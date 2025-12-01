lunes 01 de diciembre de 2025
    Tendencias

    ¡Con Lionel Messi no! Destrozaron una estatua del rosarino en Mar del Plata

    La figura en homenaje a Lionel Messi ubicada en un bar céntrico de la ciudad costera fue vandalizada por segunda vez. Ya la habían decapitado.

    1 de diciembre de 2025 - 15:26
    La estatua de Lionel Messi partida a la mitad. Así no se trata a un ídolo.

    La estatua de Lionel Messi partida a la mitad. Así no se trata a un ídolo.

    DIB

    Una ola de repudio recorre las redes sociales tras el ataque a la estatua de Lionel Messi en Mar del Plata. El homenaje al capitán de la Selección Argentina, ubicado en un punto neurálgico del centro de la ciudad, apareció completamente destrozado durante la madrugada.

    Lionel Messi levantó el título de la Conferencia Este y ahora va por el título de la MLS

    Con un brillante Tadeo Allende, Inter Miami goleó 5-1 a NYCFC y es campeón de la Conferencia Este
    Silvetti dio la asistencia y Messi convirtió el primer gol; el festejo los une el comienzo del triunfo de Inter Miami video

    Messi y Silvetti finalistas e imparables: una conexión de 19 años que revoluciona al Inter Miami

    La icónica figura que inmortaliza a Lionel Messi levantando la Copa del Mundo, ubicada en Moreno y Santa Fe en pleno centro de Mar del Plata, fue encontrada con las piernas seccionadas y golpes. Lamentablemente no es la primera vez que ocurre algo así, ya que hace poco más de un año el busto había sido decapitado en un episodio de vandalismo similar al de esta madrugada.

    La estatua de Lionel Messi reconstruida en 2024

    El homenaje al capitán de la selección fue instalado originalmente en 2018 por un restaurante que se encuentra al frente. En su momento trascendió que fue en honor al equipo argentino, para alentarlos pos Mundial de Rusia. Luego fue reconstruido en 2024 tras la consagración argentina en el Mundial de Qatar, reafirmando su valor simbólico para la ciudad y los fanáticos.

    El ataque se produjo en un contexto tenso en el fútbol argentino marcado por una disputa pública entre el Gobierno Nacional y la AFA, las polémicas arbitrales en Primera y en el Ascenso, la consagración de Rosario Central como campeón de Liga y la sanción a Estudiantes. (Fuente: viapais.com.ar)

    Embed - Una estatua de Lionel Messi fue VANDALIZADA en Mar del Plata
    Con un brillante Tadeo Allende, Inter Miami goleó 5-1 a NYCFC y es campeón de la Conferencia Este

    Messi y Silvetti finalistas e imparables: una conexión de 19 años que revoluciona al Inter Miami

    Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años y obliga a las tecnológicas a controlar el acceso

    ¿Qué es una casa de apuestas llave en mano?¿Qué es una casa de apuestas llave en mano?

    Estructuras de bonificación en tragamonedas: cómo reconocer las más rentables

    Cómo ajustar la estrategia cuando el premio mayor sigue creciendo

    Pergolini advierte por la "politización total" del fútbol argentino y hasta amenazan a Caruso Lombardi

    Australia prohibió redes sociales para menores de 16 años video

    Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años y obliga a las tecnológicas a controlar el acceso

    La estatua de Lionel Messi partida a la mitad. Así no se trata a un ídolo. video
    ¡Con Lionel Messi no! Destrozaron una estatua del rosarino en Mar del Plata
    La causa por el fentanilo contaminado suma nuevas declaraciones que apuntan a irregularidades graves en Laboratorios Ramallo

    Fentanilo mortal: exempleados de Laboratorios Ramallo revelan fallas y falsificaciones internas

    La Municipalidad de Pergamino convoca a las entidades de bien público

    La Municipalidad de Pergamino convoca a las entidades de bien público

    Australia prohibió redes sociales para menores de 16 años video

    Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años y obliga a las tecnológicas a controlar el acceso

    Prefectura Zárate refuerza su presencia en el Río Paraná y la zona ante la llegada del verano

    Prefectura Zárate refuerza seguridad en el Río Paraná ante la llegada del verano