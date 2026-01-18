Boca Juniors cierra la pretemporada ante Olimpia en San Nicolás sin refuerzos confirmados

Boca se medirá ante Olimpia de Paraguay por el segundo y último amistoso de la pretemporada. Arranca a las 21.15 horas en San Nicolás.

Boca Juniors pondrá punto final a su pretemporada este domingo por la noche cuando enfrente a Olimpia de Paraguay en San Nicolás , en un amistoso que servirá como última prueba antes del inicio oficial de la competencia y que llega marcado por una realidad que inquieta al mundo xeneize: la ausencia de refuerzos.

El encuentro se disputará desde las 21 en el Estadio Único de San Nicolás, con capacidad para 25 mil espectadores, y contará con transmisión televisiva a través de Disney+. Será el segundo y último compromiso preparatorio del equipo, luego del empate sin goles ante Millonarios de Colombia.

Aquel partido, jugado entre semana, dejó sensaciones discretas desde lo futbolístico, aunque estuvo cargado de emoción por el homenaje al histórico entrenador Miguel Ángel Russo, fallecido meses atrás y muy identificado con el club.

Mientras se acerca el debut en el Torneo Apertura, Boca transita un mercado de pases sin incorporaciones confirmadas, una situación que comienza a generar preocupación entre los hinchas. Por ahora, el nombre que aparece más avanzado es el del colombiano Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional, aunque su llegada aún no está cerrada.

También fue sondeado el delantero Ezequiel “Chimy” Ávila, actualmente en el Betis de España, pero su salida del fútbol europeo se presenta como una negociación compleja en el corto plazo.

El equipo que pararía Úbeda ante Olimpia

Para el amistoso de este domingo, Claudio Úbeda tendría definido el once inicial. Agustín Marchesín ocupará el arco, con una defensa integrada por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

En el mediocampo jugarían Ander Herrera, Leandro Paredes y Milton Delgado, mientras que en la delantera aparecerán Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel “Changuito” Zeballos, quien cerró el último año con un rendimiento destacado.

Con el cierre de la pretemporada, Boca empieza a mirar de lleno un 2026 exigente, con el objetivo de ser protagonista a nivel local y volver a competir en la Copa Libertadores tras dos ediciones de ausencia.