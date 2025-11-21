Copa Potrero: TAP San Pedro ganó por penales y ya está en los cuartos de final

En los cuartos de final, TAP San Pedro enfrentará a Mammana hoy viernes 21 de noviembre a las 15.00 horas. Captura ESPN

AP San Pedro consiguió un triunfo clave para seguir en carrera en la Copa Potrero de fútbol. En un partido parejo y con escasas situaciones claras, igualó 1-1 ante Área Sport y terminó definiendo su clasificación desde los doce pasos, donde se impuso 3-2 y aseguró un lugar entre los ocho mejores del certamen.

Un partido cerrado y con pocas ocasiones de gol El encuentro fue tan intenso como equilibrado, con dos equipos que priorizaron el orden defensivo y casi no generaron situaciones peligrosas. Área Sport abrió el marcador a través de un tiro libre que se desvió en la barrera, descolocando al arquero Damián Arce. TAP reaccionó pronto y llegó a la igualdad en una jugada polémica: un remate dio en el travesaño y picó sobre la línea, pero los árbitros convalidaron el gol pese a las protestas del rival.

Definición por penales y una figura clave Con el 1-1 sellado en los 40 minutos reglamentarios, la serie desde los doce pasos se volvió decisiva. Allí apareció la precisión de Facundo Pereyra, que convirtió el penal definitivo, y la seguridad de Damián Arce, quien contuvo el segundo remate de Área Sport. Con esa ventaja mínima TAP San Pedro avanzó a la próxima instancia.

Próximo rival y formación completa del equipo En los cuartos de final, TAP San Pedro enfrentará a Mammana hoy viernes 21 de noviembre a las 15.00 horas. Para este encuentro, se espera que el equipo mantenga la base que logró la clasificación. TAP formó con: Damián Arce, Hernán Ansaloni, Benjamín Torrillo, Eduardo Báez Corradi, Francisco Ramis, Facundo Pereyra y Emanuel Pío.

Ingresaron: Lisandro Lafalse, Tomás Castillo, Robertino Stoccafisso, Valentín Ramos, Fernando Gómez y Carlos Pascual.

