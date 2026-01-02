Centros de Salud en San Pedro: horarios, especialidades y profesionales que atenderán en cada barrio

La Secretaría de Salud anunció el cronograma definitivo de médicos, asistentes sociales, psicólogas para intentar retener a los pacientes que no representan urgencias dentro del ámbito de la prevención.

La Secretaría de Salud dio a conocer el cronograma definitivo de atención en los Centros de Atención Primaria de la Salud ( CAPS ) de San Pedro , con el objetivo de fortalecer la prevención y contener la demanda que no reviste urgencia hospitalaria, acercando a los vecinos horarios, especialidades y profesionales disponibles en cada barrio.

La Secretaría de Salud, a cargo de la doctora Isabel Carrasco, dispuso una reorganización integral de la atención en los Centros de Atención Primaria con el fin de optimizar recursos y mejorar el acceso de la población a controles médicos, seguimiento social y atención psicológica. La medida apunta a reforzar el primer nivel de atención y descomprimir la guardia del Hospital.

El nuevo esquema estará bajo la coordinación de Pablo Vlaeminck y comenzará a regir desde este viernes 2 de enero. Desde el área remarcaron que se trata de un cronograma “dinámico”, que podrá ajustarse según la demanda y las necesidades sanitarias de cada zona.

El cronograma contempla la presencia de profesionales de clínica médica, pediatría, ginecología, obstetricia, psicología, nutrición, odontología, fonoaudiología, cardiología, diabetología y trabajo social, entre otras especialidades, distribuidas en los 15 centros de salud del partido.

Entre los espacios incluidos se encuentran el Centro Intercultural, Los Aromos, Mateo Sbert, Rosito, 1° de Mayo, Arco Iris, Campodónico, Las Canaletas, Depietri, Pueblo Doyle, CIC, La Buena Moza, Vuelta de Obligado, Río Tala y Villa Igoillo. En varios de ellos también se garantizan prácticas como extracción de sangre y control del niño sano.

Desde la Secretaría señalaron que la identificación clara de días, horarios y profesionales permitirá a los vecinos organizar mejor sus consultas y sostener tratamientos de manera continua.

Atención barrial para fortalecer la prevención

Las autoridades sanitarias subrayaron que la iniciativa busca “retener” en el ámbito de la atención primaria a aquellos pacientes que no presentan cuadros de urgencia, promoviendo controles periódicos, prevención y seguimiento cercano en cada barrio.

En ese sentido, se recordó que la difusión de estos horarios es clave para que la comunidad utilice de manera adecuada la red de CAPS, reservando el Hospital para situaciones de mayor complejidad. En los próximos días también se darán a conocer los horarios definitivos de los consultorios externos del Hospital, completando así el esquema de atención pública de salud.