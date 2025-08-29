viernes 29 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Son de Chapadmalal y ganaron un importante premio de gastronomía con su pesca artesanal

    "Proyecto Pescado", con un equipo de cocineros y pescadores de Chapadmal, se coronó como ganador del "Prix de Baron B - Édition Cuisine" 2025.

    29 de agosto de 2025 - 10:56
    Francisco Soldi, Pico Villanueva, Elio Contreras y Facundo Maroñas, de Proyecto Pescado, celebrando su premio.

    Francisco Soldi, Pico Villanueva, Elio Contreras y Facundo Maroñas, de Proyecto Pescado, celebrando su premio.

    EL CRONISTA.

    "Proyecto Pescado", oriundo de Chapadmalal en la provincia de Buenos Aires, se consagró como ganador del Prix Baron B - Édition Cuisine 2025, el premio de gastronomía más prestigioso de la Argentina. De más de 100 proyectos que se presentaron este año, el proyecto ganador destacó por su trabajo de pesca artesanal.

    Lee además
    La pizza al molde y el corte a cuchilla conforman la identidad de las mejores pizzerías de Buenos Aires.

    Diez pizzerías de Buenos Aires fueron reconocidas como emblemas de la gastronomía porteña
    Esta convocatoria tiene como objetivo impulsar investigaciones innovadoras que fortalezcan la gastronomía mendocina, desde una perspectiva productiva, turística, académica y cultural. 

    Mendoza busca innovar en gastronomía para potenciar su turismo

    Este concurso, que se realiza desde 2018 y ya va por su séptima edición, busca destacar a los mejores proyectos gastronómicos integrales de todo el país, reconociendo su excelencia y su visión transformadora del entorno donde están.

    Compitieron también en la final Hambriento Cocina, de Rosario, encabezado por los cocineros Virginia Rosa y Gustavo Martínez, con un proyecto de cenas a puertas cerradas inspiradas en la cocina del Litoral; y Margot, de Santa Fe capital, dirigido por Agustin Baragiola, con un restaurante que pone en valor las pescas de río, los fermentos y la producción agroecológica de su propia huerta.

    Con jurado de lujo

    Un jurado de lujo tuvo la difícil tarea de elegir, en diferentes instancias, a los tres finalistas del certamen y, el pasado miércoles en una ceremonia celebrada en el Hotel Four Seasons Buenos Aires, al gran ganador.

    La misión estuvo a cargo de Mauro Colagreco, el multipremiado chef ganador de ocho estrellas Michelin; Pablo Rivero, empresario gastronómico creador de "El Preferido" y de "Don Julio"; la chef mexicana Daniela Soto-Innes, quien en 2019 fue nombrada "Mejor Chef Mujer del Mundo" por World's 50 Best Restaurants; y el chef Gonzalo Aramburu, dueño de Aramburu, el único restaurante en Argentina con dos estrellas Michelin.

    "Proyecto Pescado" fue el gran ganador, por decisión unánime

    El equipo de "Proyecto Pescado", conformado por los cocineros Facundo Maroñas, Francisco Soldi y Elio Contreras y el pescador José María Villanueva, se consagró como el mejor proyecto gastronómico de la Argentina por "decisión unánime" del prestigioso jurado.

    "El plato que degustamos hoy de los tres candidatos sirve para afirmar un concepto. No es solo el plato, sino todo el concepto que afianza un proyecto", dijo Mauro Colagreco, presidente del jurado, al momento de anunciar al ganador.

    El plato que prepararon fue pensado en homenaje a Chapadmalal y los productos que dan sus costas en invierno. La base fue el besugo, un pescado de mar graso y sabroso, que hicieron encurtido en vinagre, con un fondo de cocción ahumado realizado a partir de cabezas y espinazos con bayas de eucalipto.

    Le sumaron un parfait de hígados y hongos secos recolectados en otoño. Y como acompañamiento, un estofado blanco de girgolas con fumet, vermú bianco, algas y hierbas del campo. Para finalizar, una lluvia de polvo de huesos de anchoa.

    "Estamos felices porque este premio reconoce el trabajo silencioso de años en la costa bonaerense, apostando a la pesca artesanal, a la cadena de valor del mar y a una gastronomía que cuente quiénes somos desde el Atlántico. Cuando pensamos en crear Proyecto Pescado lo hicimos para poner en valor al gran Mar Argentino y sentimos que estar acá es hacer eso", expresó Francisco Soldi desde el escenario tras saberse ganador.

    Cómo es "Proyecto Pescado"

    Originario de Chapadmalal, este proyecto combina la experiencia de cocineros formados en grandes cocinas del mundo con el saber artesanal de pescadores que salen al mar para obtener la mejor y más fresca materia prima.

    Su premisa es clara: pescar de manera consciente, tratar el pescado y al mar con respeto, llevar a la mesa sabores que transmitan identidad regional y fomentar el consumo del pescado en la zona.

    El equipo se formó en Chapadmalal, donde todos residen hace alrededor de una década, compartiendo además del amor por la cocina, la vida cotidiana cerca del mar y el surf como pasión.

    Su cocina se centra en la pesca artesanal, realizada por ellos mismos con línea de mano y kayak - además de los pescados que recolecta José en su semirrígido -, y en un tratamiento cuidadoso de cada pieza.

    Cada plato refleja su vínculo con el océano y con la tierra que lo rodea. Si bien el pescado es el centro de la propuesta en ambos restaurantes, si no hay una buena pesca, no hay servicio ese día.

    Además, cuentan con huerta biodinámica propia, recolectan algas y hierbas del territorio; y utilizan lácteos de productores de Batán, harinas de Tandil y hongos locales cultivados en alianza con pequeños emprendedores.

    Fuente: El Cronista.

    Temas
    Seguí leyendo

    Diez pizzerías de Buenos Aires fueron reconocidas como emblemas de la gastronomía porteña

    Mendoza busca innovar en gastronomía para potenciar su turismo

    Una fusión inesperada: crearon la hamburguesa de sorrentinos

    Vieja Terminal de San Pedro: ocupas reingresan y crece la preocupación vecinal

    Hotelga 2025: la hotelería y la gastronomía se preparan para una edición récord

    Día de la Papa Frita: por qué se celebra hoy

    Lo nuestro funciona: la gastronomía regional se posiciona como motor del turismo nacional

    Parrilla Don Barrio: el sabor del asado pergaminense que conquista a todos

    Eligieron al mejor alfajor del mundo 2025... ¡y es argentino!

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los cursos están organizados en tres grupos de trabajo y son dictados por profesionales pergaminenses especializados.

    Pergamino impulsa a sus microemprendedores con capacitación y acceso a créditos
    “La donación no es solo un acto médico, sino también un acto de amor y de profunda solidaridad”. video
    Salud y bienestar

    Más de 1.300 bonaerenses recibieron un trasplante en 2025 gracias a la donación de órganos

    Lluvias de Santa Rosa: el norte bonaerense, en el ojo de la tormenta

    Lluvias de Santa Rosa: el norte bonaerense, en el ojo de la tormenta

    Edición impresa del Viernes 29 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    Isenbeck reduce personal en Zárate y la crisis industrial golpea al empleo local
    Crisis en Zárate

    Isenbeck reduce personal en Zárate y la crisis industrial golpea al empleo local