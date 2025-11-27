jueves 27 de noviembre de 2025
    • Copa San Nicolás: Club Social venció 3-1 a Conesa y avanzó a las semifinales del torneo

    Social derrotó a Conesa por 3 a 1 en La Emilia y se metió entre los cuatro mejores de la Copa Nicoleña. Ahora espera al ganador de Regatas–San Martín.

    27 de noviembre de 2025 - 17:22
    En cancha de La Emilia, el Celeste se impuso por 3 a 1 en la apertura de la etapa de cuartos de final y se metió entre los cuatro mejores del torneo.

    El Norte

    En el inicio de los cuartos de final de la Copa Nicoleña, Club Social logró una victoria clave por 3 a 1 frente a Conesa y aseguró su lugar en las semifinales del certamen. Con un rendimiento convincente en La Emilia, el Celeste se instaló entre los cuatro mejores y aguarda por su próximo rival.

    El nacido en Conesa, Guillermo Bonfils, disputará el Mundial de Fútbol Socca con la Selección argentina: “Parece un cuento pero es real”

    San Nicolás: Guillermo Bonfils jugará el Mundial de Fútbol Socca con Argentina, un sueño cumplido a los 37
    Este jueves podría entregarse la administración del Hospital de zona sur al Grupo Oroño, al igual que el centro de salud ubicado en zona oeste de la ciudad.

    Social pegó en los momentos justos y marcó diferencias

    El conjunto ramallense abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo con un tanto de José Pittaluga. Sobre el cierre de la etapa inicial, Alejandro Monzón estiró la ventaja y dejó a Social con un margen importante de cara al complemento en un duelo que comenzó a inclinarse claramente.

    Pittaluga sentenció la serie y Conesa descontó tarde

    A los 18 minutos del segundo tiempo, Pittaluga volvió a aparecer para sellar el 3-0 parcial y prácticamente definir la historia. Conesa encontró algo de alivio recién a los 27 minutos, cuando el juvenil Mateo Leide, de 17 años, marcó el descuento para la Academia y decoró el resultado.

    Lo que viene en el torneo y el panorama de ambos

    El rival de Social saldrá del cruce entre Regatas y San Martín, que se disputará la semana próxima. En la otra parte del cuadro se enfrentarán La Emilia vs. 12 de Octubre y General Rojo vs. Paraná. Social, además, continúa en competencia en el torneo Clausura, donde enfrentará a Regatas el domingo. Conesa, por su parte, cerró su actividad oficial del año.

