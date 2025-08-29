La SSN moderniza el sistema de emisión de pólizas y amplía su alcance a más ramos

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) ha dispuesto una importante reforma en el Sistema Informativo de Emisión de Pólizas (SIEP), como parte del proceso de modernización y digitalización del mercado asegurador argentino. WEB DEL SEGURO.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) oficializó una nueva normativa que introduce modificaciones relevantes en el Sistema Informativo de Emisión de Pólizas (SIEP). El objetivo es modernizar y digitalizar el mercado asegurador, extendiendo el alcance de los reportes a casi todas las ramas patrimoniales, con algunas excepciones iniciales como Riesgos del Trabajo y Riesgos Agropecuarios.

Ampliación del alcance del SIEP Hasta ahora, el SIEP alcanzaba únicamente a Automotores, Caución, Crédito, Motovehículos y Responsabilidad Civil de Transporte Público de Pasajeros. A partir de esta resolución, se incorporan nuevas ramas como Incendio, Responsabilidad Civil, Transporte de Mercaderías, Aeronavegación, Robo y Riesgos Similares, Accidentes a Pasajeros, Transporte Cascos, Técnico y Otros Riesgos Patrimoniales, entre otras.

Plazos y requisitos de información Según lo establece la norma, las compañías deberán remitir en un plazo máximo de 24 horas toda la información correspondiente a la emisión de pólizas y endosos, garantizando exactitud e integridad en los datos. Además, desde el 1° de enero de 2026, las aseguradoras deberán realizar una carga inicial con todas las pólizas y endosos vigentes a esa fecha.

Modernización y soporte técnico En línea con el comunicado oficial difundido por la SSN, la iniciativa apunta a reforzar la transparencia, mejorar la supervisión y reducir cargas administrativas para el sector, al reemplazar diversos regímenes de información periódica que coexistían hasta ahora. Asimismo, la medida se enmarca dentro del proceso de modernización tecnológica encarado por el organismo, que busca un mercado asegurador “más ágil, eficiente y confiable” para los asegurados y las propias entidades.

El Manual Técnico del SIEP (versión 2.1) ya está disponible en la web institucional del organismo, con especificaciones sobre diseño de registros, validaciones y tablas paramétricas que las aseguradoras deberán cumplir para adecuar sus sistemas internos a la nueva operatoria. Fuente: 100% seguro.

