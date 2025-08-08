Canotaje: El sampedrino Iván Cacho recauda fondos para participar del Sudamericano en Uruguay

Canotaje: el sampedrino Iván Cacho recauda fondos para participar en el sudamericano en Uruguay

El joven palista de Las Canaletas fue seleccionado para competir del 26 al 29 de agosto en Uruguay y necesita 1200 dólares. Lanzó una campaña solidaria para reunir el dinero, que ya cuenta con el apoyo de Brenda Rojas. Iván ya tiene confirmada su presencia en el torneo Olympic Hopes.

Iván Cacho, integrante de la Escuela de Canotaje de Las Canaletas, representará a San Pedro en el Campeonato Sudamericano de Canotaje que se desarrollará en Uruguay entre el 26 y el 29 de agosto.

Para poder concretar el viaje y cubrir los gastos de participación, el deportista inició una campaña solidaria con el objetivo de reunir 1200 dólares. La propuesta incluye la difusión de un video donde explica su situación y solicita el apoyo de la comunidad.

La reconocida palista Brenda Rojas se sumó a la cruzada compartiendo la iniciativa en sus redes para amplificar el alcance de la colecta.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias ivancacho.23, habilitado para recibir aportes que permitan cubrir los costos del traslado, alojamiento y participación en el certamen.

Olympic Hopes

Además de este desafío, Iván ya tiene confirmada su presencia en el torneo Olympic Hopes que se disputará en septiembre en la República Checa, donde se reúnen los mejores palistas juveniles del mundo con proyección a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La campaña no solo busca garantizar su presencia en el Sudamericano, sino también sostener su proyección internacional, destacando el esfuerzo y la solidaridad del ambiente del canotaje y de la comunidad deportiva local.