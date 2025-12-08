Comienza el juicio por jurados por el homicidio del adolescente Benjamín Rojas

El juicio por jurados por el homicidio de Benjamín Rojas tendrá al fiscal Fernando D´Elío en la acusación; al juez Guillermo Burrone presidiendo las audiencias y a la abogada Laura Abal como defensora de Luis Alderete.

Este martes darán inicio las audiencias del juicio por jurados por el homicidio del adolescente Benjamín Rojas , ocurrido en agosto de 2023, un caso que generó una fuerte conmoción en el barrio y que ahora será analizado bajo el sistema de participación ciudadana previsto en la Ley Provincial 14.543.

Será el juicio por jurados por el homicidio del adolescente de 15 años Benjamín Rojas

Desde las primeras horas de la mañana deberán presentarse en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 los 48 ciudadanos previamente sorteados del padrón electoral para integrar el jurado popular. De ese grupo serán seleccionados los 12 jurados titulares y sus respectivos suplentes, a partir de un procedimiento en el que la Fiscalía y la Defensa podrán ejercer recusaciones sin expresión de causa, con el objetivo de conformar un jurado imparcial.

Las audiencias serán presididas por el juez Guillermo Burrone, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal Fernando D’Elío, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7. El representante del Ministerio Público intentará demostrar la responsabilidad penal del imputado Luis Alderete, a quien acusa de homicidio simple. La defensa técnica del joven sostiene, por el contrario, que actuó en un contexto de exceso en la legítima defensa y buscará la absolución.

Aunque el calendario de la Secretaría de la Cámara de Apelaciones prevé cinco jornadas de debate, desde el tribunal no descartan que el proceso pueda acotarse a cuatro días, finalizando el viernes en lugar del sábado. Se espera la declaración de una veintena de testigos, diez ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal y otros tantos por la Defensa.

Cómo funciona el juicio por jurados en la Provincia

El sistema bonaerense de juicio por jurados se aplica en causas que prevén penas superiores a los 15 años de prisión. El juez profesional dirige el debate, garantiza el cumplimiento de las reglas procesales y, tras el cierre de la prueba, instruye al jurado sobre las leyes aplicables.

Los jurados —doce ciudadanos comunes— deliberan en privado y deben decidir la culpabilidad o no culpabilidad del acusado únicamente sobre la base de los hechos probados durante el juicio. Para emitir un veredicto condenatorio se requieren al menos 10 votos afirmativos; en los casos con posibilidad de pena de prisión perpetua se exige unanimidad.

Una vez anunciado el veredicto, si este es de culpabilidad, el juez profesional debe imponer la pena. En cambio, un veredicto de no culpabilidad implica la absolución inmediata y no puede ser apelado por la Fiscalía.

El crimen

Benjamín Rojas durante un acto escolar unos años antes de ser asesinado.

El hecho que motiva este juicio ocurrió el sábado 12 de agosto de 2023, alrededor de las 15:30, en la zona de Irlanda, Diego de la Fuente y Conscripto Silva. De acuerdo con la investigación fiscal, el adolescente caminaba junto a su tío rumbo a un almacén para comprar una garrafa para su familia.

En sentido contrario circulaba Alderete, por entonces de 18 años, a bordo de una bicicleta. Al cruzarse se produjo una discusión breve pero intensa. Según la acusación, el joven descendió del rodado, extrajo un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros que llevaba oculto entre sus pertenencias y se abalanzó sobre el menor.

La víctima retrocedía intentando alejarse, pero fue alcanzada y recibió una puñalada en el pecho, herida que resultó mortal. Minutos después, la novia del acusado llegó al lugar y ambos se retiraron hacia la vivienda de familiares. El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital “San José”, donde ingresó sin signos vitales.

Con la conformación del jurado y el inicio del debate, el proceso ingresa en su etapa final, en la que doce ciudadanos deberán analizar las pruebas y decidir si el acusado es responsable de la muerte del joven.