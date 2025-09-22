San Pedro pisa fuerte en el atletismo. Candela Basaldúa, campeona nacional U20 en 400 metros con vallas

El atletismo de San Pedro tuvo un fin de semana para el recuerdo. En Rosario , Candela Basaldúa brilló en el Nacional U20 y logró colgarse una medalla dorada y otra plateada, reafirmando su proyección como una de las grandes promesas del deporte bonaerense.

La joven atleta Candela Basaldúa, oriunda de San Pedro, se consagró campeona nacional U20 en 400 metros con vallas y obtuvo la medalla de subcampeona en 400 metros llanos , durante el Campeonato Nacional de Atletismo que se disputa este fin de semana en la ciudad de Rosario.

Basaldúa es integrante de la Escuela Municipal de Atletismo y lleva años entrenando con compromiso y disciplina. Su consagración en la prueba de vallas fue producto de una carrera sólida, con excelente ritmo y técnica, mientras que en la final de los 400 llanos se quedó con una meritoria medalla de plata.

Además, logró clasificarse a la final de los 200 metros llanos , que se corre este domingo, y participará de la posta 4x400, en la que el equipo de San Pedro buscará cerrar su participación con otra actuación destacada.

Equipo sampedrino

El equipo sampedrino también contó con la participación de Aaron Mindurry, quien compitió en los 110 metros con vallas, sumando experiencia en su crecimiento como velocista.

Durante el campeonato, los atletas estuvieron acompañados por el director de Deportes, Valentín Bravo, y parte del equipo técnico de la Dirección de Deportes, en una muestra del respaldo institucional que sostiene a la Escuela Municipal y sus talentos.

Momento Sampedrino

Con esta actuación, Candela Basaldúa no solo suma medallas, sino que confirma el gran momento del atletismo sampedrino, que sigue dando frutos gracias al trabajo articulado entre entrenadores, deportistas y el Estado local.