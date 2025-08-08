viernes 08 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    ¿Sin planes? Todo lo que pasa en Pergamino este fin de semana: arte, música, cine y teatro

    Desde muestras de arte y ciclos de cine hasta conciertos corales, obras teatrales y visitas guiadas a espacios históricos, Pergamino se llena de actividades.

    Por Néstor Suárez
    8 de agosto de 2025 - 07:55
    En Casa de la Cultura se habilitó la muestra Niñez. Este cruce de artistas podrá ser visitado de lunes a viernes de 16:30 a 20:00, hasta fines de agosto.

    En Casa de la Cultura se habilitó la muestra Niñez. Este cruce de artistas podrá ser visitado de lunes a viernes de 16:30 a 20:00, hasta fines de agosto.

    @ARTESPLASTICAS.FCC

    Casa de la Cultura

    Niñez

    En la Casa de la Cultura se habilitó la muestra Niñez: 45 artistas plásticos ilustran los textos sobre el tema niñez de 45 escritores de Pergamino y la zona.

    Lee además
    La lista libertaria Union Liberal presentó sus candidatos y propuestas

    Unión Liberal presentó su lista y propuestas en Pergamino
    Soledad Aita en el segundo escalón del podio del Medio Maratón disputado en Armstrong.

    Soledad Aita sumó otro podio rumbo a su debut en maratón

    General Paz 600. Este cruce de artistas podrá ser visitado de lunes a viernes de 16:30 a 20:00, hasta fines de agosto. Entrada libre y gratuita. Instagram: @artesplasticas.fcc

    Ritmo Club

    Nicolás Mateo

    Este viernes se presenta en Ritmo Club Resto Bar Nicolás Mateo junto a AcheNatalio y Carly Antihéroe. “Melancolía y rocanrol. Under porteña por primera vez en Pergamino”.

    Avenida Alsina 950, a las 21:30. Show a la gorra. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclubrestobar

    Cinema Pergamino

    Dos estrenos

    Este viernes se estrenan en Cinema Pergamino las películas Otro viernes de locos y La hora de la desaparición. Continúan en cartel las películas: Los tipos malos 2, Los 4 fantásticos, Lilo & Stitch y Jurassic World: Renace.

    Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

    Douglas Haig

    Música y baile

    Otro fin de semana con música y baile en la sede central del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta la Banda Bataclana; el sábado regresa la animación de la agrupación La Adictiva.

    San Nicolás 44, viernes y sábado a las 21:00. Anticipadas $4000. Reservas al 2477 454321.

    Teatro Unión Ferroviaria

    Pro Música para Niños Rosario

    Este sábado llega a la sala del Teatro Unión Ferroviaria el prestigioso conjunto Pro Música para Niños Rosario con su nueva propuesta musical “Canciones para cuidar”. El evento contará además con la participación especial de Las Canciones del Abuelo.

    Avenida Alsina 530, a las 14:30. Las entradas a $7000 se adquieren al teléfono 2477 569493. Instagram: @teatrounionpergamino

    Don Pedro con Espinas

    Pergamino Under Fest Metal

    Este sábado se desarrollará en Don Pedro con Espinas Metal el Pergamino Under Fest Metal. Se presentan las bandas Barbos, Mayday, Calavera y Cap Thor.

    Alverar 1545, a las 21:00. Anticipadas por transferencia. Grw Shop “El Patero”.

    Habemus Theatrum

    "Hay que apagar el fuego"

    Este sábado en la sala Habemus Theatrum se estrenará una nueva versión de la obra de Carlos Gorostiza "Hay que apagar el fuego", con dirección de Marcela López y las actuaciones de Cecilia Sacoski, Ambrosio Bottarini y Osvaldo Binet.

    Jujuy 227, a las 21:00. Entradas al 2477-451467. Las funciones continuarán el domingo 10 a las 19:00 y el sábado 6 de septiembre a las 21:00. Instagram: @habemusteatrum

    El Yerta Club Cultural

    Joaqo Molina & Los tíos

    Este sábado llega a El Yerta Club Cultural Joaqo Molina Ginto junto a Jonás Barros, Josele Way, Mr. Seigel, Juan Lázzaro, Marcos Devedia y Xercamúsica.

    Estrada 1953, a las 21:00. Anticipadas a $10.000; en puerta $12.000. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

    Ritmo Club

    Facundo Bernal

    Este sábado se presenta en Ritmo Club Resto Bar el armonicista pergaminense, Facundo Bernal, radicado desde el año 2014 en la Ciudad de Buenos Aires, con un amplio repertorio de música argentina. Estará acompañado por Pablo Ivalo en guitarra y Gabi Avalo en percusión. Participarán Mónica Linquet y Agustín Tibiletti.

    Avenida Alsina 950, a las 21:30. Show a la gorra. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclubrestobar

    El Yerta Club Cultural

    José Luis Aguirre

    Este domingo se presenta en El Yerta Club Cultural el folklorista José Luis Aguirre, en el marco de la gira 2025 Senderos.

    Estrada 1953, a las 21:00. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Se sortean entradas. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

    Casa Socorrense

    Encuentro Coral

    Este domingo se realizará en la Casa Socorrense un Encuentro Coral que reunirá a seis agrupaciones de nuestra ciudad y la zona: Arte Nativo, Vivencias, Coral Carabelas, Matices, La banda de los 15, Abuelos Club y 25 de Mayo.

    Rivadavia 648, a las 18:00. Entrada libre y gratuita.

    Biblioteca Menéndez

    Ciclo de Cine Arabe

    Comenzó el segundo Ciclo de Cine Arabe en la sala auditorio de la Biblioteca Municipal “Dr. Joaquín Menéndez”. La actividad es organizada en conjunto con el Taller de Cine-Debate de Pepsam-Unnoba y cuenta con la coordinación del Lic. Ariel Ortiz Avilés. El martes 12 se proyectará Ali Zaoura, Príncipe de Casablanca (Marruecos, 2000) Dir. Nabil Ayouch.

    Avenida Colón 635, a las 18:00. Entrada libre y gratuita.

    Biblioteca Menéndez

    Ciclo de Cine Italiano

    Ayer jueves comenzó el Ciclo de Cine Italiano organizado por la Asociación Descendientes de Emilia-Romagna, con la colaboración del Lic. Ariel Ortiz Avilés. El jueves 14 se proyectará “Perfetti sconosciuti” (Perfectos desconocidos) – Italia, 2016 con la dirección de Paolo Genovese.

    Avenida Colón 635, a las 18:00. Entrada libre y gratuita.

    Casa Natal Illia

    Visita al Museo

    El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

    Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

    Mariano Benítez

    Museo Batallas de Cepeda

    El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 14:30 a 17:30, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

    Museo Municipal

    Historia de Pergamino

    En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

    Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]

    Temas
    Seguí leyendo

    Unión Liberal presentó su lista y propuestas en Pergamino

    Soledad Aita sumó otro podio rumbo a su debut en maratón

    Seguridad vial: compactan motos secuestradas en operativos de control vehicular

    San Cayetano: Pergamino se unió en una plegaria colectiva por trabajo, paz y dignidad

    El Coro Polifónico Municipal celebra su 60º aniversario con una emotiva gala coral

    Burguers House Pergamino: el reino del sabor casero y las hamburguesas que explotan de gusto

    Berta Bonardi venció a una preclasificada y avanza en el W35 de Chacabuco

    Covid-19: la variante Frankenstein circula en Argentina pero Pergamino reduce su respuesta a la vacunación

    Inminente cierre de la Escuela de Policía: Provincia nunca cumplió lo acordado con Pergamino

    Policía: Mariano Cepeda asumirá como nuevo jefe de la Departamental Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El domingo, con una gala especial y show, se celebrará el 117° Aniversario del Teatro San Nicolás.

    El Teatro San Nicolás celebra sus 117 años con una gala especial y un show musical el día domingo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Por tierra o por aire: la importancia de combatir las malezas y evitar resistencia

    Por tierra o por aire: la importancia de combatir las malezas y evitar resistencia

    Por Guillermo Baduy
    La lista libertaria Union Liberal presentó sus candidatos y propuestas

    Unión Liberal presentó su lista y propuestas en Pergamino

    Se trata de una tendencia que está transformando la cultura del café en Argentina, con un enfoque en la calidad, el origen y la experiencia del consumidor.   

    El boom del café de especialidad genera nuevos polos gastronómicos en Argentina

    Ubicado en General Rodríguez, Buenos Aires, La Hache Polo Club se consolida como referente de infraestructura para la práctica del polo en Argentina.

    Arquitectura ecuestre en auge: cómo se redefine la experiencia del polo en Argentina

    Dos adolescentes aprehendidos sobre una motocicleta adulterada en San Nicolás.

    San Nicolás: aprehenden a dos menores en moto con numeración adulterada