jueves 07 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Municipalidad San Nicolás anunció el boleto gratuito para menores de 12 años durante el Festival Río

    El Municipio de San Nicolás anunció que los niños menores de 12 años viajarán gratis en colectivo durante el Festival Río, el sábado 9 y domingo 10.

    7 de agosto de 2025 - 13:30
    Darán boleto gratuito a niños para el Festival Río en San Nicolás este fin de semana.

    Darán boleto gratuito a niños para el Festival Río en San Nicolás este fin de semana.

    LaOpinion

    La Municipalidad de San Nicolás anunció una medida especial de cara a los próximos días en el Festival Río, evento que se celebrará el fin de semana del 9 y 10 de agosto, con motivo del Día de las Infancias.

    Lee además
    Registran incendios activos en islas frente a San Nicolás y Villa Constitución.

    Persisten focos ígneos frente a San Nicolás y Villa Constitución: temor por viviendas isleñas
    Un hombre denunció el robo en su vivienda estando ausente en San Nicolás. 

    Denunció que robaron en su casa de San Nicolás herramientas, electrodomésticos y hasta jaulas con pájaros

    Como parte de la iniciativa, los niños y niñas menores de 12 años podrán viajar gratis en colectivo los días sábado y domingo, entre las 12:00 y las 19:00 horas, para facilitar el acceso de las familias al predio del festival.

    Las líneas de colectivo habilitadas para el boleto hacia el Festival

    El boleto gratuito Festival Río estará habilitado exclusivamente para las líneas 501, 503 y 507, que además contarán con una frecuencia especial de 30 minutos durante toda la jornada. Esto permitirá mejorar la conectividad entre los barrios y el lugar del evento, evitando demoras y facilitando la participación familiar.

    La medida fue coordinada por la Secretaría de Movilidad y Transporte, en conjunto con las empresas prestatarias, con el objetivo de garantizar traslados cómodos, seguros y sin costo para los más chicos en su día especial.

    El Festival Río promete ser una jornada llena de propuestas recreativas y culturales para toda la familia.

    Temas
    Seguí leyendo

    Persisten focos ígneos frente a San Nicolás y Villa Constitución: temor por viviendas isleñas

    Denunció que robaron en su casa de San Nicolás herramientas, electrodomésticos y hasta jaulas con pájaros

    Detienen a una mujer en San Nicolás por venta de cocaína: allanamiento en barrio 25 de Mayo

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, presentó nuevos patrulleros y motos para la policía local

    La espera de Sidersa para construir en San Nicolás una nueva acería con una inversión millonaria

    San Nicolás: dos menores identificados por allanamiento de un robo y secuestro de un arma en Barrio Cavalli

    San Nicolás: allanamiento en zona oeste terminó con un detenido, motos adulteradas y droga secuestrada

    San Nicolás: marcha en Plaza Mitre contra el veto de Milei a la Ley de Discapacidad

    En la Zona norte de San Nicolás un motociclista fue hospitalizado tras chocar contra un perro

    En la Zona norte de San Nicolás, una mujer atacó un auto con una estructura de hierro y huyó

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Registran incendios activos en islas frente a San Nicolás y Villa Constitución.

    Persisten focos ígneos frente a San Nicolás y Villa Constitución: temor por viviendas isleñas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Soledad Aita en el segundo escalón del podio del Medio Maratón disputado en Armstrong.

    Soledad Aita sumó otro podio rumbo a su debut en maratón

    Por Fernando Bongiovanni
    Seguridad vial: compactan motos secuestradas en operativos de control vehicular

    Seguridad vial: compactan motos secuestradas en operativos de control vehicular

    Se hacía pasar por inspector de la ex AFIP y retiraba electrodomesticos en Zárate

    Zárate: se hacía pasar por inspector de la ex AFIP y retiraba electrodomésticos de comercios

    San Cayetano en Pergamino: misa y procesión en honor al santo de la paz, el pan y el trabajo.

    San Cayetano: Pergamino se unió en una plegaria colectiva por trabajo, paz y dignidad

    Osvaldo Piro junto a Susana Rinaldi. 
    Cultura

    El tango está de luto: falleció a los 88 años Osvaldo Piro, una leyenda del bandoneón