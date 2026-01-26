Copa Federación: Belgrano de San Nicolás ganó en San Pedro con un gol agónico y lidera su zona

En un partido que tuvo de todo, por la zona 2 el Rojo le ganó como visitante a Defensores Unidos por 3 a 2.

Belgrano tuvo un estreno cargado de emociones en la Copa Federación y se llevó un triunfo vital en San Pedro . El equipo de San Nicolás ganaba con autoridad, sufrió un empate inesperado y, cuando parecía perderlo, encontró en el final el gol que le permitió empezar el año con una sonrisa.

Por la segunda fecha de la zona 2 del certamen que organiza la Federación Norte, Belgrano se impuso como visitante por 3 a 2 frente a Defensores Unidos y alcanzó la cima del triangular junto a Agricultores de Gobernador Castro. El conjunto dirigido por Capella mostró carácter y eficacia en un partido cambiante, que tuvo todos sus goles en el segundo tiempo.

El Rojo golpeó rápido y con contundencia. Gerónimo García abrió el marcador y Alex González amplió la diferencia para un Belgrano que parecía encaminarse a un cierre tranquilo. Sin embargo, una acción clave modificó el desarrollo: penal para el local, expulsión de Luca Toledo y descuento de Esteban Astorga, que reavivó el partido.

Impulsado por ese envión anímico, CADU fue en busca del empate y lo consiguió a los 45 minutos a través de Alan Franco. Cuando todo indicaba que el local podía ir por más, Belgrano encontró espacios y no perdonó: en la última jugada, una contra letal terminó con la definición de Marcelo Ocanto, goleador histórico del club, para sellar una victoria tan sufrida como festejada. En la próxima fecha, el Rojo visitará a Agricultores en un duelo directo por la punta.

Empate de Social en Ramallo en un debut intenso

Otro de los equipos que hizo su presentación fue Social, que igualó 2 a 2 en el estadio “Simón Apiza” ante la Peña de Boca de Arrecifes, por la zona 4. El encuentro fue parejo y cambiante, con el conjunto visitante en ventaja en dos oportunidades y un Social que supo reaccionar a tiempo.

El equipo dirigido por Perico Martínez alcanzó el empate primero gracias a Joaquín Sollini y luego mediante Daniel Gutiérrez, rescatando un punto valioso en su debut en el torneo. En la próxima jornada, el Celeste tendrá una exigente visita a Arrecifes, donde enfrentará a Palermo.

Derrota de 12 de Octubre en San Pedro ante Paraná

En la zona 1, 12 de Octubre no pudo levantar cabeza y sufrió su segunda derrota consecutiva al caer por 3 a 0 frente a Paraná, también en San Pedro. El local marcó diferencias desde la primera mitad con el gol de Ezequiel Báez Corradi a los 30 minutos.

Ya en el cierre del partido, Fabricio Maselli y Valentín Gauna ampliaron el marcador para los sampedrinos, que sellaron un triunfo claro. En la próxima fecha, Paraná visitará a Somisa, mientras que 12 de Octubre buscará recuperarse y sumar por primera vez en el certamen.