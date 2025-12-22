Centros de Salud en San Pedro: cronograma de atención y especialidades en los CAPS de la ciudad

La descentralización del sistema sanitario permite garantizar un acceso más equitativo, mejorar los tiempos de respuesta y consolidar una mejora continua en la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad de San Pedro y sus localidades.
Cronograma de atención y especialidades en los CAPS
La Secretaría de Salud informó que, a partir de enero, los CAPS contarán con un cronograma fijo de días y horarios, incorporando especialidades como clínica médica, pediatría, ginecología, obstetricia, psicología, nutrición, odontología, trabajo social y otras prestaciones específicas.
El detalle completo de horarios y especialidades por centro —Rosito, Bajo Campodónico, Mateo Sbert, Depietri, Los Aromos, Primero de Mayo, Las Canaletas, Arco Iris, Intercultural, Pueblo Doyle, CIC, La Buena Moza, Vuelta de Obligado, Arana y Villa Igoillo— se encuentra disponible a través de la Secretaría de Salud y en cada CAPS, para que los vecinos puedan organizar sus consultas con anticipación.
Intercultural (426832)
Lunes: 12 a 15, Psicología; 13 a 18, Trabajadora Social (Zucconi Gioia).
Martes: 12,30 a 15, Clínica Médica; 15 a 18, Ginecología.
Miércoles: 13 a 17, Pediatría.
Jueves: 13 a 17, Pediatría.
Viernes: 7, Extracción de sangre; 12,30 a 16,30, Clínica Médica.
Pueblo Doyle (3329-539547)
Lunes: 7,30 a 10, Clínica Médica; 8,30 a 9,30, Obstetricia; 10 a 12, Ginecología.
Martes: 8 a 10,30, Pediatría; 8 a 10,30, Nutrición; 10,30 a 13, Trabajadora Social.
Miércoles: 7, Extracción de sangre; 8,30, Clínica Médica.
Jueves: 8 a 13, Clínica Médica; 13 a 14,30, Ginecología.
CIC (438101)
Lunes: 8 a 12, Diabetología; 8 a 11, Odontología; 8 a 12, Psicología; 8 a 12, Podología; 8 a 13, Clínica Médica; 8 a 13, Trabajadora Social; 8 a 13, Extracción de Sangre.
Martes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 7,30 a 12, Inclusivo; 7,30 a 12, Asistencia Social; 7,30 a 12, Trabajadora Social; 8 a 11, Odontología; 8 a 12, Ginecología; 8 a 13, Pediatría;
Miércoles: 7,30 a 12,30, Trabajadora Social; 8 a 12, Diabetología; 8 a 13, Clínica Médica; 9 a 12, Obstetricia.
Jueves: 8 a 11, Odontología; 8 a 12, Diabetología; 8 a 12, Podología; 8 a 13, Clínica Médica; 8 a 13, Trabajadora Social; 8 a 13, Extracción de Sangre; 9, Fonoaudiología.
Viernes: 7,30 a 12, Trabajadora Social; 8 a 13, Clínica Médica; 8 a 13, Pediatría; 8 a 13, Fonoaudiología.
La Buena Moza
Lunes: 7,30 a 10, Clínica Médica; 10 a 13, Ginecología.
Martes: 7,30, Extracción de Sangre; 11 a 13, Nutrición.
Miércoles: 10 a 13, Pediatría.
Jueves: 8 a 12, Clínica Médica.
Viernes: 8 a 13, Trabajadora Social.
Vuelta de Obligado
Lunes: 7,30 a 9,30, Ginecología; 8 a 12, Pediatría.
Martes: 8,30 a 12, Clínica Médica.
Miércoles: 10,30 a 13, Clínica Médica.
Jueves: 8 a 12, Nutrición; 8,30 a 12, Clínica Médica; 8 a 13, Trabajadora Social.
Viernes: 9 a 12,30, Clínica Médica; 10 a 13, Pediatría.
Arana
Lunes: 8 a 11, Ginecología; 8,30 a 12,30, Clínica Médica; 8 a 13, Trabajadora Social.
Martes: 8 a 12, Nutrición; 16,30 a 19, Clínica Médica.
Miércoles: 8 a 11,30, Pediatría; 8 a 11,30, Control del Niño Sano; 8 a 12,30, Clínica Médica; 8 a 13, Trabajadora Social; 12 a 16, Odontología.
Jueves: 8,30 a 11, Obstetricia; 16,30 a 19, Clínica Médica.
Viernes: 8 a 11, Pediatría; 8 a 13, Trabajadora Social; 9, Control del Niño Sano; 13, Psicología; 16,30 a 19, Clínica Médica.
Villa Igoillo
Lunes: 8 a 13, Asistente Social.
Martes: 8 a 13, Clínica Médica.
Miércoles: 8 a 12, Pediatría.
Jueves: 8 a 13, Clínica Médica.
Rosito (Teléfono: 3329-636825)
Lunes: 8 a 12, Pediatría; 8 a 12,30, Clínica Médica; 8,30 a 12,30, Trabajadora Social.
Martes: 8 a 12,30, Clínica Médica; 10 a 13, Obstetricia.
Miércoles: 8 a 12, Clínica Médica; 8 a 12, Pediatría; 8,30 a 12,30, Trabajadora Social.
Jueves: 8 a 12, Pediatría; 8 a 12, Psicología; 9 a 13, Ginecología.
Viernes: 8 a 12, Nutricionista; 8 a 12,30, Clínica Médica.
Bajo Campodónico
Lunes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica.
Martes: 7,30 a 10, Obstetricia; 10 a 12,30, Ginecología.
Miércoles: 8 a 12,30, Clínica Médica.
Jueves: 7,30 a 10,30, Trabajadora Social; 8 a 12, Nutricionista; 9 a 13, Pediatría.
Viernes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica.
Mateo Sbert (Teléfono 424070)
Lunes: 7,30 a 12, Obstetricia.
Martes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 8, Control del Niño Sano; 8 a 12,30, Trabajadora Social; 9 a 12, Pediatría.
Miércoles: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 8 a 12,30, Trabajadora Social.
Jueves: 8 a 13, Psicología.
Viernes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 8 a 12, Nutrición; 8 a 12,30, Trabajadora Social.
Depietri (3329-538588)
Lunes: 7,30 a 12, Fonoaudiología; 8 a 12, Clínica Médica.
Martes: 8, Control del Niño Sano – Pediatría; 8 a 12, Trabajadora Social; 8 a 12, Nutricionista.
Miércoles: 8 a 10, Ginecología; 8 a 12,30, Psicología.
Jueves: 8 a 12, Obstetricia; 8 a 12, Trabajadora Social; 9, Clínica Médica.
Viernes: 9, Pediatría; 10,30, Clínica Médica.
Los Aromos (3329-399728)
Lunes: 7,30 a 12, Clínica Médica; 8,30 a 13,30, Pediatría.
Martes: 7,30 a 12,30, Ginecología; 8 a 13, Clínica Médica.
Miércoles: 7,30 a 10,30, Pediatría; 7,30 a 12, Clínica Médica; 8 a 13, Trabajadora Social; 10,30 a 13, Nutrición.
Jueves: 8 a 13, Clínica Médica; 10,30 a 13,30, Pediatría.
Viernes: 7,30 a 12, Clínica Médica; 8 a 13, Trabajadora Social; 8,30 a 13, Psicología.
Primero de Mayo (424002)
Lunes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica.
Martes: 8 a 12, Pediatría.
Miércoles: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 10,30 a 13, Obstetricia.
Jueves: 7,30 a 10, Ginecología; 8 a 12,30, Trabajadora Social.
Viernes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 11 a 13, Nutricionista.
Las Canaletas (423524)
Lunes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 8 a 11, Odontología; 8,30 a 12, Pediatría-Control del Niño Sano.
Martes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 8 a 11, Psicología; 8 a 11, Extracción de Sangre; 8 a 13, Trabajadora Social.
Miércoles: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 8 a 11, Odontología; 8 a 12, Nutricionista.
Jueves: 8 a 11, Pediatría; 8 a 11, Odontología; 8 a 13, Trabajadora Social; 10 a 13, Ginecología.
Viernes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 8 a 11, Pediatría-Control del Niño Sano; 8 a 11, Odontología.
Arco Iris (423923)
Lunes: 7,30, Extracción de sangre; 8 a 13, Clínica Médica; 8 a 13, Nutrición.
Martes: 8 a 13, Clínica Médica; 9 a 12,30, Control Niño Sano-Pediatría; 8 a 12, Psicología.
Miércoles: 8 a 12, Ginecobstetricia; 8 a 12, Cardiología; 8 a 13, Trabajadora Social.
Jueves: 7,30 a 13, Clínica Médica.
Viernes: 7,30 a 13, Clínica Médica; 8 a 12,30, Ginecología.