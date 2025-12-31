Creer o reventar: los rituales más populares para recibir el año nuevo

Más allá de las creencias, los rituales de Año Nuevo marcan el inicio de un nuevo ciclo.

Cada 31 de diciembre , las expectativas se mezclan con costumbres heredadas, supersticiones y gestos cargados de simbolismo. Más allá de las creencias personales, los rituales de Año Nuevo funcionan como una pausa colectiva: un momento para cerrar ciclos, proyectar deseos y darle intención al año que comienza.

En la antesala del 2026, repasamos algunos de los rituales más populares.

Comer doce uvas es un gesto que simboliza los doce meses por venir. La costumbre propone acompañar cada uva con un deseo o intención, como si cada mes pudiera programarse desde ese instante. Este ritual invita a concentrarse, a pensar qué se espera del año y a comenzar el 1° de enero con un deseo claro en mente.

Para quienes sueñan con rutas nuevas, aeropuertos y aventuras, existe un ritual tan simple como gráfico: tomar una valija y salir de casa apenas comienza el Año Nuevo. Algunas versiones indican dar una vuelta a la manzana, otras solo cruzar la puerta. Es una forma simbólica de decirle al año entrante que se está listo para viajar, explorar y romper la rutina.

Debajo de la mesa para abrirle lugar al amor

En medio del brindis, hay quienes eligen un ritual más discreto pero no menos popular. Colocarse debajo de la mesa durante los primeros segundos del año simboliza la búsqueda de nuevas conexiones afectivas. La idea es recibir el Año Nuevo desde un espacio distinto, casi íntimo, como señal de disponibilidad emocional y apertura a vínculos nuevos o renovados. Un gesto sencillo que apunta al deseo de compartir el año con alguien especial.

Lentejas para que la abundancia no falte

Asociadas históricamente con la prosperidad, las lentejas también tienen su lugar en la medianoche. Arrojar un puñado al aire al comenzar el año representa el deseo de que el dinero, el trabajo y las oportunidades se multipliquen. Luego, muchas personas conservan algunas lentejas en la billetera o en un rincón especial del hogar como recordatorio de ese pedido inicial. Más allá del ritual, funciona como un símbolo de previsión, esfuerzo y estabilidad económica.

Vestirse con intención: lo que dicen los colores

La elección de la ropa también se transforma en un ritual cargado de significado.

Rojo: vinculado a la pasión y la fuerza emocional, es elegido por quienes buscan potenciar relaciones o atraer nuevas historias afectivas.

Verde: representa crecimiento, equilibrio y bienestar, especialmente asociado a la estabilidad económica y la salud.

Rosa: conectado con la ternura y el amor propio, remite a vínculos más empáticos y a la armonía emocional.

Blanco: símbolo de paz y renovación, es ideal para quienes desean empezar el año livianos, dejando atrás cargas del pasado.

Azul: transmite calma, claridad y confianza, y suele elegirse para atraer serenidad y equilibrio mental.

Dorado y plateado: ligados al éxito, la prosperidad y los nuevos comienzos, son los tonos clásicos para invocar buena fortuna y logros materiales.

Más allá de la fe que se deposite en cada ritual, todos comparten algo en común: la necesidad humana de marcar un inicio. En la espera del 2026, estas tradiciones funcionan como un puente entre lo que fue y lo que se espera, recordándonos que, a veces, empezar de nuevo también es un acto simbólico.