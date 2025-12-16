martes 16 de diciembre de 2025
    • Básquetbol femenino: las Sub-13 de Regatas de San Nicolás también fueron campeonas en la Rosarina

    El equipo femenino Sub-13 de Regatas de San Nicolás cerró una temporada perfecta al ganar el Final Four Rosarino.

    16 de diciembre de 2025 - 14:30
    El representativo femenino Sub-13 de Regatas cerró una inolvidable temporada, al adjudicarse el Final Four de la categoría correspondiente a la Asociación Rosarina de Básquetbol.

    El representativo femenino Sub-13 de Regatas cerró una inolvidable temporada, al adjudicarse el Final Four de la categoría correspondiente a la Asociación Rosarina de Básquetbol.

    El Norte

    El representativo femenino Sub-13 de Regatas de San Nicolás coronó una temporada inolvidable al consagrarse campeón del Final Four de la Asociación Rosarina de Básquetbol. El equipo dirigido por Roberta Perazo sumó un nuevo título y cerró el certamen de manera invicta, reafirmando su gran presente deportivo.

    Regatas Sub-13 dominó la fase regular del torneo Rosarino

    Las regatenses habían sido las grandes protagonistas de la fase regular del certamen único, donde lograron imponerse en sus quince presentaciones. Ese rendimiento sólido y sostenido les permitió avanzar al Final Four como líderes, consolidándose como el conjunto más regular y efectivo de la competencia.

    Final Four Rosarino: victorias contundentes y consagración

    En la etapa decisiva, Regatas superó a Talleres de Villa Gobernador Gálvez por 75 a 34, luego venció a Paganini Alumni de Granadero Baigorria por 82 a 54 y selló el título con un claro triunfo por 73 a 41 frente a Náutico Sportivo Avellaneda, demostrando superioridad en cada encuentro.

    Una temporada histórica para el básquet femenino de Regatas

    Además del título Rosarino, las Sub-13 ya habían ganado el Apertura y el Clausura de San Nicolás, fueron campeonas argentinas y subcampeonas bonaerenses. También se consagraron en la Liga Federal Formativa, completando un año extraordinario que quedará marcado en la historia del club.

