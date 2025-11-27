Copa San Nicolás: Club Social venció 3-1 a Conesa y avanzó a las semifinales del torneo

En cancha de La Emilia, el Celeste se impuso por 3 a 1 en la apertura de la etapa de cuartos de final y se metió entre los cuatro mejores del torneo. El Norte

En el inicio de los cuartos de final de la Copa Nicoleña, Club Social logró una victoria clave por 3 a 1 frente a Conesa y aseguró su lugar en las semifinales del certamen. Con un rendimiento convincente en La Emilia, el Celeste se instaló entre los cuatro mejores y aguarda por su próximo rival.

Social pegó en los momentos justos y marcó diferencias El conjunto ramallense abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo con un tanto de José Pittaluga. Sobre el cierre de la etapa inicial, Alejandro Monzón estiró la ventaja y dejó a Social con un margen importante de cara al complemento en un duelo que comenzó a inclinarse claramente.

Pittaluga sentenció la serie y Conesa descontó tarde A los 18 minutos del segundo tiempo, Pittaluga volvió a aparecer para sellar el 3-0 parcial y prácticamente definir la historia. Conesa encontró algo de alivio recién a los 27 minutos, cuando el juvenil Mateo Leide, de 17 años, marcó el descuento para la Academia y decoró el resultado.

Lo que viene en el torneo y el panorama de ambos El rival de Social saldrá del cruce entre Regatas y San Martín, que se disputará la semana próxima. En la otra parte del cuadro se enfrentarán La Emilia vs. 12 de Octubre y General Rojo vs. Paraná. Social, además, continúa en competencia en el torneo Clausura, donde enfrentará a Regatas el domingo. Conesa, por su parte, cerró su actividad oficial del año.

