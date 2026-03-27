Choque múltiple en ruta 188 a la altura de Ortiz Basualdo dejó tres heridos trasladados al Hospital San José

El choque múltiple involucró a un auto Chevrolet, un vehículo utilitario y un camión.

El choque múltiple involucró a un auto Chevrolet, un vehículo utilitario y un camión.

Un choque múltiple ocurrido este viernes después de las 15:00 en la ruta nacional 188, a la altura del acceso a Ortiz Basualdo, dejó como saldo tres personas con politraumatismos que debieron ser trasladadas al Hospital San José de Pergamino por ambulancias del SAME , en un operativo que también contó con asistencia de otros servicios de emergencia.

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El siniestro vial involucró a un automóvil Chevrolet, un vehículo utilitario y un camión, en circunstancias que todavía son materia de análisis por parte de las autoridades que trabajaron en el lugar para determinar la mecánica exacta del impacto.

De acuerdo con la información preliminar reunida en el lugar del hecho, las tres personas lesionadas viajaban en el mismo automóvil y presentaban distintos traumatismos como consecuencia de la violencia del choque. Se trata de una mujer y dos hombres, quienes recibieron asistencia inicial en el lugar antes de ser derivados al centro de salud para estudios de mayor complejidad y control médico.

Las primeras versiones indicaban que el episodio habría comenzado con un impacto frontal entre dos de los rodados, aunque con el correr de las actuaciones también se confirmó la participación de un tercer vehículo en la secuencia del siniestro, por lo que la investigación busca establecer con precisión cómo se produjo la colisión múltiple.

En el operativo de emergencia intervino personal del SAME con ambulancias que efectuaron el traslado de los tres heridos al Hospital San José. También concurrió una unidad del servicio de emergencias CIES, aunque al cierre de esta información no se había confirmado si esa ambulancia concretó derivaciones adicionales.

La circulación vehicular en ese tramo de la ruta nacional 188 registró demoras mientras trabajaban efectivos policiales, personal sanitario y asistentes de emergencia en tareas de prevención, asistencia y ordenamiento del tránsito.

El lugar del hecho, ubicado en cercanías del acceso a Ortiz Basualdo, es un sector de tránsito permanente de vehículos pesados y rodados particulares, por lo que el episodio volvió a poner en foco la necesidad de extremar precauciones en horarios de alta circulación.

Las actuaciones correspondientes quedaron sujetas a la intervención de las autoridades competentes, que deberán determinar responsabilidades y reconstruir la secuencia completa del siniestro.