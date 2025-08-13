Suspenden la Peregrinación Rosario – San Nicolás 2025 por motivos de fuerza mayor

Suspendida la Peregrinación Rosario - San Nicolas 2025 por temas de seguridad. Diario El Norte

La Comisión General de la Peregrinación Rosario–San Nicolás anunció la suspensión de la edición 2025 de la tradicional caminata de fe. La decisión, según explicaron, responde a motivos de fuerza mayor ajenos a la organización, que impiden garantizar las condiciones de seguridad necesarias para los participantes.

La dificultad para la caminata a la Virgen de San Nicolás En su comunicado, indicaron que en septiembre se desarrollarán en la provincia de Santa Fe, y especialmente en Rosario, diversos eventos que requerirán la participación activa de cuerpos de seguridad y personal de salud, lo que imposibilita contar con la asistencia indispensable para el evento.

La Comisión solicitó a la comunidad no caminar por la ruta ni al costado el día previsto, ya que sin la estructura y el acompañamiento habituales la actividad representaría un riesgo para quienes intenten realizarla por cuenta propia.

“Lamentamos profundamente las circunstancias que nos llevan a esta suspensión y agradecemos la comprensión de todos los fieles”, expresaron desde la organización. Asimismo, invitaron a mantener el espíritu peregrino a través de la oración y el compromiso comunitario, con la esperanza de reencontrarse el próximo año bajo la intercesión de la Virgen del Rosario y María del Rosario de San Nicolás.

Compartí esta nota en redes sociales:





