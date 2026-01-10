Con una pick up fuera de control, chocó dos autos y casi atropella a un bebé en pleno microcentro de Pergamino

La camioneta Volkswagen Amarok embistió a un Chevrolet Ónix y terminó en la vereda donde había un bebé dentro del cochecito junto a su papá porque la tarde se prestaba para estar al aire libre.

Un grave siniestro vial ocurrido en plena hora comercial estuvo a punto de terminar en tragedia en el microcentro de Pergamino, cuando una camioneta fuera de control chocó dos vehículos estacionados y terminó sobre la vereda, a escasos metros de un cochecito en el que se encontraba un bebé de apenas seis meses.

El episodio se registró alrededor de las 18:15 del sábado en San Martín al 500, entre 25 de Mayo y la peatonal San Nicolás, uno de los sectores más transitados de la ciudad durante los fines de semana. Allí, una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba de Este a Oeste perdió el control por motivos que aún se investigan y embistió violentamente a dos vehículos que se encontraban correctamente estacionados sobre la mano izquierda.

El primer impacto fue contra un automóvil Chevrolet Ónix, que resultó con severos daños en su parte trasera, prácticamente destruida por la violencia del choque. Como consecuencia de ese golpe, el Ónix fue desplazado varios metros y terminó colisionando contra una camioneta Ford Ranger que también se encontraba estacionada en el lugar.

La secuencia no se detuvo allí: producto del impulso, la pick up Volkswagen Amarok terminó subiéndose a la vereda, un espacio que a esa hora estaba colmado de peatones y familias que aprovechaban la tarde agradable. De manera milagrosa, no se registraron personas lesionadas, pese a que a escasos metros se encontraba un bebé de seis meses dentro de un cochecito.

Una comerciante de la cuadra expresó su profunda indignación y conmoción por lo ocurrido, ya que su marido se encontraba en la vereda junto al bebé cuando se produjo el siniestro. “Por unos metros no terminó todo en una tragedia”, señalaron testigos del hecho, aún impactados por la escena.

Fuera de control

El conductor de la pick up, un hombre de 29 años, no sufrió lesiones y permaneció en el lugar. Vecinos y comerciantes reclamaron la intervención policial y solicitaron que se le practicara una extracción de sangre para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, aunque oficialmente no se informó si esa medida fue concretada.

En el lugar trabajaron agentes municipales de la Dirección de Tránsito, quienes se encargaron de relevar los datos del conductor y de los vehículos afectados, además de ordenar la circulación en una zona clave del microcentro. La camioneta Volkswagen Amarok quedó secuestrada debido a los importantes daños y al riesgo generado.

De acuerdo al protocolo vigente, al no haberse registrado personas heridas no se labraron actuaciones penales ni judiciales, quedando el hecho circunscripto al ámbito administrativo y contravencional. No obstante, el episodio volvió a poner en debate la problemática de la velocidad y la conducción imprudente en sectores céntricos de alta circulación peatonal.

Como dato llamativo, al momento del siniestro estaba prevista la presencia en el lugar de la reconocida figura del espectáculo argentino Marixa Balli, quien iba a recorrer las obras de refacción del cine San Martín, ubicado frente al lugar del choque, junto al subsecretario de Cultura Diego Morello y otros funcionarios municipales, en la previa de las finales de “Talentos en Escena”.

Justamente, una de las camionetas afectadas, la Ford Ranger, pertenece al contratista Miguel Campilongo, quien se encontraba en el interior del cine aguardando el arribo de la comitiva. El accidente generó sorpresa y tensión en la zona, que por fortuna no pasó de importantes daños materiales y un gran susto.

Marixa Balli en forma de chiste lanzó: “me vieron a mí y chocaron todos los autos”, para contagiar la carcajada espontánea de quienes la escucharon.