Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un auto en avenida Colón y Florida

El motociclista terminó hospitalizado tras chocar con un auto en avenida Colón y Florida en la tarde de este miércoles.

Un motociclista resultó herido y debió ser hospitalizado tras protagonizar un choque con un automóvil en la esquina de avenida Colón y Florida, en Pergamino, durante la tarde del miércoles. El siniestro vial ocurrió minutos antes de las 16:30 y motivó la intervención policial y de los servicios de emergencia.

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El episodio se registró cuando, por causas que son materia de investigación, una motocicleta de 110 cilindradas que circulaba por avenida Colón en sentido norte a sur —desde San Martín hacia 11 de Septiembre— colisionó con un automóvil marca Jeep que se incorporaba a esa arteria desde calle Florida, avanzando de oeste a este, desde Francia hacia Monteagudo.

A raíz del impacto, el conductor del rodado menor fue derribado sobre la calzada y sufrió lesiones que motivaron la inmediata asistencia de una ambulancia del servicio de emergencias médicas SAME.

El profesional a cargo dispuso su traslado al Hospital San José, donde ingresó con una presunta dislocación de rodilla, según trascendió.

Testigos del hecho alertaron al sistema de emergencias 911, lo que permitió el rápido arribo de personal del Comando de Patrulla, que preservó la escena para facilitar las tareas de los peritos de Policía Científica.

Durante varios minutos, el tránsito en avenida Colón —en el tramo comprendido entre San Martín y 11 de Septiembre— permaneció parcialmente interrumpido mientras los especialistas realizaban las pericias planimétricas para determinar la mecánica del siniestro.

Las actuaciones fueron elevadas a la Fiscalía, que inició una causa bajo la carátula de lesiones culposas, con el objetivo de establecer responsabilidades en el hecho.