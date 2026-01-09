Carlos "Coco" Bello recibió el alta médica tras el rescate del interior del auto que volcó en la autopista

Coco Bello fue rescatado del interior del auto que volcó en la autopista de la ruta 8.

El reconocido dirigente deportivo Carlos Alberto “Coco” Bello recibió el alta médica en la tarde de este viernes, pocas horas tras el rescate del interior del vehículo en el que protagonizó un siniestro vial en la autopista de la ruta nacional 8, a la altura del acceso a la localidad de Fontezuela .

Según trascendidos confiables, alrededor de las 17:00 los profesionales de la salud evaluaban como inminente su externación, con la indicación de continuar con un tratamiento ambulatorio y controles médicos de seguimiento.

Bello, de 71 años, había sido trasladado al Hospital “san José” luego de permanecer varias horas atrapado dentro del habitáculo de su automóvil Chevrolet Classic, tras un despiste y vuelco ocurrido durante la madrugada. Afortunadamente, y pese a lo prolongado del tiempo transcurrido hasta su hallazgo, el dirigente se mantuvo consciente y fuera de peligro, lo que permitió una evolución clínica favorable a lo largo de la jornada.

Carlos “Coco” Bello es una figura ampliamente reconocida en el ámbito deportivo, tanto en Pergamino como a nivel nacional. Fue presidente del Club Argentino de Pergamino y cuenta con una extensa trayectoria vinculada al básquet, destacándose como representante del ex jugador Marcelo Milanesio, uno de los máximos ídolos de ese deporte en la Argentina. Además, integró la delegación de la selección argentina de básquetbol en 1990, en una etapa histórica para el combinado nacional.

Desde hace muchos años reside en la ciudad de Córdoba, donde desarrolló gran parte de su actividad laboral y deportiva, aunque mantiene un vínculo permanente con Pergamino. Con frecuencia regresa a la ciudad para visitar familiares y amigos, lo que explica su presencia en la región al momento del accidente.

El siniestro vial en la autopista

El episodio se produjo, de acuerdo con las primeras estimaciones, alrededor de la medianoche o durante la madrugada del viernes. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo mientras circulaba por la autopista de la ruta 8 y terminó despistando hacia la banquina, donde el automóvil volcó y quedó fuera de la calzada.

El rodado quedó detenido en una zona con abundante vegetación y parcialmente cubierto por el follaje existente, una circunstancia que habría impedido que otros automovilistas advirtieran su presencia durante varias horas por la oscuridad de la noche. Recién en las primeras horas de la mañana, personas que transitaban por el lugar observaron el vehículo siniestrado en inmediaciones del puente de la bajada a Fontezuela y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Operativo de rescate y asistencia médica

Al lugar acudieron efectivos del Destacamento de Seguridad Vial Pergamino, una brigada de rescate y una ambulancia del SAME. Al arribar, constataron que el conductor se encontraba consciente dentro del habitáculo, aunque evidenciaba signos de haber permanecido un tiempo prolongado atrapado tras el vuelco.

Mediante un operativo coordinado, Bello fue retirado del interior del automóvil y asistido en el lugar por personal médico, que evaluó su estado general antes de disponer el traslado preventivo para una mejor atención. Las autoridades destacaron que, una vez detectado el vehículo, la intervención fue rápida y eficaz, un factor clave para evitar complicaciones mayores.

Mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias exactas que derivaron en el despiste, la confirmación del alta médica llevó tranquilidad al entorno familiar y deportivo de “Coco” Bello, una figura muy querida en el ambiente del básquet y en la comunidad pergaminense.