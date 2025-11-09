Por María Crescencia: será la primera peregrinación que unirá La Emilia y Pergamino

El próximo fin de semana será muy especial para los devotos de la beata María Crescencia.

El próximo fin de semana será muy especial para los devotos de la beata María Crescencia Pérez. En el marco de los 13 años de su beatificación —ocurrida el 17 de noviembre de 2012— se realizará la primera peregrinación “Con Crescencia, peregrinos de la esperanza”, una experiencia de encuentro, oración y comunidad que unirá los corazones de cientos de fieles desde La Emilia hasta Pergamino .

El punto de partida será la Capilla María Crescencia Pérez, ubicada en Del Acuerdo 27, barrio Virgen del Rosario (La Emilia). La salida está prevista para el sábado 15 a las 6:00 de la mañana, cuando los peregrinos emprendan su camino con fe y alegría.

Según el cronograma oficial, los caminantes compartirán un itinerario de dos jornadas que atravesará distintas localidades de la región.

A las 10:00, los peregrinos harán una pausa para desayunar en General Rojo; el almuerzo será a las 12:30 en Erezcano.

Por la tarde, la merienda está prevista a las 16:30 en Conesa, y el día concluirá con la cena y descanso en Guerrico, desde las 19:00.

La segunda jornada comenzará el domingo 16 a las 6:00, con salida desde Guerrico. Habrá desayuno en Acevedo (9:00), almuerzo en J. A. de la Peña (12:30) y una breve merienda a la vera de la Ruta 188.

El cierre será con la llegada a Pergamino alrededor de las 19:00, a la Capilla Nuestra Señora del Huerto, donde se celebrará una misa de bienvenida y acción de gracias.

Fe, comunidad y esperanza

El costo de la participación es de 25.000 pesos, que incluye materiales para el peregrino, seguro, comidas, alquiler del salón en Guerrico y traslado de los elementos necesarios.

Las inscripciones se realizan de manera virtual a través del siguiente enlace: forms.gle/g6cjZJXtpd148p6F9, con transferencia al alias pere.crescencia.2025.

Para más información, se puede contactar al padre Aníbal Tabares (341-3293941), hermana Angelina (11-35723119) o Natalia (3364-271788).

Un encuentro con los devotos de Vallenar

En diálogo con la prensa, la hermana Angelina adelantó un momento muy especial que se vivirá en paralelo al inicio de la peregrinación:

“El mismo día que salen los peregrinos desde La Emilia, llegará un grupo de gente de Vallenar, Chile, donde falleció Crescencia. Ellos mantienen viva la devoción y el amor a María Crescencia. Nos encontraremos el 15 de noviembre a las 17:30, en una mateada fraterna en el salón de los peregrinos del colegio. Será un hermoso intercambio para compartir cómo se vive allá la fe y la devoción.”

La comunidad del colegio Nuestra Señora del Huerto abrirá sus puertas para recibir a estos visitantes, en una jornada que promete emoción y testimonios compartidos.

Celebraciones varias

La misa de llegada de los peregrinos será el domingo 16 a las 19:00, en la Capilla Nuestra Señora del Huerto, donde se espera una gran participación de la comunidad pergaminense.

Finalmente, el lunes 17, fecha en que se conmemora el aniversario de la beatificación de María Crescencia Pérez, se celebrará también una misa especial a las 19:00 horas, en el mismo templo.

Caminar con Crescencia

La peregrinación “Con Crescencia, peregrinos de la esperanza” marca el inicio de una tradición que promete arraigarse en el corazón de los fieles. Caminar en comunidad, compartir la oración y renovar la fe son gestos que reviven el espíritu humilde y servicial de la beata pergaminense, cuya vida sigue inspirando a generaciones.

Como expresó la hermana Angelina:“Será un fin de semana para agradecer, compartir y seguir aprendiendo del amor sencillo y entregado de Crescencia. Ella sigue caminando con nosotros, guiándonos por el camino de la esperanza.”