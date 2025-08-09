sábado 09 de agosto de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Estrenan nueva versión de la obra de Carlos Gorostiza Hay que apagar el fuego

    Esta versión local, que cuenta con la dirección de Marcela López, promete una mirada renovada sobre un texto que sigue interpelando con fuerza.

    9 de agosto de 2025 - 09:00
    Bottarini, Binet y Sacoski. Hay que apagar el fuego: un clásico del teatro argentino llega con nueva versión a Habemus Theatrum

    LAURA RIERA
    Las entradas pueden adquirirse a través del teléfono de la sala: 2477-451467.

    Este título -ya un clásico de la dramaturgia argentina- fue escrito y estrenado originalmente en el marco del movimiento de Teatro Abierto, en 1982.

    Hay que apagar el Fuego, un clásico del teatro argentino

    El argumento gira en torno al triángulo de, Cayetano (bombero al servicio del prójimo), de su esposa Libertad (bastante abandonada por éste y harta de una vida mediocre), y de Pascual (el carnicero, "mejor amigo" del primero y sin escrúpulos para solazarse con su mujer).

    Es una comedia dramática en la que quedan expuestas tanto la vulnerabilidad de sus personajes como la crisis de valores que enfrentan tanto ellos como el contexto cultural al que pertenecen: los miedos, el desaliento, la incomunicación, el desencuentro, el fracaso, la traición y la hipocresía, atraviesan tanto la amistad como la relación de pareja.

    El elenco de esta versión local está integrado por Cecilia Sacoski, Ambrosio Bottarini y Osvaldo Binet. La asistencia de dirección fue realizada por Carlos "Lacho" Aguilá y la dirección está a cargo de Marcela López. El diseño gráfico es de Gustavo Bevacqua y las fotos son de Laura Riera.

    Solidaridad y reinserción: internos de la UN 41 fabricaron bancos para el Hospital Zonal de Agudos de Zárate
    "Ecobotellas": el proyecto de alumnos de la Escuela 3 de Baradero para combatir la contaminación

