Choque entre una camioneta y una moto en ruta 8 dejó a una persona con lesiones leves en Pergamino

La motocicleta y la camioneta circularían en el mismo sentido en el carril sur de la traza entre Azcuénaga y avenida presidente Perón.

Un motociclista sufrió lesiones de carácter leve este jueves por la tarde al ser embestido por una camioneta Volkswagen Amarok mientras circulaba por ruta 8 , en el tramo comprendido entre Azcuénaga y avenida Presidente Perón, en uno de los accesos con intenso tránsito vehicular de Pergamino .

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El siniestro vial se produjo minutos antes de las 17:30 de este jueves sobre la ruta nacional 8, en el sector comprendido entre la localidad de Azcuénaga y la avenida Presidente Perón, cuando por causas que son materia de investigación una camioneta Volkswagen Amarok colisionó desde atrás contra una motocicleta tipo Dax 70 que circulaba en el mismo sentido.

De acuerdo con la información reunida en el lugar, el rodado menor transitaba por el carril que conduce desde avenida Pellegrini hacia el Segundo Cruce cuando se produjo el impacto por alcance. La fuerza de la colisión provocó que la persona que conducía la motocicleta perdiera el equilibrio, cayera sobre la cinta asfáltica y sufriera golpes como consecuencia del arrastre posterior.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta detuvo inmediatamente la marcha y varios automovilistas que circulaban por la zona se acercaron para asistir al motociclista mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia.

Testigos del episodio dieron aviso al sistema de emergencias, por lo que una ambulancia acudió al lugar para asistir a la persona lesionada y evaluar su estado de salud. Según trascendió en forma preliminar, las lesiones serían leves y no implicarían riesgo de vida.

En paralelo, personal policial desplegó un operativo preventivo para ordenar el tránsito y resguardar la zona mientras se realizaban las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el choque.

La investigación quedó orientada a establecer la mecánica exacta del siniestro vial, incluyendo velocidad de circulación, distancia de frenado y condiciones del tránsito al momento del impacto.

Este tramo de ruta 8 presenta una circulación constante de vehículos particulares, utilitarios y transporte pesado, especialmente en horarios de tarde, por lo que episodios de este tipo generan preocupación entre conductores habituales de ese acceso a la ciudad.