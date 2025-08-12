martes 12 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Provincia mejora la oferta salarial docente al 5% en dos tramos y espera una respuesta

    El Gobierno bonaerense presentó un incremento del 5% a pagar en agosto y octubre. Los gremios responderán este miércoles.

    12 de agosto de 2025 - 13:50
    La propuesta llega después de que la semana pasada los sindicatos rechazaran un incremento del 3,2% bajo el mismo esquema de pagos.

    La propuesta llega después de que la semana pasada los sindicatos rechazaran un incremento del 3,2% bajo el mismo esquema de pagos.

    DIB

    El Gobierno bonaerense volvió a sentarse a negociar con los gremios docentes para intentar destrabar las paritarias que, hasta ahora, venían con pocas señales de acuerdo. Este martes, en un encuentro virtual, la administración de Axel Kicillof presentó una oferta salarial mejorada: un aumento del 5% a abonarse en dos tramos —agosto y octubre—, con el compromiso de revisar los números en septiembre y reabrir la discusión en octubre para cerrar el año.

    Lee además
    En la Feria de Residencias se informó a los aspirantes sobre las 23 propuestas disponibles en el Hospital San José.  

    Feria de Residencias 2025: Pergamino busca más profesionales para fortalecer su sistema de salud
    María Paula Bustos, María Eugenia Ball Lima, Angel Torrano, Luciano Busso y Sara Randazzo entre otros. Candidatos Pergaminenses en las listas de Legisladores Provinciales
    Elecciones del 7 de Septiembre

    Pergamino en las listas de diputados provinciales

    La propuesta llega después de que la semana pasada los sindicatos rechazaran un incremento del 3,2% bajo el mismo esquema de pagos. En esta nueva instancia, el Gobierno planteó que el primer tramo se liquide con los sueldos de agosto (a cobrar en septiembre) y el segundo en octubre (a cobrar en noviembre).

    Cómo quedaría el sueldo

    De aceptarse, el salario de un maestro de Grado Inicial pasaría en agosto a $700.000 y en octubre a $713.217. Un profesor con 20 módulos percibiría $905.433 en agosto y $927.518 en octubre. Para un preceptor, los ingresos serían de $600.070 en agosto y $614.690 en octubre, mientras que un maestro con 5ª hora pasaría a $882.991 y luego a $900.672.

    Desde los gremios señalaron que la propuesta se acerca a lo que habían reclamado en la reunión anterior, aunque la respuesta formal se conocerá este miércoles. El objetivo es cerrar el acuerdo esta misma semana para que el aumento impacte en los haberes de este mes, ya que las liquidaciones deben realizarse en los próximos días.

    Temas
    Seguí leyendo

    Feria de Residencias 2025: Pergamino busca más profesionales para fortalecer su sistema de salud

    Pergamino en las listas de diputados provinciales

    Arquitectura ecuestre en auge: cómo se redefine la experiencia del polo en Argentina

    Seguridad vial: más alertas sobre el uso del teléfono al volante generan preocupación

    Elecciones: la Justicia Electoral dice que cambió el padrón para "votar más cerca de casa"

    Policía: Mariano Cepeda asumirá como nuevo jefe de la Departamental Pergamino

    Reiniciaron la Paritaria docente y estatal pero la Gobernación no presentó ninguna oferta

    Provincia pagará un bono extra a los estatales que trabajen en el operativo de las elecciones

    Elecciones: se cambiaron los lugares de votación en la provincia y Pergamino no es la excepción

    Baradero: Nuevo curso gratuito de desarrollo de videojuegos en el Centro Universitario

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Duratierra, Néstor Crespo y Julián Peralta. Del tango al jazz y del folclore al rock: todo listo para el XI Encuentro en el Conservatorio de Música de Pergamino.
    Cultura

    XI Encuentro de Música Popular: seis días para celebrar la música en Pergamino

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Seguros: los conductores de vehículos eligen las opciones más económicas

    Seguros: los conductores de vehículos eligen las opciones más económicas
    Con 18 años de formación musical, Aldana López es una de las intérpretes locales más sólidas y versátiles.
    Cultura

    Aldana López toca con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UNR en el Teatro El Círculo de Rosario

    El operativo estuvo a cargo de un equipo de trabajadoras sociales y enfermeras.

    Salud municipal reforzó la prevención en el Barrio Jorge Newbery

    Juliano Almeida en lo más alto del podio de la categoría 2011 en Chacabuco.

    Juliano Almeida triunfó en Chacabuco por el Infanto Bonaerense

    La propuesta llega después de que la semana pasada los sindicatos rechazaran un incremento del 3,2% bajo el mismo esquema de pagos.

    Provincia mejora la oferta salarial docente al 5% en dos tramos y espera una respuesta