viernes 19 de diciembre de 2025
    Básquetbol de San Nicolás: Somisa cerró su plantel para la Liga Federal con tres refuerzos de jerarquía

    Tras el tricampeonato de San Nicolás y con el ascenso asegurado, el club confirmó incorporaciones clave y definió su plantel para la Liga Federal 2026.

    19 de diciembre de 2025 - 16:57
    Los somiseros aceleraron las negociaciones en los últimos días tras el tricampeonato en la Primera local y concretaron las incorporaciones del interno Sebastián Uranga (h), del escolta Juan Pablo Pedemonte y del joven base Emanuel Ferreyra, oriundo de Comodoro Rivadavia.

    Los somiseros aceleraron las negociaciones en los últimos días tras el tricampeonato en la Primera local y concretaron las incorporaciones del interno Sebastián Uranga (h), del escolta Juan Pablo Pedemonte y del joven base Emanuel Ferreyra, oriundo de Comodoro Rivadavia.

    El Norte
    Los somiseros aceleraron las negociaciones en los últimos días tras el tricampeonato en la Primera local y concretaron las incorporaciones

    Los somiseros aceleraron las negociaciones en los últimos días tras el tricampeonato en la Primera local y concretaron las incorporaciones

    El Norte
    basquet san nicolas1

    Con el boleto a la Liga Federal asegurado desde hace tiempo y luego de coronar una destacada temporada en el ámbito de San Nicolás, Somisa aceleró en los últimos días el armado de su plantel. El club confirmó la llegada de tres refuerzos y dio por cerrada su nómina para afrontar el exigente certamen nacional.

    Detuvieron a un chatarrero trasladando alambres de cobre y cables robados

    Detuvieron a un chatarrero trasladando alambres de cobre y cables robados
    San Nicolás registra una fuerte baja del desempleo y mejora en los indicadores laborales

    San Nicolás registra una fuerte baja del desempleo y mejora en los indicadores laborales

    Somisa Club confirmó refuerzos para la Liga Federal 2026

    Los somiseros oficializaron las incorporaciones del interno Sebastián Uranga (h), del escolta Juan Pablo Pedemonte y del joven base Emanuel Ferreyra, provenientes de distintos puntos del país. Estas llegadas se producen tras las salidas de Axel Méndez, Santini Vercelli y Mateo Cuzen, quien no llegó a debutar debido a una prolongada lesión en uno de sus hombros.

    La experiencia de Uranga y el gol de Pedemonte

    Uranga, alapivote de 36 años y 2 metros de altura, cuenta con una extensa trayectoria en el básquet profesional argentino e internacional. Debutó en Unión de Santa Fe, jugó en todas las categorías nacionales, tuvo pasos por Brasil e Italia y recientemente integró Juventud Sionista de Paraná.

    Por su parte, Pedemonte, perimetral de 27 años y 1,90 metros, se destaca por su capacidad anotadora. Viene de enfrentar a Somisa en la Liga Federal pasada con Atenas de La Plata y es conocido del entrenador Diego Alba por su etapa compartida en Ferro de General Pico.

    Emanuel Ferreyra, apuesta joven para el perímetro

    Ferreyra, base nacido en 2006 y oriundo de Puerto Madryn, llega tras jugar el Prefederal con la Federación Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia. A su corta edad ya pasó por Guillermo Brown, Deportivo Roca y Ferrocarril Patagónico, además de integrar selecciones juveniles de Chubut, consolidándose como una apuesta a futuro para el equipo.

    Con estas incorporaciones, Somisa completó un plantel que también integran Vicente Aquadro, Juan Cognigni, Genaro Calcaterra, Guillermo Romero, Sebastián Andollo, Lucio González, Faustino Brovarone, Joaquín Roig, Lautaro García y Santino Vitangeli, a la espera de la confirmación oficial de las fichas por parte de la Confederación Argentina de Básquetbol.

    Detuvieron a un chatarrero trasladando alambres de cobre y cables robados

    San Nicolás registra una fuerte baja del desempleo y mejora en los indicadores laborales

    San Nicolás: Valente Pierani ganó el Plumi de Oro y fue el gran destacado del deporte nicoleño

    San Nicolás: Expoagro 2026 ya está en marcha, más de 700 empresas confirmadas y una edición histórica

    Se entregan hoy en San Nicolás los Premios Plumi 2025 en la Fiesta del Deporte

    En San Nicolás ya se aplicaron más de 1.600 dosis de la vacuna contra el dengue

    Una joven de San Nicolás fue apuñalada por su esposo en Italia y permanece internada

    El Trofeo de Campeones de fútbol se define en San Nicolás: Platense y Estudiantes juegan este sábado a las 18

    Básquetbol femenino: las Sub-13 de Regatas de San Nicolás también fueron campeonas en la Rosarina

    Puesta en valor en San Nicolás: proyectan reformas para la plaza Ponce de León

    Dejá tu comentario

    San Nicolás registra una fuerte baja del desempleo y mejora en los indicadores laborales

    San Nicolás registra una fuerte baja del desempleo y mejora en los indicadores laborales

    Detuvieron a un chatarrero trasladando alambres de cobre y cables robados

    Detuvieron a un chatarrero trasladando alambres de cobre y cables robados

    Básquetbol de San Nicolás: Somisa cerró su plantel para la Liga Federal con tres refuerzos de jerarquía

    Básquetbol de San Nicolás: Somisa cerró su plantel para la Liga Federal con tres refuerzos de jerarquía

    Una alfombra roja para la inclusión: casi 50 personas con discapacidad desfilarán en el Inclusive Model Fest

    Una alfombra roja para la inclusión: casi 50 personas con discapacidad desfilarán en el Inclusive Model Fest

    "La gente no toma conciencia": el impacto de la pirotecnia en las mascotas

    "La gente no toma conciencia": el impacto de la pirotecnia en las mascotas

    San Pedro: CICOP inicia un paro por tiempo indeterminado y convoca a un cacerolazo frente al Hospital

    San Pedro: CICOP inicia un paro por tiempo indeterminado y convoca a un cacerolazo frente al Hospital