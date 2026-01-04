domingo 04 de enero de 2026
    • Club Regatas de San Nicolás recibe a Unidos de Olmos por los cuartos del Torneo Regional Federal Amateur

    El equipo de San Nicolás jugará hoy desde las 17.30 el partido de ida ante el campeón platense, con debut de arquero y cambios clave en el once inicial.

    4 de enero de 2026 - 15:55
    Regatas quiere seguir avanzando en el Torneo Regional Federal Amateur. Esta tarde, a partir de las 17.30, chocará ante Unidos de Olmos (Liga Platense) en el partido de ida por los cuartos de final de la Región Pampeana Norte.

    El Norte

    Club Regatas de San Nicolás afrontará este domingo un compromiso determinante en su camino dentro del Torneo Regional Federal Amateur. Desde las 17.30, en su estadio del barrio Prado Español, recibirá a Unidos de Olmos en el encuentro de ida correspondiente a los cuartos de final de la Región Pampeana Norte.

    Regatas, con cambios obligados y caras nuevas

    Tras el receso por las fiestas, el conjunto dirigido por Sergio Barbieri inicia esta instancia sin piezas clave del plantel. La salida del arquero Nicolás Dormisch, transferido a Gimnasia de Chivilcoy, y la desvinculación de Emiliano Vecchio obligaron a rearmar el equipo. En ese contexto, debutará como titular Francisco Rivadeneira, proveniente de Ben Hur de Rafaela, mientras que Lorenzo Cuello regresará al club para ocupar el lateral derecho.

    El once confirmado y la idea de juego

    Regatas apostará a su habitual esquema 4-3-3, con la intención de imponer condiciones desde el inicio. El equipo formará con Rivadeneira; Cuello, Mauro Ressi, Federico Gay, Alejandro Gay; Jonathan Rodríguez, Mateo Ramos, Matías Jaime; Lautaro Principiano, Flavio Ciampichetti y Juan Cruz Varas. El objetivo será aprovechar la velocidad por las bandas y el poder ofensivo para llegar con ventaja a la revancha.

    Unidos de Olmos, un rival con pergaminos

    El elenco platense llega con antecedentes sólidos: es tricampeón de la Liga Platense y mantiene una extensa racha sin derrotas como local en cancha sintética. Con futbolistas formados en clubes de La Plata y la región, propone un juego asociado y ambicioso. En la fase anterior dejó en el camino a Atlético Baradero y buscará llevarse un resultado positivo de San Nicolás para definir la serie en su estadio.

    Los otros choques serán los siguientes:

    Hoy

    17.00 Nápoli de Ranelagh (Chascomús) vs. Escobar FC (Ing. Maschwitz). Carlos Salinas (Villa Constitución)

    20.15 Colón (Chivilcoy) vs. Racing (Pergamino). Tomás Borrasca (Mercedes)

    Martes 6

    21.00 Rivadavia (Lincoln) vs. Villa Belgrano (Junín). Lautaro Castañola (Nogoyá)

