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    • Vuelco en ruta 188 frente a Arbeleche: un automovilista sufrió golpes leves al despistar a la madrugada

    Un Chevrolet Corsa que circulaba desde Pergamino hacia Rojas volcó en la ruta 188 frente a Arbeleche; el conductor fue asistido por Same con traumatismos leves.

    24 de marzo de 2026 - 10:02
    fabricio zuñiga vuelco feria arbeleche ruta 188

    Un automovilista de 54 años sufrió lesiones leves este martes a la madrugada luego de perder el control del vehículo que conducía, despistar y volcar sobre la ruta nacional 188, a la altura de la feria de remates de ganado bovino Arbeleche, en el tramo que unePergamino con Rojas.

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    El siniestro vial ocurrió alrededor de las 5:30, cuando un Chevrolet Corsa circulaba en sentido Pergamino-Rojas y, por causas que se tratan de establecer, salió de la cinta asfáltica y terminó volcado a un costado de la calzada.

    El conductor fue identificado como Fabricio Alfredo Zuñiga, de 54 años, quien logró ser asistido rápidamente por personal del servicio de emergencias Same que acudió al lugar tras el alerta de otros automovilistas que transitaban por la zona en ese horario.

    Lesiones leves

    De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas realizadas en el lugar, el hombre presentaba algunos golpes y traumatismos de carácter leve, por lo que fue trasladado preventivamente para una mejor atención y control clínico.

    En el operativo también intervino personal policial del Destacamento de Seguridad Vial, que trabajó para resguardar el sector y evitar nuevos riesgos para el tránsito, especialmente en una franja horaria de escasa visibilidad y con circulación de transporte pesado en ese corredor nacional.

    Las circunstancias que provocaron el despiste todavía son materia de análisis, aunque no se descartaba que una maniobra brusca o una pérdida momentánea de control hayan desencadenado el vuelco.

    El vehículo quedó con importantes daños materiales producto del impacto y del vuelco lateral, mientras se aguardaba su remoción del lugar para normalizar completamente la circulación.

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