lunes 22 de diciembre de 2025
    • Centros de Salud en San Pedro: cronograma de atención y especialidades en los CAPS de la ciudad

    La Secretaría de Salud de San Pedro difundió días y horarios de atención en los Centros de Atención Primaria, con especialidades en barrios y localidades.

    22 de diciembre de 2025 - 14:05
    Cronograma de atención y las especialidades en el sistema sanitario primario de San Pedro

    Cronograma de atención y las especialidades en el sistema sanitario primario de San Pedro

    Google maps

    La Secretaría de Salud de la Municipalidad dio a conocer el cronograma completo de atención y las especialidades disponibles en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), que funcionan en distintos barrios y localidades. La medida apunta a fortalecer la atención primaria y mejorar el acceso equitativo a los servicios sanitarios.

    Atención primaria de la salud: el eje del sistema sanitario local

    Desde el área que conduce Isabel Carrasco destacaron que la atención primaria constituye el pilar del sistema sanitario local. Bajo la coordinación del director del área, Pablo Vlaeminck, los CAPS funcionan de manera descentralizada en 15 espacios, con el objetivo de acercar la salud a los vecinos y optimizar el uso de los recursos disponibles.

    La estrategia busca, además, descomprimir la demanda del Hospital Municipal Emilio Ruffa, que en los últimos años registró un aumento sostenido en la cantidad de consultas.

    Descentralización sanitaria y articulación con hospitales

    Durante una reunión de trabajo realizada esta semana, las autoridades avanzaron en una agenda común orientada a fortalecer la articulación entre los hospitales, el sistema de guardias y los centros de atención primaria.

    La descentralización del sistema sanitario permite garantizar un acceso más equitativo, mejorar los tiempos de respuesta y consolidar una mejora continua en la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad de San Pedro y sus localidades.

    Cronograma de atención y especialidades en los CAPS

    La Secretaría de Salud informó que, a partir de enero, los CAPS contarán con un cronograma fijo de días y horarios, incorporando especialidades como clínica médica, pediatría, ginecología, obstetricia, psicología, nutrición, odontología, trabajo social y otras prestaciones específicas.

    El detalle completo de horarios y especialidades por centro —Rosito, Bajo Campodónico, Mateo Sbert, Depietri, Los Aromos, Primero de Mayo, Las Canaletas, Arco Iris, Intercultural, Pueblo Doyle, CIC, La Buena Moza, Vuelta de Obligado, Arana y Villa Igoillo— se encuentra disponible a través de la Secretaría de Salud y en cada CAPS, para que los vecinos puedan organizar sus consultas con anticipación.

    Intercultural (426832)

    Lunes: 12 a 15, Psicología; 13 a 18, Trabajadora Social (Zucconi Gioia).

    Martes: 12,30 a 15, Clínica Médica; 15 a 18, Ginecología.

    Miércoles: 13 a 17, Pediatría.

    Jueves: 13 a 17, Pediatría.

    Viernes: 7, Extracción de sangre; 12,30 a 16,30, Clínica Médica.

    Pueblo Doyle (3329-539547)

    Lunes: 7,30 a 10, Clínica Médica; 8,30 a 9,30, Obstetricia; 10 a 12, Ginecología.

    Martes: 8 a 10,30, Pediatría; 8 a 10,30, Nutrición; 10,30 a 13, Trabajadora Social.

    Miércoles: 7, Extracción de sangre; 8,30, Clínica Médica.

    Jueves: 8 a 13, Clínica Médica; 13 a 14,30, Ginecología.

    CIC (438101)

    Lunes: 8 a 12, Diabetología; 8 a 11, Odontología; 8 a 12, Psicología; 8 a 12, Podología; 8 a 13, Clínica Médica; 8 a 13, Trabajadora Social; 8 a 13, Extracción de Sangre.

    Martes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 7,30 a 12, Inclusivo; 7,30 a 12, Asistencia Social; 7,30 a 12, Trabajadora Social; 8 a 11, Odontología; 8 a 12, Ginecología; 8 a 13, Pediatría;

    Miércoles: 7,30 a 12,30, Trabajadora Social; 8 a 12, Diabetología; 8 a 13, Clínica Médica; 9 a 12, Obstetricia.

    Jueves: 8 a 11, Odontología; 8 a 12, Diabetología; 8 a 12, Podología; 8 a 13, Clínica Médica; 8 a 13, Trabajadora Social; 8 a 13, Extracción de Sangre; 9, Fonoaudiología.

    Viernes: 7,30 a 12, Trabajadora Social; 8 a 13, Clínica Médica; 8 a 13, Pediatría; 8 a 13, Fonoaudiología.

    La Buena Moza

    Lunes: 7,30 a 10, Clínica Médica; 10 a 13, Ginecología.

    Martes: 7,30, Extracción de Sangre; 11 a 13, Nutrición.

    Miércoles: 10 a 13, Pediatría.

    Jueves: 8 a 12, Clínica Médica.

    Viernes: 8 a 13, Trabajadora Social.

    Vuelta de Obligado

    Lunes: 7,30 a 9,30, Ginecología; 8 a 12, Pediatría.

    Martes: 8,30 a 12, Clínica Médica.

    Miércoles: 10,30 a 13, Clínica Médica.

    Jueves: 8 a 12, Nutrición; 8,30 a 12, Clínica Médica; 8 a 13, Trabajadora Social.

    Viernes: 9 a 12,30, Clínica Médica; 10 a 13, Pediatría.

    Arana

    Lunes: 8 a 11, Ginecología; 8,30 a 12,30, Clínica Médica; 8 a 13, Trabajadora Social.

    Martes: 8 a 12, Nutrición; 16,30 a 19, Clínica Médica.

    Miércoles: 8 a 11,30, Pediatría; 8 a 11,30, Control del Niño Sano; 8 a 12,30, Clínica Médica; 8 a 13, Trabajadora Social; 12 a 16, Odontología.

    Jueves: 8,30 a 11, Obstetricia; 16,30 a 19, Clínica Médica.

    Viernes: 8 a 11, Pediatría; 8 a 13, Trabajadora Social; 9, Control del Niño Sano; 13, Psicología; 16,30 a 19, Clínica Médica.

    Villa Igoillo

    Lunes: 8 a 13, Asistente Social.

    Martes: 8 a 13, Clínica Médica.

    Miércoles: 8 a 12, Pediatría.

    Jueves: 8 a 13, Clínica Médica.

    Rosito (Teléfono: 3329-636825)

    Lunes: 8 a 12, Pediatría; 8 a 12,30, Clínica Médica; 8,30 a 12,30, Trabajadora Social.

    Martes: 8 a 12,30, Clínica Médica; 10 a 13, Obstetricia.

    Miércoles: 8 a 12, Clínica Médica; 8 a 12, Pediatría; 8,30 a 12,30, Trabajadora Social.

    Jueves: 8 a 12, Pediatría; 8 a 12, Psicología; 9 a 13, Ginecología.

    Viernes: 8 a 12, Nutricionista; 8 a 12,30, Clínica Médica.

    Bajo Campodónico

    Lunes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica.

    Martes: 7,30 a 10, Obstetricia; 10 a 12,30, Ginecología.

    Miércoles: 8 a 12,30, Clínica Médica.

    Jueves: 7,30 a 10,30, Trabajadora Social; 8 a 12, Nutricionista; 9 a 13, Pediatría.

    Viernes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica.

    Mateo Sbert (Teléfono 424070)

    Lunes: 7,30 a 12, Obstetricia.

    Martes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 8, Control del Niño Sano; 8 a 12,30, Trabajadora Social; 9 a 12, Pediatría.

    Miércoles: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 8 a 12,30, Trabajadora Social.

    Jueves: 8 a 13, Psicología.

    Viernes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 8 a 12, Nutrición; 8 a 12,30, Trabajadora Social.

    Depietri (3329-538588)

    Lunes: 7,30 a 12, Fonoaudiología; 8 a 12, Clínica Médica.

    Martes: 8, Control del Niño Sano – Pediatría; 8 a 12, Trabajadora Social; 8 a 12, Nutricionista.

    Miércoles: 8 a 10, Ginecología; 8 a 12,30, Psicología.

    Jueves: 8 a 12, Obstetricia; 8 a 12, Trabajadora Social; 9, Clínica Médica.

    Viernes: 9, Pediatría; 10,30, Clínica Médica.

    Los Aromos (3329-399728)

    Lunes: 7,30 a 12, Clínica Médica; 8,30 a 13,30, Pediatría.

    Martes: 7,30 a 12,30, Ginecología; 8 a 13, Clínica Médica.

    Miércoles: 7,30 a 10,30, Pediatría; 7,30 a 12, Clínica Médica; 8 a 13, Trabajadora Social; 10,30 a 13, Nutrición.

    Jueves: 8 a 13, Clínica Médica; 10,30 a 13,30, Pediatría.

    Viernes: 7,30 a 12, Clínica Médica; 8 a 13, Trabajadora Social; 8,30 a 13, Psicología.

    Primero de Mayo (424002)

    Lunes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica.

    Martes: 8 a 12, Pediatría.

    Miércoles: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 10,30 a 13, Obstetricia.

    Jueves: 7,30 a 10, Ginecología; 8 a 12,30, Trabajadora Social.

    Viernes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 11 a 13, Nutricionista.

    Las Canaletas (423524)

    Lunes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 8 a 11, Odontología; 8,30 a 12, Pediatría-Control del Niño Sano.

    Martes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 8 a 11, Psicología; 8 a 11, Extracción de Sangre; 8 a 13, Trabajadora Social.

    Miércoles: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 8 a 11, Odontología; 8 a 12, Nutricionista.

    Jueves: 8 a 11, Pediatría; 8 a 11, Odontología; 8 a 13, Trabajadora Social; 10 a 13, Ginecología.

    Viernes: 7,30 a 12,30, Clínica Médica; 8 a 11, Pediatría-Control del Niño Sano; 8 a 11, Odontología.

    Arco Iris (423923)

    Lunes: 7,30, Extracción de sangre; 8 a 13, Clínica Médica; 8 a 13, Nutrición.

    Martes: 8 a 13, Clínica Médica; 9 a 12,30, Control Niño Sano-Pediatría; 8 a 12, Psicología.

    Miércoles: 8 a 12, Ginecobstetricia; 8 a 12, Cardiología; 8 a 13, Trabajadora Social.

    Jueves: 7,30 a 13, Clínica Médica.

    Viernes: 7,30 a 13, Clínica Médica; 8 a 12,30, Ginecología.

