Baradero: Se profundiza el abandono en la escuela de Los Laureles y sigue sin clases desde agosto

Madres y padres de la Escuela Primaria N° 27 "Los Laureles" denunciaron el estado de abandono total del establecimiento, situación que mantiene a los alumnos sin clases presenciales desde mediados del año pasado.

La situación de la Escuela Primaria N° 27 “Los Laureles” de Baradero genera una creciente alarma entre madres y padres, que denuncian un abandono total del establecimiento. Desde agosto del año pasado, la institución permanece sin actividad presencial por problemas de infraestructura que, lejos de resolverse, se agravaron con el paso de los meses.

El establecimiento educativo, que depende administrativamente del Consejo Escolar de Baradero, recibe a más de 120 alumnos provenientes de San Pedro, Baradero y también de zonas de Entre Ríos. Sin embargo, el deterioro generalizado del edificio puso en jaque su funcionamiento. Malezas cubriendo gran parte del predio, aulas sin mantenimiento y sectores intransitables forman parte del panorama actual que describen las familias.

El punto de quiebre se produjo entre agosto y septiembre de 2025, cuando la rotura del muelle de acceso imposibilitó el ingreso seguro de docentes, alumnos y personal auxiliar. A pesar de tratarse de una situación crítica en una escuela isleña, las obras nunca se concretaron, dejando a la comunidad educativa completamente aislada.

Con el correr de los meses, la falta de soluciones profundizó la incertidumbre. Las familias aseguran que no recibieron respuestas claras ni plazos concretos por parte de las autoridades educativas. “Como está la escuela, no va a arrancar; se va a terminar perdiendo una institución”, expresaron con preocupación padres de alumnos afectados.

La matrícula completa quedó sin clases presenciales y sin una alternativa sostenida que garantice la continuidad pedagógica. En muchos casos, los chicos debieron interrumpir su escolaridad o trasladarse largas distancias, una situación especialmente compleja en un contexto rural e isleño.

Temor por el ciclo lectivo 2026 y reclamo de intervención urgente

La preocupación ahora se centra en el futuro inmediato. A pocos meses del inicio del ciclo lectivo 2026, las condiciones del edificio hacen temer que la escuela no pueda reabrir sus puertas. Las imágenes tomadas recientemente muestran un muelle inutilizable y sectores que representan un riesgo estructural.

Ante este escenario, las familias reclaman una intervención urgente de los organismos educativos provinciales y regionales. Exigen obras inmediatas y un plan concreto que garantice el derecho a la educación de niños y niñas que hoy se encuentran, literalmente, a la deriva. La continuidad de la Escuela Primaria N° 27 “Los Laureles” aparece así en un punto crítico.