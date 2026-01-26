lunes 26 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Copa Federación: Belgrano de San Nicolás ganó en San Pedro con un gol agónico y lidera su zona

    El Rojo de San Nicolás venció 3-2 a Defensores Unidos, sufrió una remontada y lo definió Ocanto en la última para empezar el torneo con una victoria clave.

    26 de enero de 2026 - 17:53
    En un partido que tuvo de todo, por la zona 2 el Rojo le ganó como visitante a Defensores Unidos por 3 a 2.

    En un partido que tuvo de todo, por la zona 2 el Rojo le ganó como visitante a Defensores Unidos por 3 a 2.

    El Norte

    Belgrano tuvo un estreno cargado de emociones en la Copa Federación y se llevó un triunfo vital en San Pedro. El equipo de San Nicolás ganaba con autoridad, sufrió un empate inesperado y, cuando parecía perderlo, encontró en el final el gol que le permitió empezar el año con una sonrisa.

    Lee además
    Se cumplen nueve años de aquel fatídico 26 de enero cuando la calma de la ciudad se interrumpió con la noticia de un incendio. Se estaba quemando la Catedral de San Nicolás de Bari.

    Infierno en la Catedral de San Nicolás: a nueve años del incendio que marcó a los nicoleños
    La Jornada Nacional de Jóvenes tendrá lugar el jueves 12 de marzo a las 14 horas en el Tecnódromo Mario Bragachini, en el marco de la megamuestra que se desarrollará en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás.

    San Nicolás: Expoagro 2026 y la UNNOBA impulsan a los jóvenes como protagonistas del futuro del agro

    Club Belgrano de San Nicolás vs Defensores Unidos: triunfo agónico y liderazgo compartido

    Por la segunda fecha de la zona 2 del certamen que organiza la Federación Norte, Belgrano se impuso como visitante por 3 a 2 frente a Defensores Unidos y alcanzó la cima del triangular junto a Agricultores de Gobernador Castro. El conjunto dirigido por Capella mostró carácter y eficacia en un partido cambiante, que tuvo todos sus goles en el segundo tiempo.

    El Rojo golpeó rápido y con contundencia. Gerónimo García abrió el marcador y Alex González amplió la diferencia para un Belgrano que parecía encaminarse a un cierre tranquilo. Sin embargo, una acción clave modificó el desarrollo: penal para el local, expulsión de Luca Toledo y descuento de Esteban Astorga, que reavivó el partido.

    Impulsado por ese envión anímico, CADU fue en busca del empate y lo consiguió a los 45 minutos a través de Alan Franco. Cuando todo indicaba que el local podía ir por más, Belgrano encontró espacios y no perdonó: en la última jugada, una contra letal terminó con la definición de Marcelo Ocanto, goleador histórico del club, para sellar una victoria tan sufrida como festejada. En la próxima fecha, el Rojo visitará a Agricultores en un duelo directo por la punta.

    Empate de Social en Ramallo en un debut intenso

    Otro de los equipos que hizo su presentación fue Social, que igualó 2 a 2 en el estadio “Simón Apiza” ante la Peña de Boca de Arrecifes, por la zona 4. El encuentro fue parejo y cambiante, con el conjunto visitante en ventaja en dos oportunidades y un Social que supo reaccionar a tiempo.

    El equipo dirigido por Perico Martínez alcanzó el empate primero gracias a Joaquín Sollini y luego mediante Daniel Gutiérrez, rescatando un punto valioso en su debut en el torneo. En la próxima jornada, el Celeste tendrá una exigente visita a Arrecifes, donde enfrentará a Palermo.

    Derrota de 12 de Octubre en San Pedro ante Paraná

    En la zona 1, 12 de Octubre no pudo levantar cabeza y sufrió su segunda derrota consecutiva al caer por 3 a 0 frente a Paraná, también en San Pedro. El local marcó diferencias desde la primera mitad con el gol de Ezequiel Báez Corradi a los 30 minutos.

    Ya en el cierre del partido, Fabricio Maselli y Valentín Gauna ampliaron el marcador para los sampedrinos, que sellaron un triunfo claro. En la próxima fecha, Paraná visitará a Somisa, mientras que 12 de Octubre buscará recuperarse y sumar por primera vez en el certamen.

    Temas
    Seguí leyendo

    Infierno en la Catedral de San Nicolás: a nueve años del incendio que marcó a los nicoleños

    San Nicolás: Expoagro 2026 y la UNNOBA impulsan a los jóvenes como protagonistas del futuro del agro

    En San Nicolás, 22 chicos esperan una familia tras los cambios en la Ley de Adopción

    Domingo clave para los equipos de San Nicolás en la Copa Federación

    San Nicolás bajo alerta extrema por incendios tras detección de focos de calor satelitales

    Vacaciones con ciencia y creatividad en San Nicolás: crece la colonia de robótica

    San Nicolás: Tierras del Sol, 200 familias reclaman al Banco Hipotecario y dueños por el desmalezamiento

    Nuevo Paseo Costanero del Cuartel: el Municipio de San Nicolás prevé habilitarlo entre abril y mayo

    Un rapero de San Nicolás fue campeón en un torneo internacional de freestyle en Uruguay

    San Nicolás mantiene una cobertura de agua y cloacas muy superior al promedio nacional

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Se cumplen nueve años de aquel fatídico 26 de enero cuando la calma de la ciudad se interrumpió con la noticia de un incendio. Se estaba quemando la Catedral de San Nicolás de Bari.

    Infierno en la Catedral de San Nicolás: a nueve años del incendio que marcó a los nicoleños

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los sujetos se pelean con frecuencia en la calle o en la vereda generando caos y preocupación entre comerciantes, transeúntes y automovilistas.

    Preocupación en avenida Juan B. Justo por reiteradas peleas callejeras que alteran la actividad comercial
    El reconocido domador e influencer Amílcar Unanue organiza la Primera Prueba de Mansedumbre que se desarrollará el próximo fin de semana en el predio de la Sociedad Rural.

    Primera Prueba de Mansedumbre en Pergamino: un evento inédito que pone en valor la doma y el bienestar animal

    En un partido que tuvo de todo, por la zona 2 el Rojo le ganó como visitante a Defensores Unidos por 3 a 2.

    Copa Federación: Belgrano de San Nicolás ganó en San Pedro con un gol agónico y lidera su zona

    El flyer compartido por la familia de Juan Laszeski tras su hallazgo en un hospital de Pilar este lunes.

    Hallaron en Pilar a Juan Laszeski: el joven desaparecido fue encontrado con vida tras una intensa búsqueda

    Vacaciones con cuidado: crece la demanda de cajas de seguridad privadas para resguardar bienes de valor

    Vacaciones con cuidado: crece la demanda de cajas de seguridad privadas para resguardar bienes de valor