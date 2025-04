Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Belén Quispe, la beba prematura que conmueve a Pergamino: recibió el alta tras 80 días internada Nació en el Hospital San José con sólo 27 semanas y 859 gramos. Su madre falleció poco después del parto, pero su papá Pablo la sostuvo con amor y fe inquebrantables. Después de 80 días de internación, lucha y esperanza, la pequeña Belén Quispe recibió el alta médica. Nació con apenas 27 semanas de gestación y un peso de 859 gramos, en condiciones extremadamente críticas. Su evolución fue seguida muy de cerca por el equipo del Servicio de Neonatología del Hospital San José. La historia de Belén no es sólo la de una bebé prematura que logró superar obstáculos médicos casi imposibles: es también la de un padre, Pablo, que se convirtió en símbolo de amor, fortaleza y entrega absoluta. A los pocos días del parto, la mamá de Belén falleció, dejando un vacío inmenso, pero también un legado de amor que Pablo decidió honrar en cada segundo. “Su historia está marcada por un amor profundo”, señalaron desde el Servicio de Neonatología. “La pérdida de su madre no detuvo la ternura ni la fuerza de su papá, quien cuidó de la beba con una entrega infinita y un corazón lleno de amor. En cada gesto, en cada lágrima y sonrisa, Pablo honró a su compañera y sostuvo a su hija con una fortaleza silenciosa pero inmensa”. El equipo médico destacó que el acompañamiento familiar fue clave en el proceso, al igual que la dedicación de los profesionales de la salud pública, quienes brindaron atención especializada durante más de dos meses. Belén representa, para todos ellos, una victoria colectiva y un mensaje esperanzador. Hoy, Belén ya está en casa. Su historia nos recuerda que incluso en medio del dolor más profundo, la esperanza puede florecer. Y que el amor, cuando es verdadero, se convierte en la fuerza más poderosa para sanar y seguir adelante."

