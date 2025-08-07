La Municipalidad San Nicolás anunció el boleto gratuito para menores de 12 años durante el Festival Río

Darán boleto gratuito a niños para el Festival Río en San Nicolás este fin de semana. LaOpinion

La Municipalidad de San Nicolás anunció una medida especial de cara a los próximos días en el Festival Río, evento que se celebrará el fin de semana del 9 y 10 de agosto, con motivo del Día de las Infancias.

Como parte de la iniciativa, los niños y niñas menores de 12 años podrán viajar gratis en colectivo los días sábado y domingo, entre las 12:00 y las 19:00 horas, para facilitar el acceso de las familias al predio del festival.

Las líneas de colectivo habilitadas para el boleto hacia el Festival El boleto gratuito Festival Río estará habilitado exclusivamente para las líneas 501, 503 y 507, que además contarán con una frecuencia especial de 30 minutos durante toda la jornada. Esto permitirá mejorar la conectividad entre los barrios y el lugar del evento, evitando demoras y facilitando la participación familiar.

La medida fue coordinada por la Secretaría de Movilidad y Transporte, en conjunto con las empresas prestatarias, con el objetivo de garantizar traslados cómodos, seguros y sin costo para los más chicos en su día especial.

El Festival Río promete ser una jornada llena de propuestas recreativas y culturales para toda la familia.

