miércoles 27 de agosto de 2025
    • Alarma en el comercio local: Frávega cerró su sucursal en Pergamino

    Este miércoles la tradicional tienda de electrodomésticos de Peatonal San Nicolás bajó sus persianas de manera sorpresiva. Los empleados confirmaron que el martes fue el último día de atención.

    27 de agosto de 2025 - 11:13
    La sucursal de Frávega en Pergamino se ubicaba en Peatonal San Nicolás al 400.

    La sucursal de Frávega en Pergamino se ubicaba en Peatonal San Nicolás al 400.

    LA OPINION

    La mañana de este miércoles sorprendió a vecinos y clientes de Pergamino con una postal que preocupa: la sucursal de Frávega, ubicada en pleno centro comercial sobre Peatonal San Nicolás al 400, amaneció cerrada y con un cartel en su persiana anunciando el cierre.

    En el comunicado pegado en la vidriera puede leerse: “Por el momento la sucursal Pergamino permanecerá cerrada. Por trámites pendientes comunicarse al mail [email protected] o aguarde nuestro contacto para coordinar. Gracias”. Un mensaje que, lejos de aclarar la situación, confirma la interrupción de la actividad en el local.

    Desde la Casa Central de la firma no se emitió ningún comunicado oficial pese a las consultas de LA OPINIÓN, pero los empleados del local confirmaron que la atención al público se dio por finalizada el martes, dejando a todo el personal sin empleo.

    Frávega cartel
    El cartel que figura en la puerta de la sucursal de Frávega.

    El cartel que figura en la puerta de la sucursal de Frávega.

    Economía en incertidumbre

    El impacto es profundo para las familias trabajadoras que perdieron de manera abrupta su fuente de ingresos, en un contexto económico ya atravesado por la incertidumbre y la caída del consumo.

    Este hecho se suma a la lista de cierres que golpean al comercio pergaminense: meses atrás ocurrió algo similar con la sucursal de la cadena de indumentaria Le Utthe, que también bajó sus persianas de manera repentina.

    La preocupación crece porque lo sucedido en Pergamino se replica en distintas ciudades del país, donde emblemáticas marcas y comercios de larga trayectoria están cerrando sus puertas, generando más desempleo y debilitando el entramado económico local.

