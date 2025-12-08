lunes 08 de diciembre de 2025
    • Aprehendieron a un sujeto que ocultaba un revólver montado a una moto circulando en el barrio 12 de Octubre

    La Policía Local interceptó a un sujeto de 23 años que circulaba montado a una motocicleta con un revólver cargado con diez municiones.

    8 de diciembre de 2025 - 13:14
    El revólver que le secuestraron en poder del sospechoso de 23 años estaba cargado con 10 municiones.

    El revólver que le secuestraron en poder del sospechoso de 23 años estaba cargado con 10 municiones.

    LA OPINION

    Un sujeto, armado con un revólver cargado con una decena de municiones, circulaba montado a una motocicleta en la tarde de este domingo en la zona oeste de la ciudad de Pergamino y fue aprehendido por los integrantes del escuadrón de policías en moto.

    En una intervención realizada durante la tarde-noche de este domingo, efectivos de la brigada motorizada de la Policía Local (UPPL) lograron la aprehensión de un joven de 23 años que circulaba en una motocicleta por el barrio 12 de Octubre y que, según se constató luego, tenía un pedido de captura vigente de la ciudad de Mar del Plata.

    Además, entre sus prendas ocultaba un arma de fuego cargada; según surge de las actuaciones policiales que se instruyen en la Fiscalía 1.

    El sujeto enfrenta cargos penales por portación ilegal de arma de fuego.

    El sujeto enfrenta cargos penales por portación ilegal de arma de fuego.

    El operativo se desarrolló alrededor de las 19:45, cuando una patrulla motorizada que recorría la zona detectó a un motociclista que se desplazaba a bordo de una Guerrero Trip 110 de color azul. Al intentar identificarlo en la intersección de Deán Funes y 11 de Septiembre, el conductor aceleró e intentó escapar, iniciándose una breve persecución hacia la cuadra de Román al 900.

    Revólver cargado con 10 municiones

    El revólver que secuestraron en poder del sospechoso tenía diez balas en sus alveolos.

    El revólver que secuestraron en poder del sospechoso tenía diez balas en sus alveolos.

    Al ser finalmente interceptado, los uniformados realizaron la requisa preventiva y hallaron un arma de fuego calibre 22 largo, equipada con un cargador que contenía 10 municiones. Posteriormente, se verificó que el arma tenía pedido de secuestro emitido por autoridades judiciales de Mar del Plata, lo que se sumó al requerimiento vigente sobre el detenido.

    El joven quedó aprehendido acusado de portación ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad, quedando la causa en manos de la UFI N°1, con el procedimiento formalizado por personal de la Comisaría Primera.

    En la mañana de este lunes en la Fiscalía de Fernando Pertierra se disponían a indagar al sospechoso para imputarle las calificaciones penales.

    convicto armado con un revolver cargado con 10 municiones en el barrio 12 de octubre Pergamino 003
    La motocicleta 110 en la que se movilizaba el sospechoso.

    La motocicleta 110 en la que se movilizaba el sospechoso.

