitarias ante la crisis

    El documento oficial también advierte sobre faltantes significativos en otras vacunas clave como la triple viral, con una deuda de 9.000 dosis y una cobertura del 50%, y la del Virus del Papiloma Humano (VPH), directamente sin stock en varios vacunatorios.

    A esto se suma la ausencia de dosis contra COVID-19 para menores de 12 años y la falta total de vacunas contra la fiebre amarilla, sin previsión de reposición en el corto plazo.

    Frente a este panorama, las autoridades provinciales recomendaron reorganizar la atención sanitaria, informar que las vacunas pueden aplicarse aunque haya retrasos, registrar a quienes no pudieron vacunarse y evitar mensajes que generen desconfianza, mientras se espera la normalización en la provisión.

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