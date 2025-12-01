¡Con Lionel Messi no! Destrozaron una estatua del rosarino en Mar del Plata

La estatua de Lionel Messi partida a la mitad. Así no se trata a un ídolo. DIB

Una ola de repudio recorre las redes sociales tras el ataque a la estatua de Lionel Messi en Mar del Plata. El homenaje al capitán de la Selección Argentina, ubicado en un punto neurálgico del centro de la ciudad, apareció completamente destrozado durante la madrugada.

La icónica figura que inmortaliza a Lionel Messi levantando la Copa del Mundo, ubicada en Moreno y Santa Fe en pleno centro de Mar del Plata, fue encontrada con las piernas seccionadas y golpes. Lamentablemente no es la primera vez que ocurre algo así, ya que hace poco más de un año el busto había sido decapitado en un episodio de vandalismo similar al de esta madrugada.

La estatua de Lionel Messi reconstruida en 2024 El homenaje al capitán de la selección fue instalado originalmente en 2018 por un restaurante que se encuentra al frente. En su momento trascendió que fue en honor al equipo argentino, para alentarlos pos Mundial de Rusia. Luego fue reconstruido en 2024 tras la consagración argentina en el Mundial de Qatar, reafirmando su valor simbólico para la ciudad y los fanáticos.

El ataque se produjo en un contexto tenso en el fútbol argentino marcado por una disputa pública entre el Gobierno Nacional y la AFA, las polémicas arbitrales en Primera y en el Ascenso, la consagración de Rosario Central como campeón de Liga y la sanción a Estudiantes. (Fuente: viapais.com.ar)

