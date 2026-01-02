viernes 02 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Centros de Salud en San Pedro: horarios, especialidades y profesionales que atenderán en cada barrio

    La Secretaría de Salud oficializó el cronograma completo de atención en los CAPS de San Pedro, con médicos, psicólogos, asistentes sociales.

    2 de enero de 2026 - 13:15
    La Secretaría de Salud anunció el cronograma definitivo de médicos, asistentes sociales, psicólogas para intentar retener a los pacientes que no representan urgencias dentro del ámbito de la prevención.&nbsp;

    La Secretaría de Salud anunció el cronograma definitivo de médicos, asistentes sociales, psicólogas para intentar retener a los pacientes que no representan urgencias dentro del ámbito de la prevención. 

    San Pedro Municipio

    La Secretaría de Salud dio a conocer el cronograma definitivo de atención en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de San Pedro, con el objetivo de fortalecer la prevención y contener la demanda que no reviste urgencia hospitalaria, acercando a los vecinos horarios, especialidades y profesionales disponibles en cada barrio.

    Lee además
    El puerto de San Pedro mantiene su actividad operativa con el arribo de un buque de ultramar para la exportación de granos y la presencia de maquinaria especializada para el mantenimiento de la vía navegable, informaron hoy fuentes portuarias.

    Puerto de San Pedro: Un buque liberiano exporta más de 31 mil toneladas de trigo
    Personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro expresó hoy su reconocimiento y felicitaciones a la titular de la dependencia, Paola Yamina Vela, tras haber alcanzado el grado de Comisario, en el marco de los recientes ascensos dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

    San Pedro: El Ministerio de Seguridad ascendió a Paola Vela al grado de Comisario

    Nuevo esquema de atención en los Centros de Salud

    La Secretaría de Salud, a cargo de la doctora Isabel Carrasco, dispuso una reorganización integral de la atención en los Centros de Atención Primaria con el fin de optimizar recursos y mejorar el acceso de la población a controles médicos, seguimiento social y atención psicológica. La medida apunta a reforzar el primer nivel de atención y descomprimir la guardia del Hospital.

    El nuevo esquema estará bajo la coordinación de Pablo Vlaeminck y comenzará a regir desde este viernes 2 de enero. Desde el área remarcaron que se trata de un cronograma “dinámico”, que podrá ajustarse según la demanda y las necesidades sanitarias de cada zona.

    Especialidades disponibles y profesionales asignados

    El cronograma contempla la presencia de profesionales de clínica médica, pediatría, ginecología, obstetricia, psicología, nutrición, odontología, fonoaudiología, cardiología, diabetología y trabajo social, entre otras especialidades, distribuidas en los 15 centros de salud del partido.

    Entre los espacios incluidos se encuentran el Centro Intercultural, Los Aromos, Mateo Sbert, Rosito, 1° de Mayo, Arco Iris, Campodónico, Las Canaletas, Depietri, Pueblo Doyle, CIC, La Buena Moza, Vuelta de Obligado, Río Tala y Villa Igoillo. En varios de ellos también se garantizan prácticas como extracción de sangre y control del niño sano.

    Desde la Secretaría señalaron que la identificación clara de días, horarios y profesionales permitirá a los vecinos organizar mejor sus consultas y sostener tratamientos de manera continua.

    Atención barrial para fortalecer la prevención

    Las autoridades sanitarias subrayaron que la iniciativa busca “retener” en el ámbito de la atención primaria a aquellos pacientes que no presentan cuadros de urgencia, promoviendo controles periódicos, prevención y seguimiento cercano en cada barrio.

    En ese sentido, se recordó que la difusión de estos horarios es clave para que la comunidad utilice de manera adecuada la red de CAPS, reservando el Hospital para situaciones de mayor complejidad. En los próximos días también se darán a conocer los horarios definitivos de los consultorios externos del Hospital, completando así el esquema de atención pública de salud.

    Temas
    Seguí leyendo

    Puerto de San Pedro: Un buque liberiano exporta más de 31 mil toneladas de trigo

    San Pedro: El Ministerio de Seguridad ascendió a Paola Vela al grado de Comisario

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro, un ingreso en abandono que preocupa a vecinos y turistas

    Ola de calor en San Pedro: Coopser alerta por alto consumo de energía

    Estafa millonaria con ganado involucra a contador de San Pedro y sacude a Merlo

    Ciclismo: El nacido en San Pedro Gabriel Pioli brilló en Salto y cerró el año con un triunfo contundente

    San Pedro bajo alerta máxima: Riesgo extremo de incendios forestales y pastizales

    San Pedro: Tenso debate en la Asamblea de Mayores Contribuyentes por el aumento de tasas municipales para 2026

    Día del Socio: Pescadores y Club Náutico San Pedro detallaron el operativo para los festejos del #30D

    Hallaron en San Pedro una pelvis fosilizada de megaterio de más de 500 mil años

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro expresó hoy su reconocimiento y felicitaciones a la titular de la dependencia, Paola Yamina Vela, tras haber alcanzado el grado de Comisario, en el marco de los recientes ascensos dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

    San Pedro: El Ministerio de Seguridad ascendió a Paola Vela al grado de Comisario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El puerto de San Pedro mantiene su actividad operativa con el arribo de un buque de ultramar para la exportación de granos y la presencia de maquinaria especializada para el mantenimiento de la vía navegable, informaron hoy fuentes portuarias.

    Puerto de San Pedro: Un buque liberiano exporta más de 31 mil toneladas de trigo
    El verano se juega en la arena, pero se gana con los beneficios de Banco Macro

    El verano se juega en la arena, pero se gana con los beneficios de Banco Macro

    En San Nicolás cerca de 31 mil hogares alcanzados por bonificaciones especiales. El requisito principal a cumplir será ahora que el ingreso total familiar no supere los $3,9 millones.

    Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás deberán recalcular sus subsidios energéticos

    Aldana López, Walter Juárez, Pablo Ivalo y la pareja de danza María Córdoba y Nicolás Giménez.
    Cultura y espectáculos

    Rumbo a Cosquín: representantes de Pergamino buscan destacarse a nivel nacional

    El corrimiento de las cabinas de peaje era una deuda pendiente del Ejecutivo municipal ya que dos de las principales rutas del país atraviesan nuestro Partido pero con cabinas de peaje que lo dividían.

    Zárate: Avanza el corrimiento de peajes y una nueva empresa se prepara para hacerse cargo de la Ruta 12