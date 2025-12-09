martes 09 de diciembre de 2025
    • Juicio por jurados por el homicidio de Benjamín Rojas: comenzó el debate por la muerte del adolescente en 2023

    El jurado popular comenzó a presenciar el debate sobre la responsabilidad penal de Luis Alderete por el crimen del adolescente en 2023.

    Por Alejandra Dandan
    9 de diciembre de 2025 - 17:05
    El juez Guillermo Burrone preside las audiencias de Juicio por Jurados.

    LA OPINION
    El fiscal Fernando D´Elío encabeza la acusación contra Luis Alderete.

    LA OPINION
    Los abogados Laura Abal y Fernando Batellini, encargados de la defensa técnica de Luis Alderete.

    LA OPINION

    El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 inició este martes el juicio por jurados para determinar la responsabilidad penal de Luis Alderete, acusado de matar de dos puñaladas al adolescente Benjamín Rojas, de 15 años, durante un enfrentamiento ocurrido el sábado 13 de agosto de 2023 en la esquina de Diego de la Fuente y Conscripto Silva, en Pergamino.

    El juicio por jurados por el homicidio de Benjamín Rojas tendrá al fiscal Fernando D´Elío en la acusación; al juez Guillermo Burrone presidiendo las audiencias y a la abogada Laura Abal como defensora de Luis Alderete.

    Comienza el juicio por jurados por el homicidio del adolescente Benjamín Rojas
    Benjamín Rojas durante un acto escolar unos años antes de ser asesinado.

    El juicio por jurados por el homicidio del adolescente Benjamín Rojas comenzará el martes

    El proceso, que se desarrollará en, al menos, cuatro jornadas consecutivas en la sala de audiencias del TOC, es presidido por el juez Guillermo Burrone y cuenta con la intervención de dieciséis ciudadanos seleccionados como jurados populares, quienes deberán resolver si Alderete actuó con intención homicida —como sostiene la Fiscalía— o si se trató de un caso de legítima defensa, tal como plantea la defensa técnica del imputado.

    El inicio del debate y el rol del jurado

    En la mañana de este martes, el juez Burrone dio la bienvenida a los 16 integrantes del jurado y explicó las reglas del proceso, resaltando la trascendencia de su participación en un caso donde está en juego la vida de un joven y la eventual culpabilidad del acusado, hoy de 20 años.

    Acto seguido, la Fiscalía y la defensa presentaron sus lineamientos iniciales, en los que expusieron a los ciudadanos las teorías del caso que intentarán probar durante las audiencias.

    La postura de la Fiscalía: “Fue un homicidio injustificado”

    El fiscal Fernando D’Elío, titular de la UFI N°7, habló de pie frente al jurado y reconstruyó detalladamente el episodio ocurrido en una tranquila tarde de invierno. Según su teoría, todo se desencadenó cuando Benjamín caminaba junto a su tío para comprar una garrafa y se cruzó en la vía pública con Alderete, con quien existían conflictos previos.

    D’Elío sostuvo que, tras un intercambio de insultos, Alderete bajó de su bicicleta, arrojó el rodado al piso y se preparó para pelear. Fue entonces cuando, “de manera imprevista”, habría sacado un cuchillo tipo serrucho que llevaba oculto en la cintura y le asestó dos puñaladas a Benjamín.

    El fiscal afirmó que una de esas heridas —“tan fuerte y profunda que le atravesó el pecho, las costillas y le perforó el corazón”— provocó la muerte del menor. Indicó que la agresión fue “injusta, inesperada y mortal”, y enfatizó que el adolescente estaba desarmado y retrocediendo mientras era atacado.

    Además, adelantó que el jurado escuchará el testimonio del médico forense que realizó la autopsia, de una mujer que vio el hecho, del tío que acompañaba al adolescente y de la propia familia de la víctima. También se proyectará un video incorporado como prueba.

    Para la Fiscalía, no existe duda alguna: Alderete actuó con intención de matar, y por ello deberá recibir un veredicto condenatorio.

    La estrategia de la defensa: “Mató porque tenía miedo”

    La abogada Laura Abal, acompañada por su colega Fernando Batellini, expuso la teoría de la defensa basada en la legítima defensa. Reconoció —al igual que la Fiscalía— que Alderete produjo las heridas mortales, pero planteó que el joven actuó dominado por el temor luego de una “escalada de violencia previa” atribuida a amenazas y hostigamientos sufridos por él y su familia.

    Abal afirmó que existirían denuncias anteriores de la familia Alderete que advertían al Estado sobre la situación de inseguridad y temor en la que vivía el imputado, lo que, según expuso, habría sido ignorado por las autoridades. Esa presunta “negligencia estatal”, dijo, sería clave para entender el desenlace.

    “Mientras la Fiscalía afirma que mi cliente mató por bronca, yo digo que mató porque estaba muerto de miedo y no vio otra alternativa”, expresó ante el jurado, subrayando que el eje del debate no será quién atacó a quién —ya acordado mediante estipulaciones probatorias— sino la valoración de las circunstancias que rodearon el hecho.

    Estructura del juicio: testigos, pruebas y alegatos

    El juicio continuará este miércoles, cuando se desarrollará la segunda audiencia, en la cual se espera la declaración de diez testigos ofrecidos por la Fiscalía.

    El jueves, en la tercera jornada, será el turno de los testigos de la defensa, también alrededor de diez personas convocadas para respaldar la postura de Abal y Batellini.

    El viernes podría concretarse la jornada final, destinada a producir alguna prueba pendiente y escuchar los alegatos de cierre. Allí, el fiscal D’Elío solicitará una condena por homicidio, mientras que la defensa reclamará la absolución por legítima defensa.

    Luego de los alegatos, los doce jurados titulares se retirarán a deliberar de manera privada. El veredicto —que deberá ser unánime— podrá ser condenatorio o absolutorio, y será anunciado en la sala de audiencias ante las partes y el público presente.

    Se presentaron 29 ciudadanos

    A los Tribunales se presentaron 29 ciudadanos hombres y mujeres que fueron citados por sorteo de la finalización del número de DNI a través del Padrón Electoral de los distritos Pergamino y Colón; que conforman el Departamento Judicial. Es importante considerar que se citaron 48 personas.

    De esos casi treinta ciudadanos quedaron seleccionados 16 en paridad de género entre hombres y mujeres y por sorteo quedaron los 12 titulares y los 4 suplentes.

