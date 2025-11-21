viernes 21 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Copa Potrero: TAP San Pedro ganó por penales y ya está en los cuartos de final

    El fútbol de San Pedro, avanza, ya que TAP empató 1-1 con Área Sport y avanzó a cuartos de final tras imponerse 3-2 en los penales, con polémica arbitral.

    21 de noviembre de 2025 - 11:01
    En los cuartos de final, TAP San Pedro enfrentará a Mammana hoy viernes 21 de noviembre a las 15.00 horas.

    En los cuartos de final, TAP San Pedro enfrentará a Mammana hoy viernes 21 de noviembre a las 15.00 horas.

    Captura ESPN

    AP San Pedro consiguió un triunfo clave para seguir en carrera en la Copa Potrero de fútbol. En un partido parejo y con escasas situaciones claras, igualó 1-1 ante Área Sport y terminó definiendo su clasificación desde los doce pasos, donde se impuso 3-2 y aseguró un lugar entre los ocho mejores del certamen.

    Lee además
    Accidente en Lucio Mansilla y Belgrano: joven hospitalizado con traumatismo facial

    San Pedro: Un herido tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto en pleno casco urbano
    Fausto Olmos presentará el tráiler oficial de “Obligado, la Serie” en el marco del 180° aniversario de la Batalla

    San Pedro: Fausto Olmos presenta el tráiler de "Obligado, la Serie" en el 180° aniversario de la Batalla

    Un partido cerrado y con pocas ocasiones de gol

    El encuentro fue tan intenso como equilibrado, con dos equipos que priorizaron el orden defensivo y casi no generaron situaciones peligrosas. Área Sport abrió el marcador a través de un tiro libre que se desvió en la barrera, descolocando al arquero Damián Arce. TAP reaccionó pronto y llegó a la igualdad en una jugada polémica: un remate dio en el travesaño y picó sobre la línea, pero los árbitros convalidaron el gol pese a las protestas del rival.

    Definición por penales y una figura clave

    Con el 1-1 sellado en los 40 minutos reglamentarios, la serie desde los doce pasos se volvió decisiva. Allí apareció la precisión de Facundo Pereyra, que convirtió el penal definitivo, y la seguridad de Damián Arce, quien contuvo el segundo remate de Área Sport. Con esa ventaja mínima TAP San Pedro avanzó a la próxima instancia.

    Próximo rival y formación completa del equipo

    En los cuartos de final, TAP San Pedro enfrentará a Mammana hoy viernes 21 de noviembre a las 15.00 horas. Para este encuentro, se espera que el equipo mantenga la base que logró la clasificación. TAP formó con: Damián Arce, Hernán Ansaloni, Benjamín Torrillo, Eduardo Báez Corradi, Francisco Ramis, Facundo Pereyra y Emanuel Pío.

    Ingresaron: Lisandro Lafalse, Tomás Castillo, Robertino Stoccafisso, Valentín Ramos, Fernando Gómez y Carlos Pascual.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Un herido tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto en pleno casco urbano

    San Pedro: Fausto Olmos presenta el tráiler de "Obligado, la Serie" en el 180° aniversario de la Batalla

    San Pedro: Lisandro Gordó fue elegido nuevo presidente de la Sociedad Rural

    San Pedro: Jubilados Autoconvocados reclamaron sus derechos en una jornada de fuerte contenido soberano

    San Pedro celebrará el Día de la Soberanía en Vuelta de Obligado, escenario histórico nacional

    San Pedro: identifican a un menor como sospechoso por el robo a la Escuela Normal

    Alerta amarilla por arsénico: San Pedro es uno de los municipios con arsénico en agua de pozo

    San Pedro: Jóvenes de Envión Canaletas crearon un mosaico inspirado en el río Paraná

    TAP San Pedro avanza en la Copa Potrero de fútbol tras vencer por penales a Social y Deportivo

    San Pedro: Fuerte paro general de municipales y profesionales de la salud

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Según las fuentes oficiales, el incidente comenzó minutos antes en la intersección de avenida Gallesio y Rivadavia, cuando una discusión de tránsito entre un Peugeot 207 y un Fiat Uno que era conducido por un efectivo policial escaló rápidamente.

    Zárate: Civil que disparó a un policía queda grave tras enfrentamiento en calle Rivadavia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los productores tuvieron acceso a actualizaciones en materia de manejos de cultivos y las mejores variedades para los ciclos y zonas donde se implanta el trigo y los mercados de la producción triguera en Argentina y el Mundo.

    Don Mario Más presentó los máximos rendimientos de las variedades de trigo del semillero de Chacabuco
    Este viernes, en Pergamino, el día comenzó con cielo parcialmente nublado y condiciones más frescas que las de los días previos.

    Después de la lluvia ¿Cómo estará el clima en Pergamino durante el fin de semana XXL?

    Accidente en Lucio Mansilla y Belgrano: joven hospitalizado con traumatismo facial

    San Pedro: Un herido tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto en pleno casco urbano

    La historia de Adriana, la docente zarateña que trabaja triple turno y volvió a nacer tras una compleja cirugía cardíaca

    Adriana, la docente de Zárate que volvió a nacer tras una cirugía cardíaca

    Fatura Broun, Ariel Holan, Ángel Di María, Carolina Cristinziano y Gonzalo Belloso, con el trofeo que la AFA le entregó a Rosario Central, tras la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional

    Escándalo en la AFA: cómo se gestó el título para Rosario Central y la grieta dirigencial que dejó expuesta