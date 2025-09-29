Insólito: un bar de Pergamino cumple 9 años con precios de hace nueve años

En el marco de un nuevo aniversario, la cervecería pergaminense decidió retrotraer los valores al día de su apertura. INSTAGRAM SESSION HAUS

En Pergamino, hay bares que se disfrutan, y hay bares que se viven. Session Haus pertenece, sin dudas, a la segunda categoría. Desde hace nueve años, se transformó en punto de encuentro obligado para amigos, parejas y familias que buscan buena gastronomía, coctelería de calidad y, sobre todo, un ambiente donde sentirse como en casa.

Este lunes, la propuesta es irresistible: en el marco de un nuevo aniversario, la cervecería decidió retrotraer los valores al día de su apertura. Sí, como si estuviéramos en aquel primer brindis de hace casi una década: la cerveza a 30 pesos, el gin a 40 y el fernet a 50. Una movida que mezcla ingenio comercial con un guiño de complicidad a su fiel clientela.

Los nueve años en Pergamino “Nueve años no se cumplen todos los días. Esta semana la casa está de fiesta y la razón son ustedes: quienes llenan de vida cada noche, quienes hacen de este bar su segunda casa”, expresaron en sus redes sociales.

La fiesta comenzará a las 18:00 en Alem y Mitre y promete convertirse en una cita obligada para quienes quieran levantar la copa, recordar aquellas primeras noches y, claro, brindar por todo lo que vendrá.

Porque Session Haus no es solo un bar: es una historia compartida. Y este lunes, esa historia se volverá a escribir con sabor a nostalgia… y a cerveza bien fría.

