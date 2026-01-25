domingo 25 de enero de 2026
    • Comparten la imagen de un joven ciclista viajero que podría pasar por Pergamino este domingo

    El viernes salió desde Vicente López y los familiares del joven Juan Laszeski perdieron el contacto y especulan que este domingo podría pasar por Pergamino.

    25 de enero de 2026 - 11:44
    Buscan a Juan Laszeski bici ruta8

    Familiares y allegados del joven Juan Laszeski difundieron en las últimas horas su imagen y datos personales ante la falta de novedades sobre su paradero durante una travesía en bicicleta que inició desde la localidad bonaerense de Garín, en Vicente López y se dirigiría por la autopista de la ruta 8 hacia el norte de la provincia de Buenos Aires.

    Según la información aportada, el último contacto confirmado con el joven ciclista se registró el viernes al mediodía, momento en el que comenzó su recorrido. Desde entonces no hubo nuevos reportes oficiales de su ubicación. En mensajes de búsqueda publicados en redes sociales, indicaron que fue visto por última vez el viernes 23 de enero en Garín, en el norte del Gran Buenos Aires.

    Juan Laszeski bici ruta8
    Están compartiendo un flyer con los datos de la búsqueda de Juan Laszeski.

    Están compartiendo un flyer con los datos de la búsqueda de Juan Laszeski.

    De acuerdo con el itinerario estimado, el viaje de Laszeski incluiría distintas ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires, por lo que no se descarta que durante el domingo pueda atravesar la ciudad de Pergamino.

    Al momento de ser visto, Juan vestía ropa negra, llevaba un casco oscuro con franjas verdes y transportaba una mochila marca HP. Se moviliza en una bicicleta GT rodado 29, de color negro.

    Averiguación de paradero

    Las personas que puedan haberlo visto o cuenten con información que permita ubicarlo pueden comunicarse con su familiar Teresa, al teléfono 2975 290260, o bien con el comisario Allendes, al 11 2600 1335.

    La difusión de la imagen y los datos busca colaborar con la localización del ciclista y brindar tranquilidad a su entorno, que continúa aguardando novedades sobre su travesía.

    Juan Laszeski bici ruta
    Están compartiendo un flyer con los datos de la búsqueda de Juan Laszeski.

    Están compartiendo un flyer con los datos de la búsqueda de Juan Laszeski.

