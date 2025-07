Manuel Passaglia dio la bienvenida a Javier Martínez al espacio político HECHOS

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El intendente de Pergamino oficializó su incorporación al frente político integrado por Manuel y Santiago Passaglia, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones del 7 de septiembre. “Es el momento de defender lo hecho y seguir trabajando por Pergamino”, afirmó Martínez, quien destacó la coincidencia en la forma de gestionar: con resultados y sin especulaciones. Reducción del empleo público por habitante Superávit fiscal sostenido Eliminación de tasas Obra pública en los barrios El jefe comunal remarcó que la transformación local se basa en gestión, no en ideologías: “Al kirchnerismo no se le gana discutiendo, se le gana con hechos”. Según trascendió, la ruptura con La Libertad Avanza local fue otro de los factores detrás de esta decisión. Nota completa en www.laopinionline.ar #JavierMartínez #EspacioHECHOS #Elecciones2025 #Pergamino #Política #ManuelPassaglia #SantiagoPassaglia #PaulaBustos #LaOpiniónPergamino #NoticiasLocales #Gestión"

