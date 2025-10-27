Motociclista aprehendido tras chocar a una transeúnte en el centro de Colón: la víctima sufrió graves lesiones

En la zona céntrica de Colón al momento del siniestro había una gran concurrencia de gente.

El conductor de una moto fue aprehendido por la Policía tras chocar a una peatona en la céntrica esquina de las calles 17 y 47 de Colón . La víctima, una mujer de 74 años, sufrió graves lesiones y permanece internada en el hospital municipal, mientras la fiscal Magdalena Brandt evalúa la imputación.

El impacto se produjo cuando la moto Keller 110 que conducía embistió a una mujer de 74 años que cruzaba la calle caminando.

La víctima, Miriam Beatriz Balien, sufrió múltiples fracturas y un derrame cerebral, según el informe médico policial. Continúa internada en el Hospital Municipal de Colón, donde permanece consciente pero con un pronóstico reservado. Los médicos indicaron que los primeros cuatro días tras el accidente son decisivos para su evolución.

El motociclista , Guido Ruiz, quedó a disposición de la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Colón, a cargo de Magdalena Brandt, quien evalúa imputarle delitos vinculados con la conducción temeraria y las lesiones graves culposas. La fiscal ordenó su aprehensión inmediata, la extracción de sangre y su notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal, que formaliza el inicio de la causa.

De acuerdo con fuentes judiciales, este lunes el joven debía presentarse para prestar declaración indagatoria ante la fiscal Brandt. Paralelamente, se aguardan los resultados de las pericias toxicológicas y alcoholemia realizadas en el hospital.

El hecho tuvo además un matiz particular: la víctima y el motociclista serían vecinos, ya que residen en zonas cercanas —la mujer en inmediaciones de 18 y 54, y el joven en 58 entre 13 y 14—, lo que causó gran conmoción en el barrio.

Cabe recordar que Ruiz había sido víctima meses atrás de un violento ataque a la salida de un local nocturno, hecho por el cual tres hombres fueron imputados por tentativa de homicidio. Ese antecedente judicial vuelve a poner su nombre en el centro de un caso policial de gravedad.

El episodio generó una fuerte repercusión en la comunidad colonense, donde vecinos y familiares expresaron su preocupación por el estado de salud de la víctima y reclamaron mayores controles sobre el tránsito en la zona céntrica, donde suele haber una intensa circulación de motociclistas.