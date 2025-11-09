domingo 09 de noviembre de 2025
    • La canasta alimentaria en Pergamino subió 2,72 % en octubre, según la Cámara de Alimentarios

    El relevamiento mensual de la Cámara de Alimentarios de Pergamino. indicó que la suba estuvo fuertemente influenciada por el aumento de frutas y verduras.

    9 de noviembre de 2025 - 07:05
    La suba estuvo fuertemente influenciada por el aumento del 16,3 % en frutas y verduras.

    La suba estuvo fuertemente influenciada por el aumento del 16,3 % en frutas y verduras.

    LA OPINION

    Durante octubre, la inflación promedio de los productos de la canasta alimentaria en Pergamino fue del 2,72 %, según el informe mensual elaborado por la Cámara de Alimentarios local.

    El relevamiento, que incluye alimentos, bebidas, artículos de limpieza y de higiene personal, muestra que los aumentos más notorios se dieron en los comercios de proximidad, donde el incremento promedio alcanzó el 3,09 %, frente a un 0,94 % en supermercados y sucursales de cadena.

    En los almacenes y autoservicios, la suba estuvo fuertemente influenciada por el aumento del 16,3 % en frutas y verduras y del 6 % en carne vacuna, rubros que arrastraron el promedio general. También se destacaron los incrementos del 5,4 % en productos de higiene personal y del 3,8 % en artículos de limpieza.

    Por el contrario, los panificados (2,8 %) y los envasados de almacén (1,7 %) no tuvieron un impacto significativo sobre el promedio final.

    Lácteos y carne aviar mostraron deflación

    No todos los rubros registraron alzas. La Cámara informó que algunos productos reflejaron bajas de precios respecto a septiembre, especialmente en los lácteos (-1,1 %) y en la carne aviar (-1,7 %). Estas reducciones ayudaron a morigerar el impacto general de la inflación minorista dentro del segmento de proximidad.

    Supermercados: variación más leve

    En los supermercados y grandes superficies, los precios mostraron una tendencia mucho más estable, con una suba promedio del 0,94 %.

    Allí se verificó un aumento del 5 % en carnes y del 1 % en productos de higiene, mientras que los productos envasados retrocedieron un 2 % y los artículos de higiene personal bajaron 0,3 %, generando un promedio general significativamente más bajo que el de los comercios barriales.

    Inflación acumulada y comparaciones anuales

    Con estos guarismos, la inflación acumulada en lo que va de 2025 —de enero a octubre— alcanza el 27,84 %, mientras que el aumento interanual (últimos doce meses) se ubica en 37,42 %.

    Desde la Cámara de Alimentarios destacaron que estos datos son producto del seguimiento mensual de 460 artículos —de la misma marca, envase y contenido— relevados en 34 comercios de distinta magnitud, entre supermercados y almacenes de distintos puntos geográficos de Pergamino.

    Metodología local y diferencias con el Indec

    La entidad aclaró que su trabajo estadístico se elabora con el aporte directo de comerciantes asociados y refleja las variaciones específicas del mercado pergaminense.

    Por ese motivo, advirtieron que los porcentajes no deben compararse con los datos oficiales del Indec u otros organismos gubernamentales, ya que responden a metodologías distintas y a un universo de análisis más acotado al ámbito local.

    En conclusión

    En síntesis, octubre mostró una inflación moderada en Pergamino, con diferencias marcadas entre los comercios de cercanía —más afectados por las subas en alimentos frescos— y las grandes superficies, donde las variaciones resultaron menores. La tendencia general sigue siendo de aumentos contenidas, pero sostenidos, dentro de un contexto económico aún inestable.

