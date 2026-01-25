Un joven, con un diagnóstico de salud mental, interrumpió el contacto con la familia y se fue en la bicicleta

Un joven ciclista de 21 años es intensamente buscado por su familia luego de que interrumpiera todo contacto tras iniciar una travesía en bicicleta desde Vicente López. Se trata de Juan Laszeski, cuyo paradero es incierto desde el viernes y ante la falta de información concreta no descartan que este domingo pueda estar pasando por Pergamino , por lo que solicitan colaboración de la comunidad.

Comparten la imagen de un joven ciclista viajero que podría pasar por Pergamino este domingo

La preocupación se incrementó con el correr de las horas, ya que el último registro confirmado del joven data del viernes 23 de enero al mediodía, cuando fue visto en la localidad de Garín, en el norte del Gran Buenos Aires. Desde ese momento no se volvieron a registrar comunicaciones directas y el caso comenzó a difundirse a través de redes sociales.

Según relataron sus familiares, Juan salió de su casa con rumbo desconocido y llevaba consigo una mochila con ropa. En medio de la búsqueda surgieron versiones contradictorias: mientras algunas personas reportaron haber visto a un ciclista con características similares en distintos puntos del norte bonaerense, también hubo avisos no confirmados que lo ubicarían pedaleando por la provincia de Córdoba, lo que profundiza la incertidumbre.

Teresa Laszeski, hermana del joven, brindó detalles claves que explican la urgencia del pedido de ayuda. Según indicó, Juan es paciente psiquiátrico y el viernes habría sufrido un episodio psicótico previo a abandonar su domicilio.

“Mi hermano tuvo un ataque psicótico, armó una mochila con ropa y se fue. El último registro que tengo es en Garín, en una estación de servicio YPF”, explicó. Además, señaló que lograron obtener información parcial mediante una aplicación de Google que Juan dejó abierta en una computadora familiar.

“Por un mensaje que me dejó antes de cortar comunicación, sabemos que tenía la intención de ir a Pergamino y después seguir rumbo a la cordillera. Para mí no es una suposición: es lo único concreto que tenemos”, aseguró.

Posible paso por Pergamino

Bicicleta Juan Laszeski La bicicleta GT negra en la que va montado Juan Laszeski. LA OPINION

De acuerdo con ese mensaje previo y el seguimiento tecnológico realizado por la familia, Pergamino aparece como un punto clave dentro del recorrido estimado. No obstante, no se pudo establecer con precisión el trayecto elegido.

“No sabemos si va por la ruta nacional 8 u otro camino alternativo. No hay un lugar específico. Después de eso ya le perdimos el rastro”, explicó Teresa, quien pidió máxima difusión del caso en la región.

Descripción del ciclista

Juan Laszeski tiene 21 años, mide aproximadamente 1,80 metros y se moviliza en una bicicleta todo terreno marca GT, rodado 29, de color negro. Al momento de ser visto vestía ropa negra, llevaba casco oscuro con franjas verdes y transportaba una mochila marca HP.

Contactos para aportar información

Las personas que puedan haberlo visto o cuenten con datos que ayuden a ubicarlo pueden comunicarse de manera inmediata con:

Teresa Laszeski: 2975 290260

Comisario Allendes: 11 2600 1335

La familia solicita que cualquier información, por mínima que parezca, sea comunicada para poder reconstruir el recorrido del joven y garantizar su seguridad.

