Club Regatas de San Nicolás recibe a Unidos de Olmos por los cuartos del Torneo Regional Federal Amateur

Club Regatas de San Nicolás afrontará este domingo un compromiso determinante en su camino dentro del Torneo Regional Federal Amateur. Desde las 17.30, en su estadio del barrio Prado Español, recibirá a Unidos de Olmos en el encuentro de ida correspondiente a los cuartos de final de la Región Pampeana Norte.

Regatas, con cambios obligados y caras nuevas Tras el receso por las fiestas, el conjunto dirigido por Sergio Barbieri inicia esta instancia sin piezas clave del plantel. La salida del arquero Nicolás Dormisch, transferido a Gimnasia de Chivilcoy, y la desvinculación de Emiliano Vecchio obligaron a rearmar el equipo. En ese contexto, debutará como titular Francisco Rivadeneira, proveniente de Ben Hur de Rafaela, mientras que Lorenzo Cuello regresará al club para ocupar el lateral derecho.

El once confirmado y la idea de juego Regatas apostará a su habitual esquema 4-3-3, con la intención de imponer condiciones desde el inicio. El equipo formará con Rivadeneira; Cuello, Mauro Ressi, Federico Gay, Alejandro Gay; Jonathan Rodríguez, Mateo Ramos, Matías Jaime; Lautaro Principiano, Flavio Ciampichetti y Juan Cruz Varas. El objetivo será aprovechar la velocidad por las bandas y el poder ofensivo para llegar con ventaja a la revancha.

Unidos de Olmos, un rival con pergaminos El elenco platense llega con antecedentes sólidos: es tricampeón de la Liga Platense y mantiene una extensa racha sin derrotas como local en cancha sintética. Con futbolistas formados en clubes de La Plata y la región, propone un juego asociado y ambicioso. En la fase anterior dejó en el camino a Atlético Baradero y buscará llevarse un resultado positivo de San Nicolás para definir la serie en su estadio.

Los otros choques serán los siguientes: Hoy 17.00 Nápoli de Ranelagh (Chascomús) vs. Escobar FC (Ing. Maschwitz). Carlos Salinas (Villa Constitución) 20.15 Colón (Chivilcoy) vs. Racing (Pergamino). Tomás Borrasca (Mercedes) Martes 6 21.00 Rivadavia (Lincoln) vs. Villa Belgrano (Junín). Lautaro Castañola (Nogoyá)

