El juicio por jurados por el homicidio del adolescente Benjamín Rojas comenzará el martes

El próximo martes 9 de diciembre comenzará en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Pergamino el juicio por jurados que deberá determinar la responsabilidad penal de Luis Alderete, acusado por el homicidio de Benjamín Rojas, el adolescente de 15 años que perdió la vida tras ser apuñalado en septiembre del año pasado. El debate se extenderá hasta el sábado 13 y estará a cargo de un jurado popular integrado por 18 ciudadanos de Pergamino y Colón —12 titulares y 6 suplentes—, seleccionados bajo un criterio de paridad entre varones y mujeres.

El proceso será presidido por magistrados del Tribunal Oral 1 y contará con la participación del fiscal Fernando D’Elío, responsable de la acusación, y de la abogada Laura Abal, defensora oficial de Alderete, quien representará los intereses del imputado durante todo el desarrollo del debate.

El homicidio de Benjamín Rojas generó una honda repercusión social por las circunstancias que rodearon su vida y su temprana muerte. El adolescente, de apenas 15 años, vivía en un contexto de marcada vulnerabilidad socioeconómica, con una estructura familiar frágil y una madre atravesada por un grave problema de consumo. Pese a esas dificultades, quienes lo conocieron lo recuerdan como un chico alegre, motivado y con gestos de compromiso escolar que aún emocionan.

Entre las imágenes que más circularon tras su muerte se destaca aquella en la que aparece con la bandera argentina en un acto escolar, cuando fue elegido abanderado en su último año de la Escuela Primaria Nº 41 “Miguel de Azcuénaga”, ubicada en Zeballos y Colombia. Para allegados y docentes, esa foto condensa el potencial de un adolescente que nunca pudo desarrollarse plenamente.

Del otro lado, la acusación sostiene que Alderete —mayor de edad al momento del hecho, con 18 años— asestó la puñalada que terminó con la vida de Benjamín. Su responsabilidad penal será ahora analizada por ciudadanos comunes que, durante cinco días, deberán escuchar y evaluar las pruebas reunidas en la investigación.

¿Cómo será el debate?

A lo largo de las jornadas del juicio, testigos presenciales, familiares, especialistas y peritos que intervinieron en la investigación comparecerán ante el jurado para exponer sus testimonios y responder a las preguntas de las partes. El fiscal D’Elío buscará demostrar la culpabilidad del imputado conforme a la calificación penal que sostiene la acusación, mientras que la defensora Abal intentará desacreditar esos planteos o plantear circunstancias atenuantes con incidencia en el veredicto.

La modalidad del juicio por jurados —implementada hace algunos años en la provincia de Buenos Aires— implica que la decisión final sobre la culpabilidad o inocencia no recaerá en los jueces técnicos sino en los 12 ciudadanos titulares, quienes deberán deliberar al término de la producción de prueba y alcanzar un veredicto unánime.

Un antecedente estadístico relevante

Este será el séptimo juicio por jurados que se realizará en el Departamento Judicial Pergamino desde la implementación de este sistema de debate oral y público. Hasta ahora, las estadísticas muestran un equilibrio perfecto: tres absoluciones y tres condenas en los seis debates previos. La definición que surja en el caso de Alderete marcará, por lo tanto, una tendencia por primera vez.

El desempeño del jurado será seguido de cerca por la comunidad, no solo por la gravedad del hecho juzgado sino también por el impacto que este sistema de participación ciudadana tiene en el fortalecimiento de la transparencia y la legitimidad de las decisiones penales.

Expectativa en la comunidad

El inicio del juicio reaviva el recuerdo de Benjamín y de las circunstancias que atravesó durante su vida. Para familiares, amigos y vecinos del barrio, el proceso representa una instancia largamente esperada en busca de respuestas y de un cierre judicial a un hecho que dejó una profunda herida social.

A medida que avance el debate, el jurado escuchará los relatos y evaluará las pruebas que permitirán reconstruir los últimos minutos de vida del adolescente, con la difícil responsabilidad de resolver —en el veredicto final— si Luis Alderete es culpable o no del homicidio.

El sábado 13, al concluir los alegatos y la deliberación, serán los ciudadanos quienes definan el destino judicial del acusado en un juicio que promete marcar un hito para Pergamino.

El crimen

El homicidio ocurrió el sábado 12 de agosto de 2023 alrededor de las 15:30, en inmediaciones de Irlanda, Diego de la Fuente y Conscripto Silva. Según la instrucción fiscal, el adolescente caminaba junto a su tío camino a un almacén, con la intención de comprar una garrafa para su familia. En sentido contrario circulaba Alderete, por entonces de 18 años, a bordo de una bicicleta. Al cruzarse, se generó una discusión breve pero intensa.

De acuerdo con la acusación, Alderete descendió del rodado, extrajo un cuchillo de unos 25 centímetros que llevaba oculto entre sus pertenencias y se abalanzó sobre el menor. La víctima retrocedía mientras intentaba alejarse, pero el agresor lo alcanzó y le asestó una puñalada en el pecho. La herida resultó mortal. La novia del acusado llegó pocos instantes después y ambos se retiraron del lugar rumbo a la vivienda de familiares. El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital “San José”, donde ingresó sin signos vitales.