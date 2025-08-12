Un adulto mayor se descompensó al volante y rompió el frente de un local tras chocar una camioneta estacionada

Los dos ocupantes del Chevrolet Cobalt fueron asistidos, rescatados del interior del habitáculo y trasladados en una ambulancia al Hospital San José.

En la tarde de este martes en la cortada de 25 de Mayo y Mitre un adulto mayor presuntamente descompensado perdió el control del vehículo e impactó contra el frente de un comercio de indumentaria femenina tras chocar contra una camioneta estacionada.

Murió una mujer y un hombre sufrió severos traumatismos al chocar una moto y un colectivo en la ruta 8

San Nicolás: detienen a un mayor y un menor por robo de cables que afectó un semáforo en Ruta 188

Se trató de una clase de siniestro vial inusual y de alto impacto que alteró la tranquilidad del microcentro pergaminense , cuando un automóvil conducido por un adulto mayor terminó incrustado en el interior de un local comercial tras perder el control. El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 en la transitada intersección de las calles 25 de Mayo y Mitre, en plena zona comercial y en un momento de intenso movimiento de vehículos y peatones.

De acuerdo con las primeras informaciones, en el Chevrolet Cobalt, de caja automática, viajaba una pareja de adultos mayores. Por causas que aún se investigan, el conductor habría sufrido una descompensación mientras circulaba por Mitre. El vehículo, sin control, embistió violentamente a una camioneta Renault Oroch que estaba estacionada, la desplazó varios metros y la hizo ascender a la vereda. Con la fuerza del impacto, la pick up chocó contra el frente del local de indumentaria femenina “El Vestidor”, derribando una columna de mampostería, dañando la puerta de acceso y destrozando la vidriera de cristales blindados.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: " Impactante choque en pleno centro Un Chevrolet Cobalt fuera de control chocó contra una camioneta estacionada y terminó incrustado en un local comercial en Mitre y 25 de Mayo, destruyendo la puerta y la vidriera. La pareja que viajaba en el auto quedó atrapada y fue rescatada por Bomberos Voluntarios, para luego ser trasladada a un centro de salud. La Policía cortó el tránsito para las tareas de rescate y remoción, mientras numerosos vecinos se acercaron sorprendidos por el estruendo. Las causas del accidente siguen bajo investigación."

El automóvil continuó su trayectoria hasta ingresar parcialmente en el interior del comercio, generando una escena de gran conmoción entre quienes se encontraban en la zona. Afortunadamente, y pese a la magnitud del siniestro, no se registraron heridos ni entre los ocupantes del vehículo ni entre transeúntes o clientes del local, algo que, según testigos, pudo haber derivado en una tragedia dadas las características del lugar y el horario.

el vestidor choque de un auto contra un local en mitre y 25 de mayo

Fuentes vinculadas a la investigación judicial, a cargo de la Fiscalía Nº 1, señalaron: “Es un adulto mayor que perdió el control del vehículo, chocó un auto estacionado y con la fuerza del impacto terminó introduciéndose en un local comercial. Por suerte, el conductor no sufrió lesiones de consideración; cuando llegó la asistencia médica ya estaba lúcido y en buen estado de salud. Intervino personal de Bomberos Voluntarios para verificar la estabilidad de la estructura afectada, pero no hubo necesidad de evacuaciones adicionales”.

La dueña del comercio, Mariana García, relató con visible preocupación los daños materiales:

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El impacto del auto derribó una columna, la puerta de blindex y parte de la vidriera. La dueña de “El Vestidor”, Mariana García, contó los daños provocados por el automóvil al chocar el frente de su negocio. Los encargados no pudieron seguir trabajando y se encargaron de guardar las prendas para hacer un cerramiento provisorio por seguridad." View this post on Instagram A post shared by Diario LA OPINION (@laopinionline)

“Lamentablemente, esta tarde tuvimos un accidente que destrozó todo el frente. Por suerte, no hubo que lamentar víctimas, pero el daño material es muy importante: una columna quedó derribada y la vidriera destruida. Ahora nos queda la tarea de reconstruir todo, y es un momento muy difícil para afrontar estos gastos. Vamos a hacer un cerramiento provisorio esta noche y mañana comenzaremos con la reposición de la mampostería y los vidrios”.

García también destacó la magnitud del impacto:

“Fue tan fuerte que arrastró por completo a la camioneta y destruyó la parte trasera. Es una zona con mucho tránsito peatonal y de vehículos, así que pudo haber sido mucho peor. Aparentemente, el conductor se descompensó, pero no tengo certezas de eso”.

En el lugar trabajaron efectivos de Patrulla Urbana municipal la Policía Departamental de Seguridad Pergamino, personal de Bomberos y una ambulancia del SAME, que evaluó al conductor. El tránsito estuvo interrumpido parcialmente durante las tareas de asistencia y retiro de los vehículos.

La investigación busca confirmar las causas de la pérdida de control del automóvil y establecer los alcances de los daños. Tanto el comercio afectado como el propietario de la camioneta ya iniciaron los reclamos correspondientes a las compañías aseguradoras.