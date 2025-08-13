En Córdoba, se realiza el Congreso Argentino de Forrajes con dos jornadas claves

El Congreso Argentino de Forrajes , a realizarse en el Centro de Convenciones Córdoba los días 14 y 15 de agosto, será el punto de encuentro de productores, contratistas, asesores, técnicos, empresas y estudiantes de todo el país y del exterior, con un objetivo claro: actualizar conocimientos, acceder a nuevas tecnologías y generar vínculos estratégicos en torno a la producción de forrajes conservados, tanto para carne como para leche.

Arrendamientos agrícolas: en Córdoba revela un aumento pese a la caída de rentabilidad

En Córdoba, se realizará el Congreso Nacional de Arquitectura con invitados de Europa y América Latina

“El Congreso es una gran oportunidad para encontrarse, hacer networking, lograr feedback y generar contactos con empresas del rubro”, destacó Fernando Opacak , Coordinador General, con más de 19 años de trayectoria en la CACF .

“El evento es toda una novedad, porque los encuentros anuales de los ensiladores eran siempre cerrados al público en general; este año apostamos a la apertura, la posibilidad de encontrarse, conocerse y compartir la realidad de los contratistas”, asegura el coordinador.

Se trata de un encuentro que marca la agenda del campo en la ciudad de Córdoba, donde se espera la convocatoria de contratistas de todo el país y países invitados. La expectativa es mayúscula, ya que se movilizarán las principales empresas del rubro, las que en su mayoría llegan a presentar novedosos productos y servicios enmarcados en nuevas tecnologías e investigación.

Un programa visionario

“El contratista es en Argentina el responsable del 95; 96 % de la producción forrajera de nuestro país, algo que no ocurre en otros territorios. Los ensiladores, como se conocen, garantizan el acopio y el mantenimiento de los forrajes”, explica el vocero.

"De allí implica la importancia de reunirnos, actualizarnos, conocer las novedades técnicas, científicas y de servicio, las cuales, están todas contempladas en el cronograma de este importante evento en Córdoba", resumió Opacak. "De allí implica la importancia de reunirnos, actualizarnos, conocer las novedades técnicas, científicas y de servicio, las cuales, están todas contempladas en el cronograma de este importante evento en Córdoba", resumió Opacak.

Durante dos jornadas, se desarrollará un completo programa técnico que abordará los principales desafíos y tendencias del sector:

- Situación actual y estadísticas de los forrajes conservados en Argentina

- Evaluación y gestión de calidad de silajes

- Nutrición animal y productividad del ganado

- Estrategias para el manejo de alfalfas

- Drones aplicados al monitoreo de silos

- Micotoxinas y su impacto en la alimentación

- Seguridad en maquinaria agrícola

Monitoreo de materia seca y control de procesos

- Cultivos forrajeros alternativos como el sorgo

- Rol del estiércol en la producción de reservas

- Tambos robotizados y alimentación inteligente

- Inteligencia artificial aplicada al agro

- Análisis económico del contexto 2025

- Comunicación agropecuaria

- Espacios de formación para jóvenes del sector

Además, se realizarán paneles sobre el presente y futuro de la alfalfa y su potencial exportador. “Los expositores y disertantes son los mejores en su área, con un acabado conocimiento de su trabajo. Presentarán investigaciones, desarrollos y tecnología de punta para compartir con todos los asistentes”, señaló el vocero.

Embed - Contratistas Forrajeros on Instagram: " La Inteligencia Artificial ya está acá. Pero… ¿sabés cómo integrarla en tu día a día para trabajar mejor y vivir con más productividad? En el Congreso Argentino de Forrajes 2025 vas a escuchar a Santiago Bilinkis, emprendedor tecnológico, economista destacado, autor y divulgador premiado, que te va a mostrar cómo aplicar la IA de forma práctica en tu vida personal y profesional. 14 y 15 de agosto – Centro de Convenciones Córdoba" View this post on Instagram A post shared by Contratistas Forrajeros (@ensiladores)

Área comercial, lanzamientos y nuevos negocios

El Congreso contará también con un espacio comercial y social, donde participarán las principales marcas de maquinaria forrajera, insumos y servicios.

“Habrá lanzamientos de marcas internacionales. Este evento es ideal para iniciar negocios, interactuar y abrir puertas a nuevas oportunidades. Es un ecosistema donde el conocimiento técnico y el desarrollo empresarial conviven”, remarcó el Coordinador General.