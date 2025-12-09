El suicidio de un joven de 29 años generó una profunda conmoción en la comunidad de Pergamino

El suicidio del joven de 29 años generó un profundo dolor en sus seres queridos.

El suicidio juvenil volvió a ocupar la escena de la opinión pública local ante la pérdida material de un joven a quien encontraron sin vida sus familiares durante la mañana del último domingo en un barrio de la zona norte de Pergamino .

La muerte de un joven de 29 años, encontrado sin vida este domingo por la mañana en su vivienda de la zona de Guido al 1300, provocó una profunda conmoción entre sus familiares y reavivó la preocupación por el aumento de situaciones de sufrimiento emocional que afectan a personas jóvenes en la ciudad.

De acuerdo con fuentes del caso, alrededor de las 11:20 personal del Comando de Patrulla acudió al domicilio tras un llamado al 911 que advertía sobre la presencia de una persona suspendida en el patio de la vivienda. Al llegar, los uniformados entrevistaron a una joven de 23 años, quien manifestó haber encontrado a su hermano en esa situación crítica.

Los agentes constataron la veracidad de lo informado y solicitaron de inmediato la intervención del SAME. El equipo médico que arribó en el móvil 6 confirmó que el joven no presentaba signos vitales. Minutos después se sumó Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, en tanto la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 inició las actuaciones de rigor.

Cerca de las 14:00, el médico policial realizó la autopsia, cuyo informe preliminar determinó que el deceso se produjo por anoxia como consecuencia de asfixia mecánica por ahorcamiento. No se registraron antecedentes ni se halló ninguna nota en la escena.

El episodio dejó un profundo dolor en el entorno del joven, que expresó su pesar ante la noticia y destacó el impacto emocional que produjo su partida.

Prevención del suicidio

A partir de este caso, especialistas y autoridades de salud insisten en la necesidad de abordar el suicidio juvenil como un problema que puede prevenirse. La angustia persistente, la desesperanza, los cambios marcados en el estado de ánimo y la sensación de aislamiento son señales de alarma que requieren atención inmediata. Pedir ayuda es un acto de fortaleza y un paso fundamental para atravesar situaciones de malestar profundo.

En Pergamino, el Hospital San José brinda asistencia permanente en Salud Mental, con psicólogos y psiquiatras que atienden por guardia las 24 horas, además de consultorios ambulatorios.

Las líneas para asistencia telefónica están disponibles todos los días del año: 02477-429792; 429793; 429794; 429795; 429796; 429797; 429798 y 429799.

Si vos o alguien que conocés está pasando por un momento difícil, hablar, pedir ayuda y no transitarlo en soledad puede salvar una vida.