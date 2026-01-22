jueves 22 de enero de 2026
    • Copa Federación: Club Belgrano de San Nicolás, Social y Doce juegan el domingo

    Club Belgrano de San Nicolás y Social debutan en la Copa Federación Norte, mientras que Doce de Octubre buscará recuperarse como visitante en San Pedro.

    22 de enero de 2026 - 14:58
    Este fin de semana se disputará la segunda fecha del torneo de la Federación Norte de Fútbol, con acción para tres de los cuatro equipos de la Liga Nicoleña. Dos de ellos estarán debutando: Belgrano y Social.

    El Norte

    Este fin de semana se disputará la segunda fecha de la Copa Federación Norte de Fútbol, con una intensa agenda para los equipos de la Liga de San Nicolás. Belgrano y Social harán su estreno en el certamen tras quedar libres en la jornada inicial, mientras que Doce de Octubre afrontará su segundo compromiso con la necesidad de sumar.

    Belgrano debuta como visitante en San Pedro

    Por la zona 2 del torneo, Belgrano comenzará su participación visitando a Defensores Unidos de San Pedro. El encuentro se jugará el domingo desde las 19.00 y marcará el estreno oficial del equipo dirigido por Emiliano Capella en esta edición de la Copa Federación.

    El Rojo no tuvo acción en la primera fecha, en la que CADU cayó como local ante Agricultores de Gobernador Castro por 3 a 1. En ese contexto, ambos equipos buscarán sumar sus primeros puntos y posicionarse en una zona que promete paridad y competencia hasta las últimas fechas.

    Social recibe a la Peña de Boca en Ramallo

    En la zona 4, Social hará su debut absoluto como local frente a la Peña de Boca de Arrecifes. El partido se disputará el domingo a las 18.00 en el estadio “Simón Apiza” de Ramallo, escenario donde el Celeste intentará hacerse fuerte desde el arranque.

    La Peña de Boca viene de igualar sin goles ante Palermo de Arrecifes en la primera jornada, por lo que ambos equipos llegan con expectativas renovadas. Para Social, será una buena oportunidad de comenzar el torneo con una victoria ante su gente.

    Doce de Octubre busca recuperarse ante Paraná

    Por la zona 1, Doce de Octubre tendrá su segundo compromiso consecutivo fuera de casa. El elenco nicoleño visitará a Paraná de San Pedro el domingo desde las 19.30, en un duelo exigente frente a un rival que llega entonado.

    Doce viene de caer como local por 3 a 0 ante Somisa en el debut y necesita sumar para no quedar relegado en la tabla. Enfrente estará un Paraná que tuvo una destacada participación en el último Torneo Federal Amateur y apunta a ser protagonista en esta competencia regional.

