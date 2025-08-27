miércoles 27 de agosto de 2025
    • Cultura y Espectáculos

    Vuelve el encuentro de música organizado por la Orquesta Infanto Juvenil Municipal Barrio Kennedy

    El ciclo musical con orquestas, ensambles y bandas en escena, se desarrollará el sábado 6 y domingos 7 y 14 de septiembre en el Teatro Unión Ferroviaria.

    27 de agosto de 2025 - 14:48
    La Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy” retoma su ciclo musical con artistas locales y regionales.

    ORQUESTA INFANTO JUVENIL MUNICIPAL BARRIO KENNEDY

    Después de dos años, la Orquesta Infanto Juvenil Municipal Barrio Kennedy vuelve a realizar el ciclo Encuentro de Agrupaciones Instrumentales, que reúne a varias agrupaciones de nuestra ciudad e invitados de la región. El evento comenzará el 6 de septiembre y constará de tres noches de pura música en el Teatro Unión Ferroviaria.

    La primera jornada, el sábado de 6 septiembre a las 20:30, se presentará la Orquesta “Retocando La Vida” (Dirección de la Tercera Edad), dirigida por Cecilia Manzoni y Roberto Lanzillota; Dúo de Violas, que hace su debut, integrado por Romina Deri y Clarisa Laitano; y Tamboreras “Mujeres que suenan”, un ensamble de percusión por señas que viene de la cuidad de Arrecifes, dirigida por Christian Rodríguez.

    La Orquesta Infanto Juvenil Municipal Barrio Kennedy como protagonista

    En tanto, durante la segunda fecha, el domingo 7 de septiembre, desde las 19:30, se lucirán el Ensamble de Cuerdas “Clave de Dos”, dirigido por Aldana López; Quinteto de Tango, integrado por Emanuel Miceli, Guillermina Tenorio, Joaquín Monteverde, Olivia Flageat y Benicio Rossi, que también hace su debut; y la Banda Municipal, dirigida por Ignacio Katz.

    Finalmente, la última noche será el domingo 14 de septiembre, desde las 19:30, en esta caso se presentarán CheloSuzuki, dirigido por Analía Carchenilla; y dos agrupaciones que son parte de Conservatorio de Música de Pergamino: Ensamble de guitarras “Los Taitas” y la Orquesta Típica “El Desbande”, ambas a cargo de Carlos De La Iglesia.

    Como protagonista y organizadora de las tres noches tocará la Orquesta Infanto Juvenil Municipal Barrio Kennedy.

    Cabe recordar que la entrada es a colaboración y estará disponible un alias para recibir transferencia: orquesta25. La capacidad de teatro es limitada y las entradas que queden se entregarán en la boletería del teatro media hora antes de cada función. Lo recaudado será destinado a la compra de insumos e instrumentos.

