martes 09 de diciembre de 2025
    • Un adolescente de 16 años fue detenido por una serie de robos en comercios de Pergamino

    Un menor quedó recluido en un centro juvenil por ser el presunto autor de una seguidilla de tres robos cometidos en pocas horas en comercios de Pergamino.

    9 de diciembre de 2025 - 18:37
    El adolescente de 16 años fue registrado por cámaras de seguridad.

    LA OPINION
    Un adolescente de 16 años fue detenido en las últimas horas acusado de haber cometido una seguidilla de robos en al menos tres comercios de distintos sectores de la ciudad entre la noche del domingo y la mañana del lunes. La investigación policial lo vincula con el atraco a la heladería Grido de avenida Colón y Belgrano, con el robo registrado en el local de indumentaria Vegue, ubicado en la Peatonal San Nicolás y Mitre, y con un hecho previo cometido en un almacén barrial de calle La Plata.

    El juicio por jurados por el homicidio de Benjamín Rojas tendrá al fiscal Fernando D´Elío en la acusación; al juez Guillermo Burrone presidiendo las audiencias y a la abogada Laura Abal como defensora de Luis Alderete.

    Comienza el juicio por jurados por el homicidio del adolescente Benjamín Rojas
    La exposición constante en redes impulsa a muchos adolescentes a buscar validación permanente, un fenómeno cada vez más visible en consultorios y escuelas.

    Adolescentes y redes sociales: entre la conexión y la presión

    Según reconstruyeron los investigadores, el primer episodio habría ocurrido el domingo cerca de las 23:30 en un comercio de calle La Plata al 600, donde se violentó el acceso y se sustrajeron dinero de la caja registradora y productos del salón.

    Ya en la mañana del lunes, alrededor de las 6:00, se registraron los otros dos hechos: el robo en Grido, donde delincuentes forzaron la puerta principal y se llevaron mercadería, y el ingreso delictivo al local Vegue, donde se constató el faltante de dinero, prendas de vestir y una motocicleta Mondial Dax gris, además de hallarse envases de helado pertenecientes al comercio atacado previamente.

    Valentino almada seguidilla de robos menor en la delincuencia Pergamino 003
    Imágenes de cámaras de seguridad aportadas a la causa permitieron a la policía establecer que en los tres episodios había actuado el mismo autor, cuya identidad quedó individualizada en la figura del menor posteriormente detenido.

    Persecución, operativo cerrojo y arresto

    Valentino almada seguidilla de robos menor en la delincuencia Pergamino 002
    Personal de la brigada motorizada de la Policía Local (UPPL) localizó al sospechoso durante la tarde del lunes cuando circulaba en una motocicleta que había sido robada del comercio de indumentaria. El adolescente se desplazaba por inmediaciones del barrio Jorge Newbery y, al advertir la presencia policial, intentó escapar.

    Los efectivos solicitaron apoyo a otros móviles y montaron un operativo cerrojo en calles Magnani y las vías del ferrocarril, donde la moto sustraída había sido abandonada momentos antes. Vecinos señalaron la dirección de fuga y, tras rastrillar la zona, los uniformados hallaron al joven escondido en el patio de una vivienda. Fue aprehendido sin ofrecer resistencia.

    Allanamiento de urgencia y secuestro de evidencia

    Ante el riesgo de que se perdieran elementos de interés para la causa, la policía llevó adelante un allanamiento de urgencia en la vivienda del menor. Allí secuestraron indumentaria coincidente con la utilizada durante los robos, según las filmaciones incorporadas al expediente.

    La denuncia del propietario del almacén de calle La Plata, junto con los registros aportados por los responsables de Grido y Vegue, fortalecen la imputación por los tres hechos.

    indumentaria secuestrada a Valentino Almada el menor de 16 anos acusado de varios robos Pergamino
    La indumentaria que le secuestraron en la vivienda fue registrada en las filmaciones de las cámaras de seguridad.

    Intervención judicial y traslado a un centro especializado

    El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía N°1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Horacio Oldani, quien solicitó la detención formal del adolescente. El requerimiento fue avalado por el Juzgado de Garantías del Joven N°1, cuyo titular, el juez Julio Caturla, ordenó el traslado del joven al Centro de Recepción de San Nicolás, donde quedó alojado en calidad de detenido.

    Las actuaciones quedaron caratuladas como robos reiterados con intervención del Fuero Juvenil, y continúan las diligencias para establecer si el adolescente participó en otros episodios recientes bajo modalidades similares.

    Valentino almada seguidilla de robos menor en la delincuencia Pergamino 005
    El suicidio del joven de 29 años generó un profundo dolor en sus seres queridos.

    El suicidio de un joven de 29 años generó una profunda conmoción en la comunidad de Pergamino

