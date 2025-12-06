Capitán Moon lanza Hey!: un tributo en castellano que reimagina a The Beatles

Capitán Moon presenta un álbum donde clásicos de Lennon–McCartney son traducidos y reinterpretados con una sensibilidad contemporánea y profundamente personal.

Este sábado estará disponible Hey! , el nuevo álbum de Capitán Moon , un proyecto donde el grupo reinterpreta canciones emblemáticas de The Beatles en castellano, no solo traducidas sino reimaginadas desde una sensibilidad propia.

Lejos de una mera adaptación, Hey! propone una lectura emocional y contemporánea: cada tema fue trabajado para preservar el pulso original de Lennon–McCartney , pero también para expresar nuevas resonancias desde la voz, el idioma y la estética de Capitán Moon .

Connie y Pablo es un proyecto musical con más de dos décadas de trayectoria. Pablo Digilio y Constanza Ugarte iniciaron su camino a principios de los 2000 interpretando covers en distintos escenarios, desarrollando una identidad vocal única y una química artística que se volvió su sello distintivo.

Hacia 2018–2019, el dúo dio un giro decisivo: comenzaron a producir y editar música original, siendo nominados a los Premios Gardel 2020 por su primer álbum "Origami" y consolidando un catálogo propio que creció de manera constante durante los años siguientes. Para 2025, la dupla ya cuenta con varios álbumes editados y una serie de proyectos musicales autogestionados, donde se desempeñan como intérpretes, productores y creativos.

Entre esos proyectos surge Capitán Moon, una iniciativa conjunta entre Connie Ugarte, bajo y voz; Pablo Digilio, guitarra y voz; y Manu Digilio, batería y voz, dedicada a reimaginar obras clásicas con un enfoque moderno, sensible y personal. Su primer gran trabajo es un álbum tributo a The Beatles en castellano, grabado en Dharma Estudios y producido por Dharma Music.

En 2024, Capitán Moon decidió participar en el prestigioso certamen “La Caverna”, evento referente para la comunidad Beatle en Latinoamérica. Allí fue seleccionado como la tercera mejor banda Beatle de la región, gracias a las versiones que hoy forman parte del álbum que este sábado estará disponible. Hey!, es entonces el nuevo álbum de Capitán Moon, un proyecto donde el grupo reinterpreta canciones emblemáticas de The Beatles.