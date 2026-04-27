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    • Llega un nuevo feriado: los alcances y a quién beneficia

    No se trata de un feriado más, es uno de los días importantes en el calendario y Pergamino se prepara para un fin de semana largo.

    27 de abril de 2026 - 15:44
    Se viene un nuevo feriado y Pergamino tendrá un nuevo fin de semana largo.

    El viernes 1 de mayo será feriado nacional en Argentina por el Día del Trabajador, una fecha histórica que cada año modifica la rutina habitual de millones de personas y obliga a reorganizar traslados, compras y trámites. Esta fecha, de carácter inamovible, coincide con el cierre de la semana laboral y permite disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

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    Según datos del Ministerio del Interior, el Día del Trabajador es uno de los seis feriados inamovibles definidos por el Gobierno nacional para 2026, junto con el Día de la Revolución de Mayo, el Día de la Independencia, el Día de la Inmaculada Concepción de María y Navidad.

    El feriado en Pergamino

    Tanto en el sector público como en el privado, se facilitarán actividades recreativas y el turismo interno, especialmente en destinos tradicionales del país. Además del descanso laboral para gran parte de los trabajadores, el feriado también impacta en bancos, oficinas públicas, recolección de residuos y centros de salud, donde se mantendrán guardias mínimas o servicios esenciales.

    Como el día en cuestión es considerado feriado, se trata para la ley de una jornada de descanso obligatoria, que debe cumplirse en todo el territorio nacional. La 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, precisa en su artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que para el descanso dominical.

    El 1 de mayo es una jornada reconocida en más de ochenta países, establecida como feriado nacional en Argentina desde 1930 y en recuerdo a los acontecimientos de 1886 en Chicago, Estados Unidos, conocidos como la gesta de los “Mártires de Chicago”.

    En esos días, un grupo de obreros fueron reprimidos violenta­mente mientras reclamaban condiciones laborales dignas y la jornada de ocho horas. Este episodio resultó decisivo en la historia del movimiento sindical, impulsando la consagración de derechos laborales en distintos países.

    Cómo sigue el calendario de feriados 2026

    Tras el 1 de mayo, el calendario oficial prevé varios feriados y fines de semana largos durante el resto del año:

    • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (inamovible) 
    • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladable, se celebra el lunes por el 17/06) 
    • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible) 
    • 9 de julio: Día de la Independencia (inamovible) 
    • 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos 
    • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable) 
    • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable) 
    • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable, por el 20/11) 
    • 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos 
    • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible) 
    • 25 de diciembre: Navidad (inamovible)

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