Básquetbol de San Nicolás: Somisa cerró su plantel para la Liga Federal con tres refuerzos de jerarquía

Con el boleto a la Liga Federal asegurado desde hace tiempo y luego de coronar una destacada temporada en el ámbito de San Nicolás, Somisa aceleró en los últimos días el armado de su plantel. El club confirmó la llegada de tres refuerzos y dio por cerrada su nómina para afrontar el exigente certamen nacional.

Somisa Club confirmó refuerzos para la Liga Federal 2026 Los somiseros oficializaron las incorporaciones del interno Sebastián Uranga (h), del escolta Juan Pablo Pedemonte y del joven base Emanuel Ferreyra, provenientes de distintos puntos del país. Estas llegadas se producen tras las salidas de Axel Méndez, Santini Vercelli y Mateo Cuzen, quien no llegó a debutar debido a una prolongada lesión en uno de sus hombros.

La experiencia de Uranga y el gol de Pedemonte Uranga, alapivote de 36 años y 2 metros de altura, cuenta con una extensa trayectoria en el básquet profesional argentino e internacional. Debutó en Unión de Santa Fe, jugó en todas las categorías nacionales, tuvo pasos por Brasil e Italia y recientemente integró Juventud Sionista de Paraná.

Por su parte, Pedemonte, perimetral de 27 años y 1,90 metros, se destaca por su capacidad anotadora. Viene de enfrentar a Somisa en la Liga Federal pasada con Atenas de La Plata y es conocido del entrenador Diego Alba por su etapa compartida en Ferro de General Pico.

Emanuel Ferreyra, apuesta joven para el perímetro Ferreyra, base nacido en 2006 y oriundo de Puerto Madryn, llega tras jugar el Prefederal con la Federación Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia. A su corta edad ya pasó por Guillermo Brown, Deportivo Roca y Ferrocarril Patagónico, además de integrar selecciones juveniles de Chubut, consolidándose como una apuesta a futuro para el equipo. Con estas incorporaciones, Somisa completó un plantel que también integran Vicente Aquadro, Juan Cognigni, Genaro Calcaterra, Guillermo Romero, Sebastián Andollo, Lucio González, Faustino Brovarone, Joaquín Roig, Lautaro García y Santino Vitangeli, a la espera de la confirmación oficial de las fichas por parte de la Confederación Argentina de Básquetbol.

