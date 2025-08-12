Juliano Almeida triunfó en Chacabuco por el Infanto Bonaerense

Juliano Almeida en lo más alto del podio de la categoría 2011 en Chacabuco. FAMILIA ALMEIDA

El pergaminense Juliano Almeida continúa afianzándose en el ciclismo juvenil argentino. Este sábado logró una nueva victoria al quedarse con el primer puesto en la segunda fecha del Campeonato Infanto Juvenil Bonaerense, disputada en Chacabuco, dentro de la categoría 2011.

Almeida superó al colonense Thomas Olguín, que finalizó segundo. El tercer lugar fue para Máximo González, de Ciudadela; mientras que el bragadense Simón Mansilla ocupó el cuarto puesto. Esta carrera volvió a mostrar la solidez y la competitividad de “Juli”, que sigue sumando experiencia y victorias en distintos escenarios del país.

Líder del Infanto Nacional “Juli”, que sigue sumando experiencia y victorias en distintos escenarios del país. Este triunfo reafirma su positivo presente. Además es líder del Campeonato Nacional Infanto Juvenil, tras imponerse en la tercera fecha en Las Breñas (Chaco) y subir al podio en las dos jornadas anteriores (Quimilí y Goya). La próxima participación de Almeida en el calendario nacional será el 24 de agosto en San Fernando del Valle de Catamarca, por la cuarta fecha del torneo. En tanto, el 31 de agosto, volverá a competir en el Infanto Bonaerense, en la tercera fecha que se correrá en Bella Vista.

El año 2025 viene siendo de alto nivel para Juliano Almeida. En marzo, logró una medalla de plata en el Campeonato Argentino Junior de Pista en San Juan y previamente fue tercero en el Campeonato Argentino de Ruta, en Junín. Luego, con perseverancia y estrategia, se adueñó de la tercera fecha del Nacional en Las Breñas, logrando una victoria clave que lo catapultó al liderazgo general.

