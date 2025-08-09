Estrenan nueva versión de la obra de Carlos Gorostiza Hay que apagar el fuego

Este sábado a las 21:00, en la sala Habemus Theatrum de Jujuy 227, se estrenará una nueva versión de la obra de Carlos Gorostiza, Hay que apagar el fuego . Las funciones continuarán el domingo 10 a las 19:00 y el sábado 6 de septiembre a las 21:00.

Este título -ya un clásico de la dramaturgia argentina- fue escrito y estrenado originalmente en el marco del movimiento de Teatro Abierto , en 1982.

El argumento gira en torno al triángulo de, Cayetano (bombero al servicio del prójimo), de su esposa Libertad (bastante abandonada por éste y harta de una vida mediocre), y de Pascual (el carnicero, "mejor amigo" del primero y sin escrúpulos para solazarse con su mujer).

Es una comedia dramática en la que quedan expuestas tanto la vulnerabilidad de sus personajes como la crisis de valores que enfrentan tanto ellos como el contexto cultural al que pertenecen: los miedos, el desaliento, la incomunicación, el desencuentro, el fracaso, la traición y la hipocresía, atraviesan tanto la amistad como la relación de pareja.

El elenco de esta versión local está integrado por Cecilia Sacoski, Ambrosio Bottarini y Osvaldo Binet. La asistencia de dirección fue realizada por Carlos "Lacho" Aguilá y la dirección está a cargo de Marcela López. El diseño gráfico es de Gustavo Bevacqua y las fotos son de Laura Riera.