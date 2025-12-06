sábado 06 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Capitán Moon lanza Hey!: un tributo en castellano que reimagina a The Beatles

    Con la solidez artística de Connie Ugarte, Pablo Digilio y Manu Digilio, Capitán Moon ofrece una lectura emotiva y moderna del repertorio beatle.

    Por Néstor Suárez
    6 de diciembre de 2025 - 08:00
    Capitán Moon presenta un álbum donde clásicos de Lennon–McCartney son traducidos y reinterpretados con una sensibilidad contemporánea y profundamente personal.

    Capitán Moon presenta un álbum donde clásicos de Lennon–McCartney son traducidos y reinterpretados con una sensibilidad contemporánea y profundamente personal.

    CAPITAN MOON

    Este sábado estará disponible Hey!, el nuevo álbum de Capitán Moon, un proyecto donde el grupo reinterpreta canciones emblemáticas de The Beatles en castellano, no solo traducidas sino reimaginadas desde una sensibilidad propia.

    Lee además
    La chelista Maribel Asset y el guitarrista Félix Robledo, este sábado en el Conservatorio de Música Pergamino.
    Cultura

    Ecos del Tiempo, concierto para violoncello y guitarra, en el Conservatorio de Música Pergamino
    El fenómeno en taquilla de Blumhouse de Five Nights at Freddys, la pelicula de terror más taquillera de 2023, comienza un nuevo capítulo escalofriante de terror animatrónico. video
    Entretenimientos

    Cinema Pergamino renueva su cartelera: terror, anime y aventuras; estrenos y continuidades

    Lejos de una mera adaptación, Hey! propone una lectura emocional y contemporánea: cada tema fue trabajado para preservar el pulso original de Lennon–McCartney, pero también para expresar nuevas resonancias desde la voz, el idioma y la estética de Capitán Moon.

    Hey! estará disponible en todas las plataformas digitales desde este sábado.

    Embed - VOS Y YO (TWO OF US) - CAPITAN MOON (BEATLES EN ESPAÑOL)

    El origen de Capitán Moon

    Connie y Pablo es un proyecto musical con más de dos décadas de trayectoria. Pablo Digilio y Constanza Ugarte iniciaron su camino a principios de los 2000 interpretando covers en distintos escenarios, desarrollando una identidad vocal única y una química artística que se volvió su sello distintivo.

    Hacia 2018–2019, el dúo dio un giro decisivo: comenzaron a producir y editar música original, siendo nominados a los Premios Gardel 2020 por su primer álbum "Origami" y consolidando un catálogo propio que creció de manera constante durante los años siguientes. Para 2025, la dupla ya cuenta con varios álbumes editados y una serie de proyectos musicales autogestionados, donde se desempeñan como intérpretes, productores y creativos.

    Entre esos proyectos surge Capitán Moon, una iniciativa conjunta entre Connie Ugarte, bajo y voz; Pablo Digilio, guitarra y voz; y Manu Digilio, batería y voz, dedicada a reimaginar obras clásicas con un enfoque moderno, sensible y personal. Su primer gran trabajo es un álbum tributo a The Beatles en castellano, grabado en Dharma Estudios y producido por Dharma Music.

    En 2024, Capitán Moon decidió participar en el prestigioso certamen “La Caverna”, evento referente para la comunidad Beatle en Latinoamérica. Allí fue seleccionado como la tercera mejor banda Beatle de la región, gracias a las versiones que hoy forman parte del álbum que este sábado estará disponible. Hey!, es entonces el nuevo álbum de Capitán Moon, un proyecto donde el grupo reinterpreta canciones emblemáticas de The Beatles.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ecos del Tiempo, concierto para violoncello y guitarra, en el Conservatorio de Música Pergamino

    Cinema Pergamino renueva su cartelera: terror, anime y aventuras; estrenos y continuidades

    Un fin de semana a puro arte y celebración en Pergamino

    CheloSuzuki cierra el año con tres encuentros musicales para toda la comunidad

    Cien Tormentas: la nueva geografía emocional de Guillermo Mañé

    La Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy en la Peatonal San Nicolás con su clásico de fin de año

    Adultos mayores presentan una creación teatral colectiva en el auditorio de la Unnoba

    Sunset vuelve a los escenarios en Pergamino con un show lleno de clásicos del rock

    Proyecto Coral Pergamino presenta el espectáculo integral De Juglares y Trovadores

    El cantor Javier Astrada regresa a Pergamino para celebrar el Día Nacional del Tango

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La chelista Maribel Asset y el guitarrista Félix Robledo, este sábado en el Conservatorio de Música Pergamino.
    Cultura

    Ecos del Tiempo, concierto para violoncello y guitarra, en el Conservatorio de Música Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Sábado 6 de diciembre - Versión PDF
    Argentino volvió a mostrar su autoridad en las finales locales y se quedó con el primer punto.

    Argentino golpeó primero y quedó a un paso del tricampeonato

    Recomendaciones para disfrutar al aire, ante el calor y para evitar intoxicaciones.

    Llegó el calor y las comidas al aire libre: cómo cuidar los alimentos para evitar accidentes

    La chelista Maribel Asset y el guitarrista Félix Robledo, este sábado en el Conservatorio de Música Pergamino.
    Cultura

    Ecos del Tiempo, concierto para violoncello y guitarra, en el Conservatorio de Música Pergamino

    Podcast del 6 de diciembre de 2025

    Podcast del 6 de diciembre de 2025